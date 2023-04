Legendární BMW M3 CSL stojí stále bláznivější peníze, tento krásný kousek je dodnes nejetý před 7 hodinami | Petr Miler

Přišlo vám ujeté, když se CSL začaly prodávat za 2 nebo 3 miliony Kč? Na takové doby dnes můžete vzpomínat jako na chvíle, když jste podobné peníze mohli dobře investovat. Na tento kousek už nestačí ani 7 milionů, donutí vás ale slintat nad jednou každou jeho fotografií.

Když jsme svého času vzpomínali na BMW M3 CSL, označili jsme jej za dodnes nedostižný vrchol evoluce eMkových BMW, minimálně těch vzešlých z řady 3. Po M3 E46, z níž CSL vychází, přišla M3 E92, dnes vlastně žádoucí a staroškolské auto, tehdy ale až příliš těžké, až příliš na dynamiku v přímce orientované, až příliš univerzální. Jistě, něčím takovým byla M3 vždy, řada E92 ale začala dávat až moc okatě přednost každodennosti před ostrým použitím a charakter auta tím utrpěl.

Později sice přišly také varianty jako GTS a CRT, které se snažily hrát na podobnou notu jako kdysi CSL, slávy svého předchůdce ale nikdy nedosáhly. Ostatně, vzpomeňme čas M3 CSL na Severní smyčce Nürburgringu - šlo na svou dobu o něco tak mimořádného, že se o skvělý výkon jedná i dnes. A když si k tomu připočteme, že jej bylo dosaženo hlavně díky odlehčení, úpravám podvozku, brzd... Dnes to zní jako z jiného světa.

BMW M3 CSL je prostě legenda, důvody pro neutuchající obdiv směrem k němu či podobným typům jako M3 E30 ale nespočívají pouze v kvalitách samotných aut. Poptávku po nich zvyšuje především to, že nic podobného dnes už nekoupíte. U M3 E30 se to dá pochopit, to je vůz z docela jiné doby, který je požadavkům dnešních zákazníků nových aut vzdálen na světelné roky a jen dostat jej do stavu, kdy by alespoň mohlo být homologováno pro prodej jako nové, by bylo buď zcela nemožné nebo pro jeho charakter příliš devastující.

Ale M3 E46? Co bránilo či brání BMW prodávat moderní sportovní auto s mnohými komfortními i bezpečnostními prvky, výkonným, atmosféricky plněným motorem, nízkou hmotností a „tím správným” naladěním? V zásadě nic, přesto to Mnichov nedělá a nabízí vozy jako současnou M3 G80 - nebudeme tvrdit, že je to špatné auto, ale je z docela jiného těsta. A přesně kombinace těchto dvou faktorů šroubuje ceny dřívějších ikon do extrémních výšin. Už zachovalé M3 E46 jsou dnes extrémně drahé, chce to 1,5 až 2 miliony na pěkné kousky s manuálem. Některé z 840 zachovalých kusů „kontinentálních” CSL ale míří do ještě docela jiných cenových vod.

Auto, na které se právě díváte, pochází z roku 2004 a je jedním z těch 840 slavných CSL. Je to jeden z nejhezčích exemplářů, který je dodnes nejetý (jen 4 950 km) a měl po celou dobu jediného majitele. Je to zkrátka vůz, který si někdo koupil do garáže pro pozdější prodej. Prostě nejezdil skoro vůbec, i tak měl ale příkladnou péči. Patrné je to již z fotografií a německý prodávající o něm hovoří ve velmi podobném duchu. Pravda, toto CSL není dokonale originální, některé karbonové prvky vně i uvnitř jsou dodělané, původní sadu dílů ale dostanete k vozu. Jinak je tu veškerá palubní dokumentace a kompletní záznamy o všech prováděných servisech či absolvovaných „STK”. Najít na tomhle autě jinou chybu krom oné neoriginality třeba krytů klik dveří je obtížné.

Vlastně ještě jedna by tu byla. Když jsme svého času koukali po cenách CSL, divili jsme se, že zachovalé kousky přijdou na 1,5-2 miliony Kč, pár bláznů chtělo sumy jdoucí ke 3 milionům Kč. Cena takového skvostu dnes? 299 999 Eur, tedy 7,13 milionu Kč. A není to žádný exces. Kdo se před pár lety nebál investovat, neprodělal. A jsme si skoro jisti, že totéž bude platit i dnes - dejte tohle auto pod plachtu, sem tam s ním vyjeďte, za pár let vyděláte možná další milion či dva a ještě si alespoň občas dobře sjedete. Takto krásných kusů je už dnes na světě jen pár.

