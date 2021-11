Lamborghini vrátilo legendě designu kritiku své poslední novinky dost podlým způsobem před hodinou | Petr Miler

Chápeme, že z jeho slov automobilka nemohla být nadšená, mohla to ale prostě nechat být jako jeden z možných názorů. Nenechala a její msta postrádá úroveň.

Lamborghini v létě odhalilo nový Countach a vzbudilo tím spoustu rozruchu. Ovšem ne v dobrém smyslu slova. Auto používající jméno ikony 70. a 80. let minulého století, vpravdě přelomového automobilu, který se v roce 1982 dokonce zapsal do Guinessovy knihy jako nejrychlejší sériově vyráběný silniční vůz světa, si prostě říkalo o lepšího nástupce než designově rozporuplný stroj stojící na základech dekádu starého Aventadoru.

Zprvu se zdálo, že autor originálu, legendární Marcello Gandini, novinku aspoň toleruje. Když na ni ale byl později tázán, jasně se od ní distancoval. Pro magazín Car Body Design doslova řekl: „Své jméno jakožto automobilového designéra jsem postavil hlavně prací na supersportech Lamborghini coby jedinečných konceptech. Každý nový model, na kterém jsem pracoval, měl být inovací, přelomovým strojem, něčím úplně jiným než ten předchozí. Odvaha, schopnost udělat něco revolučního, aniž byste se zuby nety drželi úspěchu předchozího vozu a odhodlání nepodlehnout jednotvárnosti, byly naprostou podstatou mé práce. Je jasné, že trh i marketing se od té doby hodně změnily, ale pokud jde čistě o mě, opakovat vzor z minulosti představuje negaci základních principů mé DNA.“

To byla docela nekompromisní slova, vzhledem k nejednoznačnému přístupu z dřívějška to ale ne každý chápal jako výslovnou kritiku italské novinky. Gandini tak v reakci na následné dění vydal skrze svého zástupce tiskové prohlášení, kterým jen přilil olej do ohně, neboť naprosto jasně říká, že s novým Countachem nechce být nijak spojován: „Marcello Gandini by rád potvrdil, že se na této operaci (oživení modelu Countach - pozn. red.) nijak nepodílel a jako autor původního návrhu vozu z roku 1971 by rád objasnil, že úprava neodráží jeho vize a duch jeho práce. Duch inovace a popírání stereotypů, který podle jeho názoru v tomto novém designu zcela chybí,“ stojí v prohlášení.

To už muselo v Sant'Agata Bolognese bolet, my bychom ale na straně Lamborghini zůstali v klidu a byli spokojeni s tím, že se celá edice vozu dávno rozprodala. Gandini prostě řekl svůj názor, který sice image novinky nepomáhá, ale pokud chtěli slyšet jiný, mohli s ním výsledek konzultovat předem. Za pár týdnů už by si na celou rozepři stjně nikdo nevzpomněl. Lambo se ale rozhodlo, že to italskému guru, který je široce považován za jednoho z nejlepších automobilových designérů dějin, vrátí i s úroky.

Šlo na to zdánlivě fikaně, když vydalo ohlédnutí za minulostí firmy nazvané „Lamborghini a inovátoři minulosti”. V něm vzpomíná na největší osobnosti historie firmy, které položily základ jejích dnešních úspěchů. Zmíněn je samozřejmě Ferrucio Lamborghini jako zakladatel, nechybí technický génius Paolo Stanzani, je tu Giampaolo Dallara, další skvělý technik, legendární testovací pilot Bob Wallace, zmíněni jsou Franco Scaglione či Giulio Alfieri a dokonce i firmy jako Carrozzeria Bertone. Ti všichni nepochybně přispěli k vytvoření toho, čím je Lambo dnes. Nikdo z nich - snad krom samotného Ferrucia, bez něhož by nebylo vůbec nic - ale nemá na vytvoření dvou klíčových modelů značky takovou zásluhu jako Marcello Gandini.

Je autorem jak původní Miury, naprosto převratného vozu, prvního silničního supersportu s motorem uprostřed, tak Countache, o kterém je řeč dnes. Je samozřejmě nezodpověditelnou otázkou, co by bylo, kdyby nebyl, on ale zkrátka byl a ze všech zmíněných lidí pracujících pro Lamborghini je dnes tím jasně nejslavnějším a nejuznávanějším. Firma se jej ale rozhodla z vlastní historie prakticky vypustit.

To je skutečně podlé, připomíná to praktiky totalitních režimů minulosti. Rozdíl je jen v tom, že zatímco před mnoha dekádami nebylo zase tak těžké vyškrtnout z historie „nepohodlné” lidi, dnes je to prakticky nemožné. Každý člověk zajímající se o auta ví, že Gandini je ten, bez kterého by Lambo nebylo tím, čím je dnes, je toho plný internet. A pokus předstírat, že to tak není, je jen dalším gólem do vlastní brány.

Foto: Lamborghini

