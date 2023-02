Legendární Jean Todt rozprodal svou sbírku hodinek, vynesla mu neskutečných 750 milionů Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Christies, tiskové materiály

Hodinky za 100 tisíc jsou pro normálního člověka velmi drahé, hodinky za milion skoro nepředstavitelné. Jean Todt doma skladoval kolekci minimálně 111 hodinek o průměrné ceně přes 6,5 milionu Kč za kus.

Dosáhl v životě člověka posedlého auty v podstatě všeho, čeho se dosáhnout dá, přesto máme pocit, že jeho přinejmenším profesní genialita stále nebyla plně doceněna. Začínal jako navigátor v rallye, ve strukturách Peugeotu se propracoval až na šéfa sportovní divize. Byl hlavním strůjcem dominance francouzské značky v dobách rallyové skupiny B a pod jeho vedením značka získala vítězství v Le Mans i Dakaru. Co ještě chybí v životopisu takového génia? Ovládnutí Formule 1?

I to Todt dokázal, doslova. Jeho jméno je spojeno s nejúspěšnější érou Ferrari v jeho barvité historii, a to je třeba dodat, že pět titulů mistra světa v řadě je vlastně až málo vzhledem k tomu, co stáj s Michaelem Schumacherem ve svých řadách dokázala v ostatních letech. Ferrari mohlo mít svého mistra světa i v letech 1997, 1998, 1999 a 2005, pokaždé chybělo málo. Když navíc tato pohádka skončila, Todt byl zvolen prezidentem celé FIA, kterým byl až do roku 2021. Ve svých 74 letech odešel do důchodu a může si bez okolků říci, že v motoristickém sportu si prožil svůj americký sen.

Tohle všechno se ví, už míň se ví, že byl také vášnivým sběratelem hodinek. Ono to k motoristickému sportu tak nějak patří už skrze to, co hodinky dělají (tedy měří čas) a když si k tomu připočtete, že řada výrobců hodinek sponzoruje aktivity na tomto poli, zalíbení v nich se skoro nabízí. Todt byl za svou práci jistě královsky placen, spoustu hodinek si ale nejen koupil, řadu jich také dostal. A během svého druhého roku v důchodu se nějakou část z nich rozhodl prodat.

Bylo jich 111 do prodeje vstoupily online už na konci loňského roku skrze aukční firmu Christie's. Rozprodej takového množství výjimečných hodinek nepřekvapivě chvíli potrvalo, společnost se ale nyní chlubí úspěchem - všech 111 kousků už má nového majitele, kteří za ně dohromady zaplatili neskutečných více jak 31 milionů Eur. Ne Kč, v korunách to dělá téměř tři čtvrtě miliardy. To je ohromná suma, která naznačuje, že každý z exemplářů se prodal v průměru za téměř 280 tisíc Eur, skoro 6,5 milionu Kč.

Při takové sumě není překvapením, že naprostá většina hodinek byly stroje renomovaných značek jako Asprey, Audemars Piguet, Baume&Mercier, Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Girard-Perregaux, Hublot, IWC, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex a nevyhnutelně také TAG Heuer. V době jeho působení u Ferrari byli sponzory nejprve Girard-Perregaux a později Richard Mille, takže vlastnil i několik velkých specialit. Vrcholem kolekce byl patrně unikátní prototyp Richard Mille RM 56-01 vyrobený výhradně ze safíru s modrým řemínkem z krokodýlí kůže. I ten můžete vidět na fotkách níže.

Jean Todt je malý velký muž, jeho kolekce drahých hodinek byla ale jedním slovem obrovská. Za částku, kterou za ně získal, si může užít vskutku pěkný důchod. Foto: Christie's, tiskové materiály

Zdroj: Christie's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.