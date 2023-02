Legendární pilot říká, že objevil ideální sporťák pro důchodce, jeho předchůdce přitom nechtěl řídit ani za nic před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to dvojnásobný mistr světa v rallye z dob, kdy řídit soutěžní speciály bylo hrou s ohněm, a nepochybně jeden z nejlepších závodních pilotů všech dob. Dnes je v důchodu, a tak vyhlíží i nové ideály, jeden z nich prý našel v novém Porsche 911 Dakar.

V listopadu loňského roku představilo Porsche nový model 911 Dakar. Ten se dočkal nárůstu světlé výšky o 50 milimetrů oproti standardní čtyřkolce, přičemž v off-roadovém režimu High Level je možné podvozek přizvednout o dalších 30 mm. Díky tomu se vůz dostal na úroveň některých regulérních SUV, neboť nabízí až 161 mm světlé výšky a velkorysejší nájezdové úhly. Je pak sice nutné dodat, že jeho nejvyšší rychlost je omezena na 150 km/h, to je nicméně tempo, které tak jako tak v písečných dunách či na šotolině většina lidí nebude chtít pokoušet.

Stěžovat si ve výsledku nebudete ani na silnici, jakkoli je „dakarský speciál“ nejpomalejším Porsche 911 za posledních čtyřicet let. Neplatí to tedy v případě akcelerace, stovky totiž díky 480 koním výkonu a 570 Nm točivého momentu produkovaných přeplňovaným třílitrovým šestiválcem dosáhnete již po 3,4 sekundách. Nejvyšší rychlost nicméně automobilka omezila na 240 km/h, což je dokonce nižší údaj, než s jakým je spojeno základní Porsche Cayenne disponující pouze 340 koňmi.

Ve srovnání s pravověrným SUV přitom 911 Dakar stojí o poznání více, jde dokonce o jeden z nejdražších modelů v nabídce značky. Vysázet na dřevo za něj musíte minimálně 6 017 550 Kč. Jen pro srovnání, standardní 911 Turbo s 580 koňmi pod kapotou, jež zvládá stovku za 2,8 sekundy a dosahuje maximálky 320 km/h, vás vyjde o zhruba 900 tisíc korun levněji. V případě jeho světlé výšky pohybující se lehce nad 100 mm však na opouštění hladkého asfaltu zapomeňte.

Za volant „dakarského speciálu“ se nyní usadila jedna z největších legend motorsportu, dvojnásobný šampion WRC a vicemistr světa z dob slavné skupiny B Walter Röhrl. Ten při té příležitosti zavzpomínal na svou aktivní kariéru, kdy sbíral jedno vítězství za druhým. Lákán byl i k účasti na Rally Paříž-Dakar, nicméně tento podnik jej nikdy neoslovil. „V 90. letech mi nabídli tolik peněz, kolik si řeknu. Odpověděl jsem jim, že i kdyby mi dali desetkrát více, stejně se svou účastí na této akci nebudu souhlasit.“

„Když totiž dosáhnete vrcholu duny, nevíte, jestli se propadnete o 30 centimetrů nebo o 8 metrů. Nikdy v životě jsem nic takového nedělal,“ uvedl Röhrl. S moderním civilnějším nástupcem nicméně již slavný jezdec takové problémy nemá. Naopak mu vyhovuje pomalu nejvíce ze všech nabízených verzí 911, a to díky onomu zvýšenému podvozku. „Moje žena mi to vysvětlila hned na začátku Podle ní bych si měl pořídit takové auto, protože se z něj lépe vystupuje a do něj lépe nastupuje,“ uvádí s tím, že Dakar je tak ideální sporťák pro důchodce. On sám se ale tak necítí.

„Mé ženě je 73 let a mě bude brzy 76, takže výška je důležitý faktor. Ale pokud jde jen o mě, pořád se raději budu pěchovat do pravověrného Porsche i v osmdesáti. Podstatné je, že ho stále zvládnu řídit,“ dodal legendární jezdec. Již přitom neupřesnil, jaká je jeho ideální volba sedadel. Dá se přitom předpokládat, že jeho žena by sáhla po příplatkových, které se dají elektricky ovládat v 18 směrech, zatímco on by zůstal u standardních karbonových skořepin.

Můžeme už jen dodat, že Porsche 911 Dakar váží 1 605 kg, tedy jen o 10 kilo více než provedení GTS se stejným výkonem. Značka toho dosáhla nejen díky instalaci oněch skořepin, ale také použitím karbonové kapoty z GT3, pevného zadního spoileru místo výsuvného a tenčího skla. Na druhou stranu ovšem automobilka vůz již standardně osadila řízením všech čtyř kol, stejně jako dynamickými úchyty motoru vylepšujícími jízdu v terénu.

Porsche hodlá vyrobit jen 2 500 exemplářů, přičemž zákazníci mohou sáhnout jak po střešní zahrádce schopné pobrat až 42 kilogramů vybavení, mezi které patří třeba kanystry s benzinem, tak po ikonických grafických polepech. K dispozici pak mají i stan, pokud se jim výlet mimo hladký asfalt protáhne, jakkoli zvláštní jeho využití v případě zákazníků Porsche bude.

