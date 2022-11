Legendární BMW v nejlepší verzi je k mání ve stavu zánovního auta, cena je na hranici uvěřitelnosti před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Matthias Unger, publikováno se souhlasem

Pokud se chcete vrátit do časů, kdy se stále ještě rodila legenda jednoho z nejslavnějších bavoráků, tohle je nevídaná šance. Je to sám o sobě zachovalý kus výjimečného provedení, který byl i v bezproblémovém stavu s nevelkým nájezdem zrenovován k dokonalosti. Stojí ale podle toho.

BMW M3 generace E30 je legendární auto, které bude dobře známé nejen fanouškům BMW, ale prakticky komukoli, komu v žilách koluje aspoň špetka vysokooktanového benzinu. Jde o stroj, který je i přes existenci M3 CSL generace E46 stále vyzdvihován za dodnes nepřekonané množství řidičského potěšení, které je schopen nabídnout. A to pod jeho kapotou pracuje jen čtyřválcový motor.

Je nicméně atmosférický, nikoli přeplňovaný, jak je dnes normou, a z 2,3 litru objemu nabízí standardně okolo 215 koní. Nevypadá to dnešní optikou jako mnoho, ale ještě před pár lety to bylo číslo na malou zadokolku víc než dost. A i dnes je to na nějakých 1,2 tuny, průměrnou hmotnost M3 E30, zajímavá hodnota. Kromě turbodmychadla tu nenajdete ani spoustu dalších dnes běžných elektronických pomocníků jako třeba kontrolu trakce nebo stabilizační systém. Je to auto, ve kterém máte v rukou vše vy sami.

M3 E30 se postupně vyráběla v řadě provedení, z nichž nejznámější jsou asi verze Evo I a II. Druhou „evolucí” to ale neskončilo, po ní ještě přišel ten pravý vrchol - varianta Sport Evolution někdy označovaná jako Evo III. Hlavním rozdílem oproti dřívějším verzím byl nárůst objemu motoru na 2,5 litru a s tím i zvýšení výkonu - místo 220 koní verze Evo II tu na zadní kola proudí 238 koní.

Sport Evo má kromě vyššího výkonu také nastavitelnou aerodynamiku. Můžete seřizovat lízátko pod předním nárazníkem a křídlo na víku zavazadelníku. Také tu jsou větší nasávací otvory na předním nárazníku a místo předních mlhovek jsou otvory pro přístup chladicího vzduchu k předním brzdám. Dohromady to dává auto, které bude na oblíbené okresce či na okruhu ze všech M3 E30 nejschopnější.

Těchto strojů vzniklo jen 600, což možná není zas tak málo v měřítku vzácných aut, pořád je to ale hrstka, zvlášť odstupem několika dekád. Spolu s tím, jak řidičsky úžasné tohle auto je, to nicméně vozu extrémní sběratelskou hodnotu. Krásné kousky se dnes tedy prodávají za miliony, přesto překvapí, kolik je třeba si připravit na černý stroj na fotkách níže.

Má za sebou skoro 83 tisíc kilometrů, což sice není mnoho, ale také to není úplně málo, mimořádnou hodnotu mu dávají dva faktory. Jednak je to naprosto jasná historie i s osobou posledního vlastníka, kterému autu patřilo 15 let. Právě on jej pak navzdory - tedy alespoň to tvrdí - bezproblémovému stavu nechat kompletně technicky zrenovovat s nákladem 70 tisíc Eur, tedy asi 1,7 milionu Kč. Vizuálně je prý kompletně původní, včetně interiéru, všude tedy vidíme trochu patiny. Technicky ale nezůstalo nedotčeno prakticky nic, jak napovídají i fotky.

Je to stroj vskutku krásný, také ale podle toho stojí. Majitel je ochoten pustit jej za 229 000 Eur, tedy asi 5,6 milionu Kč. To je vážně extrém, za to se dá koupit lecjaký nový supersport docela jiných dynamických schopností. Pro movité fanoušky BMW ale tohle bude svatý grál, opravdu jen zřídkakdy jde v prodeji narazit na tak krásnou M3 E30 v „tak správné” verzi.

Pokud chcete skutečně dokonalý, dodnes zánovně působící kousek M3 E30, navíc v nejlepší verzi Sport Evo, je třeba si připravit skoro 6 milionů korun. Foto: Matthias Unger, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.