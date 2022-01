Lamborghini Urus v úplném základu ctí tradice koncernu VW snad i víc než sám Volkswagen před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Lamborghini žádné levné auto pochopitelně nenabízí, i jeho drahé modely jsou ale dostupné v základních provedeních. A v jejich případě zjevně není zaručeno, že budou působit nějak zvlášť noblesně ani když stojí v základu 5,5 milionu korun.

Auta koncernu Volkswagen - a německá auta obecně - proslula tím, že do nich nic nedostanete zadarmo. Pokud se rozhlédnete po nabídce ojetin a budete hledat opravdu dobře vybavený německý vůz s několika specifickými prvky, které preferujete, budete mít často problém najít byť jen dvojici vozů vyhovujících vašim představám. Naprostá většina vyrobených exemplářů je reklamou na to, za co si také je třeba připlácet.

Například kolega, protože často cestuje s dětmi, preferuje auta se zadními vyhřívanými sedadly, Wi-Fi hotspotem a zadními hlavovými airbagy. A pravidelné si stýská, jak má problém najít ojeté auto německé provenience, které by tomu vyhovělo. Jsou to relativní banality za pár tisíc korun, i do drahých aut klidně od Audi nebo dokonce Porsche se za ně ale musí připlácet, což stačí. Protože lidé jsou spořiví a po nějakém ultra vysokém komfortu pro posádku vzadu netouží, málokdo koupí zrovna všechny tyto tři věci současně.

O tom, za co všechno se v německých autech musí připlácet a že levné verze existují jen proto, aby prodaly příplatkovou výbavu, se vypráví pomalu legendy, je ale otázka, jestli to dnes ještě platí. Před pár dny jsme vám ukazovali základní stylové SUV VW za méně než 500 tisíc a bylo překvapivě dobře vybavené. To byl základ kupátkově střižených esúvéček německého koncernu, dnes se podíváme na jejich úplný vrchol, Lamborghini Urus. Ovšem opět v úplném základu.

Narovinu řekněme, že je to auto, které snad nikdy nemůže vzniknout ve skutečném světě. I obyčejnější modely se prodávají v úplném základu jen zřídka, u Lamborghini Urus to nejspíše neudělá nikdo. Tohle auto stojí v základu 5,5 milionu, což je tolik peněz, že ani příplatky za několik set tisíc cenu kosmeticky - a pro obvyklého kupce ani fakticky - citelně nezvýší. Přesto se na tento hypotetický vůz podívejme, neboť je vlastně docela zajímavý. Vypadá totiž docela lacině.

Jasně, je to Lambo, a to nikdy nedostanete na plechových kolech s kryty, s černými klikami dveří a halogenovými světly. Ale podívejte se na jeho oficiální vizualizace a řekněte, že vypadá nějak zvlášť noblesně, luxusně, prostě přiměřeně své ceně. Nemáme ten pocit - i 21" kola se zdají být malá, bílá barva je bílá barva, střecha bez jiného zbarvení, panoramatického prosklení nebo ližin působí docela nuzně, podobně skla bez tmavšího tónování vzadu, nevýrazné třmeny brzd... Je to spousta drobností, které dávají najevo, že tohle auto umí nabídnout i víc.

Snad ještě patrnější je to v interiéru, který je standardně černo-černý, připlatit si musíte za věci jako volič jízdních režimů s terénními funkcemi, vyhřívaný volant (ten dnes přitom dostanete za pár šupů i do Škody Scala), lepší audio, vyhřívání zadních sedadel, ventilování těch předních nebo ona více tónovaná skla vzadu. Najdeme opravdu hodně věcí, které tu nejsou. Nejpikantnější ale jsou opravdové prkotiny jako bezdotykové otevírání víka kufru. Elektrické otevírání je standard, to ano, pokud ale chcete otevírat páté dveře „kopancem do nárazníku”, musíte platit, jinak smůla.

Znovu mi to připomíná známého, který mi jednou přivez ukázat výbavou naprosto našlapaný kombík Audi. Měl všechno, na co si vzpomenete, včetně karbon-keramických brzd za statisíce, masážní sedadla nebo noční vidění, toto otevírání kufru ale vůz neměl. Divil jsem se a ptal, jestli to nebylo k dispozici, odpověď byla tragikomická: Nenapadlo ho, že by se za něco takového připlácelo, a tak to při konfiguraci vozu nezaškrtl. U „Němců” se toho prostě připlácí tolik, že všechno koupit pomalu ani nejde. A Lamborghini, jak známo, patří Audi.

V tomto směru se navíc dnes zdá být Lamborghini více VW než samotný VW, ani ten už úplně za všechno nutit neplatí. Však považte, chtít něco navíc za bezdotykové otevírání víka kufru u auta za 5,5 milionu? To je bizarní, ale chápeme, peníze nerostou na stromě...

Lamborghini Urus v úplném základu jistě není ostudná záležitost a takové auto si stejně nikdo nekoupí. Přesto vypadá trochu... základně, nemáte ten pocit? A rozhodně překvapí tím, co vše v něm také není. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.