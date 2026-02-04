Lamborghini před pár léty znovu začalo prodávat traktory. Jeden z hrstky vyrobených je k mání, jeho zpracování i cena berou dech

Někteří z vás teď jistě budou zmateni, ale věřte nám, automobilka Lamborghini žádný traktor nevyrobila a neprodala už 45 let. Výjimkou byl po celou tu dobu jen tento stroj, který se k tradici firmy vrátil s patřičnou grácií. Teď je k mání za odpovídající cenu.

včera | Petr Miler

Foto: E&R Classics, publikováno se souhlasem

Někteří z vás teď jistě budou zmateni, ale věřte nám, automobilka Lamborghini žádný traktor nevyrobila a neprodala už 45 let. Výjimkou byl po celou tu dobu jen tento stroj, který se k tradici firmy vrátil s patřičnou grácií. Teď je k mání za odpovídající cenu.

Pokud zcela neignorujete dění na poli zemědělské techniky, určitě v tuto chvíi křičíte, že traktory Lamborghini se nikdy vyrábět a prodávat nepřestaly. A máte pravdu. Jenže už dávno nejde o výrobky „toho Lamborghini”, oné slavné automobilky, která nás dekády těšila - a teď spíš děsí - svými sporťáky.

Jistě, zakladatel firmy Ferrucio Lamborghini v prvé řadě proslul jako výrobce zemědělské techniky, to ano. A až později po rozporech s Enzem Ferrarim začal vyrábět také vlastní sportovní vozy. Pod jednou střechou ale obojí vznikalo pouze do roku 1971, kdy Ferrucio ve finančních těžkostech prodal traktorovou část svého impéria konkurenčnímu SAME (dnes součást skupiny SDF Group, dříve SDF - SAME Deutz-Fahr). Lamborghini jako automobilka už pak nikdy traktor nevyrobila, snad ani nesměla. Před pár léty ale z jejího popudu jeden přece jen vznikl.

Nevyrobila ho sama automobilka, to už neumí, nechala si jej postavit od firmy Klima Lounge. A v roce 2017 jej vystavila na tehdy ještě konaném ženevském autosalonu jako součást oslav nedožitých stoletých narozenin zakladatele značky. Smyslem bylo postavit a nabídnout k prodeji připomínku vůbec prvního vyrobeného stroje s rozzuřeným býkem na přídi. Přijal tak stejné jméno jako sporťáky Centenario a Centenario Roadster, akorát si říká Centenario Tractori.

Vznikl v pouhých pěti exemplářích a nabídnut byl pouze váženým klientům značky za cenu odpovídající tehdy novému Huracánu. Na rozdíl od něj ale k pohonu traktoru posloužil řadový tříválec o objemu 2,2 litru s výkonem 38 koní (28 kW). Maximální rychlost je asi 40 km/h, zvukový projev šesti výfuků na straně si lze těžko představit. Strohá, ale noblesně působící karoserie v povedení Metallo Nudo - tedy barevně nijak nelakovaný kov - zaujme už z dálky. A detailní pohled jen potvrdí mimořádné zpracování, autu (?) nechybí ani klíč zapalování vyrobený z čistého zlata vykládaný diamanty.

Pochopitelně tedy od začátku šlo spíš o sběratelský kousek na výstavku než vybavení pro statkáře, v blátě na farmě se tomuto stroji moc líbit nebude. Ale i práci by jistě pořád zastat zvládl. Výhodou je, že Centenario Tractori si drží cenu lépe než Huracán, jeden z oněch pěti kusů je totiž aktuálně k mání u nizozemského prodejce klasických aut za... 169 950 Eur. Nešálí vás zrak, bavíme se o ekvivalentu asi 4,1 milionu Kč. Soda, ale pokud chcete zaujmout třeba na Pařížské, s tímto i jakýkoli moderní supersport Lamba zaručeně zastíníte. Těch tam bude jezdit fůra, Centenario Tractori se tam stěží kdy sejdou dva.


Vskutku nevšední traktor za víc jak 4 miliony Kč je jediným takovým strojem, který prodala automobilka Lamborghini od roku 1971. Vypadá a stojí podle toho, že? Foto: E&R Classics, publikováno se souhlasem

Zdroj: E&R Classics - Victory Classic Cars BV@Mobile.de

Petr Miler

