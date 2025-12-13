Legenda žije dál. Škoda letos dokázala v Česku prodat hned 2 nové kusy modelu Yeti, i když ho už 8 let nevyrábí

Pokud si někdo chtěl k Vánocům nadělit automobilovou minulost, sáhl do vskutku neobvyklého pytle s překvapeními, navíc v krajně neobvyklé podobě. Ale stalo se to, ke všemu krátce poté, co se to stalo ještě jednou.

před hodinou | Petr Miler

/

Foto: Škoda Auto

Pokud si někdo chtěl k Vánocům nadělit automobilovou minulost, sáhl do vskutku neobvyklého pytle s překvapeními, navíc v krajně neobvyklé podobě. Ale stalo se to, ke všemu krátce poté, co se to stalo ještě jednou.

„Resurrection!” křičí Hans Peter Geerde známější spíš jako H.P. Baxxter v jednom z chytlavých songů skupiny Scooter. Mám chuť zakřičet to samé, klidně i česky jako „vzkříšení” nebo „zmrtvýchvstání”, po procházení už téměř kompletních letošních prodejních statistik SDA. Tahle slova by se pro jednou netýkala elektrických aut, která v posledních měsících zažívají pravý opak, ale Škody Yeti.

Auty, která se prodala jako nová, i když ve výrobě skončila už dávno, se obvykle probíráme začátkem roku na základě amerických statistik, kde je vzhledem k dodávkám nových vozů typicky ze skladů dealerů mnohem obvyklejší „zapomenout” prodat pár aut toho či onoho druhu. A právě ta se ve statistikách objevují klidně i o 10 let později. Ve statistikách českého Svazu dovozců automobilů takové věci obvyklé nejsou, o to víc překvapeni jsme tím, na co jsme narazili.

V letošním roce totiž došlo k tomu, že se v přehledu českých registrací nových vozů znovu objevila Škoda Yeti. Bližší podrobnosti k tomuto počinu z dat SDA pochopitelně nevyčteme, je ale jasné, že někteří z dealerů mladoboleslavské automobilky drželi tento vůz na skladě jako dodnes nový. A teprve před pár týdny jej dokázali poslat do světa. Množné číslo není mýlka, tyto vozy byly prodány v poslední době dokonce dva - jeden v červenci a jeden v říjnu.

Docela by nás zajímalo, za kolik peněz někdo tyhle rarity uzmul, nemuselo ale jít jen o zoufalý výprodej. Pravda, Škoda Yeti není nic jako Dodge Viper ACR, přesto je to výjimečná věc a pro některé legenda svého druhu. Dnes je to už dávná historie, však produkce prvního moderního SUV škodovky skončila v roce 2017, letos se tedy bavíme o neskutečných 8 let nevyráběném voze. Takový už snad ani není možné jednoduše prodat ze skladu a přidělat na něj značky, podobné auto bude chtít slušnou předprodejní péči.

Ale stalo se a Yeti tak letošními prodeji vyrovnal třeba nový Smart #5, elektrické SUV nabízené jako nové komukoli v libovolném počtu. A našli bychom další nová auta, o kterých lze říct totéž, ale raději budeme hodní a zmínku o nich si chvíli před svátky necháme pro sebe...


Škoda letos dobře prodává většinu modelů, prodat dva nové modely Yeti 8 let po konci jejich výroby je ale docela majstrštyk.... Foto: Škoda Auto

Zdroj: SDA

Petr Miler

