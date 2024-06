Legendární první Laguna z dob největší slávy Renaultu už se krásná prodává jen zřídka, i tak na ni stačí jedna dvě výplaty před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Svetlana, publikováno se souhlasem

Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, jak moc úspěšné tohle auto svého času bylo. Renault dnes neprodává v podstatě nic, co by šlo na odbyt srovnatelným způsobem, i když se jednalo o velké auto střední třídy. Hezké kousky se pořád najdou. A nestojí moc.

Auto jménem Renault Laguna se už pěkných pár let vůbec nevyrábí, ještě před pár dekádami ale šlo o legendu svého druhu a ikonu evropských aut střední třídy prodávanou po statisících ročně. Nepřeháníme ani trochu, jen v letech 1997 až 2002 prodal Renault pouze na starém kontinentu 1 212 883 Lagun (!), v průměru více jak 200 tisíc ročně. Pak už to s ním šlo jen z kopce a na konci své éry si nedokázal najít ani 20 tisíc kupců za rok. A jeho nástupci na tom nebyli lépe.

Dnes se ale nebudeme podivovat tomu, jak rychle a účinně dokázal Renault jeden ze svých legendárních modelů prodávaný po milionech doslova pohřbít, ale vrátíme se zpět do časů, kdy v myslích mnoha Čechů pořád žil jako jeden z automobilových snů. Byla to vážně legenda svého druhu. Jméno Laguně udělala hlavně její první generace coby elegantní, prostorný a velmi komfortní vůz, který ještě dlouho po konci její éry platil za lákavou ojetinu dostupnou praktický liftback či ještě praktičtější kombík. Dnes platí za skoro neexistující nabídku.

První Laguny ještě trpěly na korozi, navíc šlo o auta spolehlivá jako... No jako většina Renaultů. Vůz na fotkách níže byl poprvé registrován v lednu 1998, jde tedy o jeden z prvních exemplářů faceliftovaného provedení (Laguna se začala prodávat v roce 1994) s už lepší protikorozní ochranou a občerstveným, více nadčasovým vzhledem. Především jde ale o auto, které celých 26 let opatrovala jedna rodina, jejíž členové s ním jezdili skoro tak málo, jak to s takovým vozem jde - 82 822 km za 26 let znamená mrzký nájezd okolo 3 200 km za rok. Přesto jej servisovali, většinu času garážovali a dodnes jej zachovali jako velmi svěže působící vůz.

Však se na něj podívejte sami. Fotky od prodávající dámy nejsou bůhvíjaké, i tak je z nich patrné, že ani vínový lak nestačil vyblednout, ani světla vyslepnout, ani disky kol nejsou odřené. Látkový interiér je jen minimálně opotřebený, plasty stále svěží. A je to docela slušná specifikace, byť klimatizace je pořád manuální, standardy byly tehdy jiné. Ovšem tomuto poslovi z minulosti se na zuby prostě dívat nemůžete, je to relikvie svého druhu, která více než co jiného připomíná stroj času rovnou do devadesátek.

Technika pod kapotou je ale zajímavá, 140koňový atmosférický dvoulitr tehdy platil za už výkonné provedení, které vozu s hmotností jen 1 310 kg zajišťovalo akceleraci na stovku za 9,8 sekundy a maximálku 210 km/h. Dalo se s tím velmi dobře žít. A s nádrží na 66 litrů paliva i někam dojet, podobnou dnes dostanete k Audi RS6 s víc jak 600 koňmi a 2,2 tunami hmotnosti, s tím už nedojedete nikam dál.

Jedná se zkrátka o dobový sen, který jste si v 90. letech dost možná nemohli splnit, teď to můžete docela levně napravit. Cena 2 500 euro, tedy asi 60 tisíc korun, možná není úplně malá na původní Lagunu, ale na tuhle Lagunu je sympatická. Pokud berete víc peněz, bude to jedna vaše výplata, i obyčejnému člověku ale budou stačit dva měsíční příjmy. Snad až hřích nekoupit, i kdybyste si měli jen okusit, co kdysi znamenalo takové auto mít a pak se na něj jen chodili dívat do garáže. Pokud byste měli zájem, auto stojí kousek od německého Düsseldorfu a dnešní majitelka je připravena při osobním jednání i něco slevit.

Skutečně dodnes krásnou a po celou dobu pečlivě udržovanou Lagunu I je nyní možné koupit v Německu, za 60 tisíc korun je to docela sympatická nabídka. Foto: Svetlana, publikováno se souhlasem

Zdroj: Renault Wir verkaufen Renault Laguna nur 82000 km@Mobile.de

Petr Miler

