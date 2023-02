Legendární nezničitelný Mercedes je k mání jako nový, 1. majitelka ho po ujetí 5 000 km zavřela do garáže včera | Petr Miler

/ Foto: Peter K., publikováno se souhlasem

Sama existence této nabídky je malý zázrak, navíc je třeba dodat, že auto není nikterak nesmyslně drahé. Pokud vám učarovaly přetechnizované Mercedesy 90. let minulého století, tohle je výjimečná šance uzmout se jednoho ve stavu nového vozu.

Kdyby existovala vysoká škola pro prodejce autobazarů, jedním z předmětů by nepochybně bylo „Účinné předstírání fiktivního původu nabízených vozů za účelem dražšího a rychlejšího prodeje”. A na něm by se hned na prvním semináři probíralo cosi o sotva vyjíždějícím důchodci coby prvním majiteli dekády garážovaného vozu. Někdy má člověk pocit, že do bazarů nikdo jiný auta ani nedává, že? Přesto se stane, že se právě takový vůz skutečně objeví v prodeji a na fotkách níže může vidět jedno z nich.

Jde o dnes už legendární první generaci Mercedesu C s interním označením W202, kterou od počátku vlastnila první a donedávna jediná majitelka. S autem jezdila, ale tohle slovo by se dalo dát do uvozovek - šlo o starší dámu narozenou v roce 1937, která si vůz koupila jako nový v roce 1995. Tehdy vlastně nebyla „až tak starší”, v 58 letech by toho člověk měl mít ještě dost před sebou, v tomto případě toho ale minimálně z hlediska řízení auta zase tak moc nebylo. Dotyčná svůj Mercedes používala do roku 2006, do kdy s ním najela jen 5 216 km. To je zatraceně málo na 11 let vlastnictví.

Proč s autem jezdila tak málo, současný prodávající netuší, ví ale, že za tu dobu zvládla absolvovat 5 servisních prohlídek, takže tento W202 měl slušnou péči. V roce 2006 byl ale odložen do garáže, kde zůstal až do majitelčiny smrti v roce 2021, aniž by najel jediný kilometr. Pak se jej ujal dnešní vlastník, který se vůz rozhodl pustit do prodeje s jen nepatrně vyšším nájezdem - 5 806 km.

Auto je prý až na pár škrábanců viditelných na fotkách jako nové a na nedávné technické kontrole nad ním měli technici jen žasnout. O slovech prodávajícího nemá smysl pochybovat - originální lak bez vybledlých míst by ještě šlo nakašírovat, ale podívejte se na ten interiér. Ten je skutečně dokonale nový, neřádily v něm ani paprsky slunce, natož pak sedací partie či končetiny řidiče. Z provedení vnitřku čiší 90. léta, ale to patří ke hře. Kdybyste přece jen pochybovali, jsou tu i dodnes původní pneumatiky - auto je zkrátka ve stavu, v jakém sjelo z výrobní linky, doslova.

Je to prostě nové auto, které snad svým stavem i odrazuje od opětovného probouzení 122 koní 1,8litrového čtyřválce spojeného s manuální převodovkou. To je poněkud nezvyklá volba na „důchodcovské” auto, jak jsme ale zmínili, majitelka sice zemřela ve svých 84 letech, v době koupě jí ale nebylo ani 60. Vůz je jinak plně funkční a jak jste jistě pochopili, má novou německou STK.

Je to jistě úžasná věc, bazarový poklad svého druhu, který by leckdo nabídl klidně za milion. Majitel ale není naivní, a tak jej dává k dispozici za 11 900 Eur, tedy asi 283 tisíc Kč. To opravdu není moc na sice obyčejný Mercedes třídy C, ale v naprosto neobyčejném stavu. W202 pořád platí za skoro nezničitelné, přetechnizované auto, které ani 1 milion najetých kilometrů nemusí rozházet. Takže tohle dost možná dokáže najet ještě asi 994 198 km, než se něco velkého pokazí, protože 5 802 už jich má na tachometru. Za takový stroj času by si leckdo nechal vrtat koleno.

Takto vypadá dodnes pořádně nejeté auto po dámě, která s ním urazila jen 5 802 km, než jej zavřela do garáže. Na svou výjimečnost není drahé. Foto: Peter K., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.