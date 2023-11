Legendární boxer George Foreman rozprodává svou obří sbírku aut. Žena mu ji zakázala, na většinu si nevydělal pěstmi před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hagerty, tiskové materiály

Až vám někdo bude říkat, že jste slaboši, když si neumíte „dupnout” a u manželky si prosadit to či ono, můžete osud „Big George” použít jako argument. I dvojnásobný mistr světa v těžké váze před manželkou raději tajil, že sbírá auta. A nakonec stejně kapituloval.

George Foreman patří mezi největší legendy boxerských ringů. Během své profesionální kariéry získal dvakrát obhájil titul mistra světa v těžké váze poté, co mu je po knockoutu musel předat do té doby neporažený Joe Frazier. A přišel o něj až po slavné Rumble in the Jungle v Muhammadem Alim. Jako amatér navíc získal ještě před tím zlatou olympijskou medaili, stal se tedy absolutní špičkou v obou podobách tohoto sportu.

Pokud by něčeho takového dosáhl dnes, asi by už do konce života nemusel hnout prstem. V 60. a 70. letech minulého století však příjmy boxerů, a to i takovéhoto formátu, nebyly až enormní. Foreman však díky svému comebacku v roce 1994 dokázal ve svých 45 letech nejen znovu usednout na trůn, ale získat si také pozornost celého světa. A právě díky ní se nakonec lépe zajistil v úplně jiném oboru.

Foreman se totiž hned v roce 1994 spojil se společností Spectrum Brands a své jméno propůjčil specifickému elektrickému grilu dnes známému jako George Foreman Grill. Přístroj, který díky odkapání tuku umožňoval přípravu zdravějších pokrmů, se i díky Foremanově propagaci stal obrovským prodejním hitem - během prvních patnácti let se jej prodalo přes 100 milionů kusů. Boxerský šampion přitom v roce 1999 za prodej práv na použití svého jména v reklamách získal 138 milionů dolarů (cca 3,09 miliardy korun). Do té doby mu smlouva zaručovala 40 procent ze zisku na každém prodaném přístroji. Dle odhadů mu tak měsíčně chodilo zhruba 4,5 mil. USD (100,9 mil. Kč).

Tyto příjmy se Foreman rozhodl investovat také do sbírky aut, která postupně nabrala obřích rozměrů. Před dvěma lety čítala víc než 50 vozů, a to přesto, že manželka mu sbírání aut zakázala. Dělal to tedy potají a přesný rozsah své sbírky prý neznal ani sám boxerský šampión, nové akvizice ale nakonec před ženou neschoval. I to nakonec vedlo k tomu, že se většinu své kolekce, hned 52 aut rozhodl prodat, a to v aukci společnosti Hagerty. Každý exemplář je přitom nabízen bez požadavku na minimální cenu, teoreticky by tedy různé automobilové ikony šlo pořídit za babku. To se ale určitě nestane.

O vysokou hodnotu většiny aut se postará nejen Foremanova sláva, také výběr konkrétních aut. Mezi nabízenými vozy je třeba Ford GT z roku 2005, jenž páruje červený lak karoserie se dvěma rychlými bílými pruhy a odlehčenými koly BBS. I když jej „Big George“ koupil jako nový, najet s ním zvládl jen 1 271 km. Podobně je na tom i o deset let starší Mustang Cabrio v úpravě firmy Saleen, jenž má na kontě nejen žlutý lak a kola ve stejné barvě, ale rovněž pouhých 1 178 km.

S některými vozy pak Foreman nejezdil pomalu vůbec. Třeba s Teslou Roadster je spojeno pouze 193 km, s Fordem Model A Cabriolet A400 pak dokonce jen 29. Tento nájezd se však počítá pouze od renovace, skutečný stav zůstává neznámý. To již neplatí v případě takového Cadillacu Eldorado Touring Coupe, který páruje krémově zbarvenou střechu s nazelenalým lakem karoserie a zlatými koly. S nájezdem 16 452 km jde totiž o jeden z nejojetějších Foremanových vozů.

Společnost Hagerty nicméně zájemce upozorňuje na jednu drobnost. V roce 2019 v garáži slavného boxera vzplanul golfový vozík. Plameny pak sice nepřeskočily na zbytek kolekce, ta však byla zasažena popelem, jenž mohl odstartovat korozi některých kovových částí. Než tedy třeba u nabízeného BMW Z8 nastartujete motor a sešlápněte plynový pedál, raději se přesvědčte, že je u něj - tak jako u jiných aut - vše v pořádku.

Dodat pak už lze jen jednu zajímavost, která se týká otevřeného VW Beetle z roku 1977. Ten byl vůbec prvním autem, které si Foreman koupil. „A je to také jediný vůz, jaký jsem kdy opravdu chtěl. Když mi totiž bylo 16 let, musel jsem všude chodit pěšky. A říkal jsem si, že jednoho dne si snad budu moci pořídit Volkswagen,“ říká boxerská legenda s tím, že původně Brouk ani nebyl na prodej. „Připomíná mi, odkud pocházím,“ říká dnes. Manželka mu ale zjevně povolila jen pár aut a Brouk se do tohoto počtu nevešel...

George Foreman za svůj život potají shromáždil obří kolekci aut. Nyní většinu z nich posílá do světa. Podle svých slov proto, aby „sdílel svou vášeň s ostatními nadšenci“, realitou bude podle jiného jeho vyjádření spíše obava z hněvu vlastní manželky. Foto: Hagerty, tiskové materiály

Zdroj: Hagerty

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.