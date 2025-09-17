Land Rover nemůže najít 40 tisíc vyrobených aut, kvůli trvajícím problémům má prodělávat až 280 milionů každý den
Petr MilerKdyž se vám neznámo kam ztratí jedno auto, je to problém. Když jich nemůžete najít 40 tisíc, je to průšvih jako hrom. A jen další patálie v sérii nepříjemností, které od přelomu srpna a září trápí britskou automobilku Jaguar Land Rover. Ty ani po 16 dnech zdaleka nekončí.
Po bitvě je každý generál a bez znalosti dalších detailů je nemístné dělat závěry. Ale upřímně si jako člověk pracující dekády v IT nedovedu představit, že bych byl zodpovědný za chod libovolného firemního systému, který by nebylo možné i ze stavu totálního provozního rozvratu dát dohromady ze záloh a dalších obdobných prostředků sloužících právě pro podobné katastrofy po dlouhých 23 dnů. Přesně to je ale stav, který zavládl v automobilce Jaguar Land Rover po kybernetickém útoku z 1. září.
Kde přesně se stala chyba, která něco takového dovolila, a co všechno jí muselo předcházet, aby nebylo možné na ni reagovat pružněji, bude muset automobilka řádně analyzovat. Faktem ale je, že od zmíněné chvíle není schopna vyrobit jediné auto kdekoli po celém světě a měla kvůli tomu prodělávat okolo 140 milionů korun denně. Podle aktuálnějších odhadů BBC je ale tato částka reálně až dvojnásobná, celá patálie tedy firmu stojí přes čtvrt miliardy den co den. A pořád nekončí.
Autocar uvádí, že aktuální „nejoptimističtější” termín obnovení výroby je 24. září, tedy celý další týden od dnešního dne. Co kdo se systémy 16 dnů dělal - a nejméně dalších 7 dělat bude -, aniž by dosáhl obnovení alespoň fungování alespoň kritických procesů pro chod firmy, zůstává záhadou.
Problémy krutě dopadají nejen na samotnou automobilku (tedy hlavně na Land Rover, Jaguar „naštěstí” přestal téměř cokoli vyrábět sám ještě dřív), ale také na její dodavatele, kteří mají problém už několikatýdenní výpadek fungování finančně ustát. A jakkoli slova bývalého šéfa Astonu Martin Andyho Palmera o tom, že z firem „některé zkrachují, vůbec bych se nedivil bankrotům”, lze brát jako nadsazená, problémy to mohou být vážné.
Aby toho nebylo málo, Auto News uvádí, že JLR nejenže nevyrábí asi tisícovku aut denně, přišel i o ta, která vyrobil dříve. Firma prý neví, kde se v současné době nachází 40 tisíc vozů, které vyrobila před kybernetickým útokem, a které teprve mířily k zákazníkům. Zůstaly zkrátka porůznu rozesetá uprostřed procesu dodání po celém světě, po ztrátě relevantních dat ale společnost nedokáže zjistit, kde přesně ten který vůz zrovna je.
Je to jistě pozoruhodný příběh, který bude mít nejspíš obvyklého viníka - necitlivé manažery ve vedení firmy, kteří podťali investice do zabezpečení IT procesů neuvědomujíce si, že produktivita této práce nespočívá nutně v tom, že něco tvoří, ale že předchází potížím, které mohou něco bořit. A mohou stát obrovské peníze. Věříme, že to pro společnost bude ponaučením, jinak jí pochopitelně přejeme úspěch ve snaze dát věci znovu co nejrychleji do pořádku.
Dealeři Land Roveru mohou v podstatě zavřít, nová auta nedostanou, problémy jsou i s dodávkami dílu a administrací prodejů existujících vozů. Trvá to už 16 dnů. A dalších nejméně 7 to trvat bude. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroje: BBC, Autocar, Auto News, Jaguar Land Rover
