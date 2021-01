Lamborghini rozjelo dodávky své speciality za 44 milionů, kupce překvapilo už balením před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini Broward

Vznikne jen v 63 exemplářích a první z nich dorazily příhodně o svátcích ke svým kupcům. Zaujmout takové auto pochopitelně dokáže samo o sobě, majitele ale nejvíce zaujalo jeho vybalování, které si můžeme prohlédnou i my.

Bylo to docela dlouhé čekání, Lamborghini ale rok a čtvrt po jeho prvotním odhalení rozjelo dodávky limitovaného modelu Sián. Pro automobilku má docela velký význam, neboť o její první hybrid a současně poctu náhle zesnulému šéfovi koncernu VW Group Ferdinandu Piëchovi, jehož iniciály FKP jsou součástí oficiálního názvu vozu, stejně jako rok narození. Mimo to nicméně Sián odkazuje rovněž na vznik automobilky, neboť kupé bude vyrobeno v 63 exemplářích a roadster v 19. Když obě čísla dáme vedle sebe, dostaneme rok 1963, tedy datum, kdy se Ferrucio Lamborghini začal věnovat i něčemu jinému než výrobě traktorů.

Roadstery se ke svým kupcům dostanou později, první kupátka už ale zamířila k zákazníkům do Spojených států. Vůbec první předání proběhlo o Vánocích v Kalifornii, to druhé o pár chvil později na Floridě. A právě na to se podíváme, neboť tamní zastoupení značky zveřejnilo fotografie vozu a také videu ukazující jeho „vybalování” spolu s pár informacemi o okolnostech, které jej obestíraly.

Pro leckoho může být zajímavé už to, jakým způsobem byl vůz dodán. A rozhodně to bylo zajímavé pro člověka, který si jej pořídil. Jeho identita nebyla zveřejněna, z okolností ale můžeme domýšlet, že buď si dříve žádné Lamborghini nekoupil (což s ohledem na způsob přidělování podobných specialit není příliš pravděpodobné) , nebo (což je pravděpodobnější) nebyl dříve osobně přítomen samotnému fyzickému dodání vozu do dealerství, neboť byl překvapen tím, jak je zabaleno.

Možná čekal něco exkluzivnějšího než dřevěnou krabici, popřípadě nečekal nic podobného. My ale víme, že takto jsou podobné exkluzivní vozy minimálně za oceán dodávány běžně, aby při přepravě nebyly poškozeny ničím okolo a aby se ani samy nepoškodily uvnitř přepravního boxu. Proto také dřevo a další zdánlivě primitivní ochrana v nitru „bedny”.

Pojďme se ale podívat i na samotný vůz, jehož vizuální specifikace je na poměry Lamborghini docela elegantní. Žádná křiklavá žlutá nebo zelená, ale kombinace zlaté a černé přecházející jedna v druhou, místy naplno odhalující strukturu karbonových vláken. Nebudeme říkat, že to je decentní, zvláště na zlatých kolech, ale v případě Lamba je to určitě neobvyklá volba.

Dodejme, že ač je vůz hybridem, automobilka nešlo stejnou cestou jako ostatní výrobci podobných aut. Italská automobilka nepoužila lithium-iontové baterie, které by výrazněji navýšily hmotnost vozu. Místo toho dostaly přednost superkondenzátory, načež je Sián vůbec prvním produkčním silničním vozem s takovou technikou. Elektromotor na druhou stranu disponuje jen 25 kW, hlavní slovo má 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec naladěný na 785 koní. Celkově pak soustava nabízí 818 koní, s nimiž kupé zvládá zrychlit z klidu na stovku za 2,8 sekundy a maximální rychlost je omezena na 350 km/h.

Celá limitovaná edice byla pochopitelně dávno rozebrána, přičemž cena startovala v přepočtu na 44 milionech Kč. Něco nám ale říká, že kus předaný u Lamborghini na Floridě byl ve svém specifickém barevném provedení ještě o poznání dražší.

Foto: Dosti neobvyklé provedení zvolil pro své Lamborghini Sián FKP 37 jeden z prvních kupců v USA. Nejvíce jej ale zaujalo balení auta, které můžete nejlépe spatřit na videu níže. Lamborghini Broward

Zdroje: Lamborghini, Lamborghini Broward

