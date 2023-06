Legendární Honda Civic EG s pouhými 12 km na tachometru a výrobním číslem 1 je asi tou nejzachovalejší na celém světě před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Pokud milujete automobily, které více než auta připomínají časové kapsle na kolech, na lepší stroj než tento narazíte jen stěží. Jeho historie i kondice jsou dnešní optikou na samé hranici dokonalosti.

Honda Civic z roku 1992, tedy model s interním označením EG, je velmi dobře známým a svým způsobem legendárním autem i u nás. Byl to právě Civic EG, který nejen tomuto modelu, ale vlastně celé Hondě vydobyl pověst výrobce na jednu stranu obyčejných a v běžném životě velmi dobře použitelných aut, která přitom dokážou ohromit nadšené řidiče svým jízdním projevem a výjimečnými motory. Dnes už z této pověsti moc nezbylo, Honda se přesunula k jinak koncipovaným produktům, řečeno diplomaticky.

Civic EG byl skutečně na vrcholu své hry, jak by řekli Američané. Verze 1,6 V-TEC s výkonem 160 koní generovaným motorem schopným točit až 8 500 ot./min, byla vyhledávaným autem mezi nadšenci ještě dlouho po svém konci v nabídce Hondy. S hmotností pouze 1 080 kg to byla učiněná raketa na kolech - stovka za 7,8 sekundy a maximálka 215 km/h byla na tak nenápadného prcka svého času něco.

Auto, které vám ukážeme dnes, není na první pohled v podstatě nijak zvlášť zajímavé. Není to žádný V-TEC, není to ani bohatě vybavený kus, je to obyčejná, skoro základní verze s motorem 1,5 o 103 koních a výbavou DX, druhou nejhorší vůbec. Ráda může být za posilovač řízení, který tehdy nebyl standardem, jinak moc není o čem mluvit - zapomenout musíte i na klimatizaci. V čem tedy tkví jeho zvláštnost? Má jen 12 km na tachometru a jeho výrobní číslo končí hodnotou 0001.

Je to první kus, který byl kdy vyroben v továrně Hondy v kanadském Allistonu a záhy skončil jako statický prezentační kousek v tréninkovém centru značky nedaleko odtud. Proto nikdy pořádně nejel. Až nebyl Hondě ku prospěchu, zmocnil se jej jeho současný majitel a nadšenec do všeho „hondího”, Dylan Sharpe. A ten jej vlastní dodnes.

Tohle konkrétní auto vám na videu níže přiblíží člověk, který si na Youtube říká HondaPro Jason. Jeho stav je jedním slovem dokonalý, je to učiněná časová kapsle, která vás bez jediného projevu stáří vrátí do roku 1992, kdy přesně vznikla. Auto je pochopitelně dokonale originální a není bez zajímavosti, že ještě dlouho po svém vzniku mělo pořád původní olej a vůbec veškeré náplně z výroby - prostě roky jen stálo a stálo.

Pokud se ptáte, zda je na prodej, tak otevřeně nikoli, Dylan Sharpe ale říká, že je připraven jej pustit dál, pokud dostane tu správnou nabídku. Jaká by měla být, neupřesňuje, čekejme ale velkou ránu. Podobné klenoty se za statisíce korun prodávají i s podstatně vyššími nájezdy a méně zajímavými VIN, tento - možná nejzachovalejší kus na celém světě - za méně jak miliony korun nezmění majitele skoro určitě.

Civic EG na videu níže vypadá v podstatě stejně jako auta na oficiálních fotkách. Aby také ne, je dodnes prakticky nový. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: HondaPro Jason@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.