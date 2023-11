Legendární supersporty 90. let od Ferrari a Bugatti si to rozdaly ve sprintu, oba ale nakonec uštkla Zmije před 7 hodinami | Petr Prokopec

Méně znalé to může překvapit, ale Ferrari v tomto klání hraje po technické stránce druhé housle, ani ikonická F40 se svého času nemohla rovnat EB110. Vyrovná se jí dnes? A co na to říká o něco mladší Zmije od Dodge?

Na většinu aut vzniklých okolo roku 1990 se dávno zapomnělo, Bugatti EB 110 a Ferrari F40 ale nemůže dostat z hlavy žádný pravověrný automobilový fanda, i kdyby hodně chtěl. A třebaže jde o vozy, nad nimiž obvykle jen slintáme nad fotkami či nanejvýš v museích, neboť je těžké je potkat naživo v jakékoli akci, dnes si je můžeme prohlédnout ve vzájemném klání ve sprintu. Právě do takového je postavil Mat Watson z Carwow a zdálo se, že publikum si bude moci užít souboj, po jehož opakování lidé marně toužili několik dekád. Nadšení ale trvalo jen chvíli.

Supersport z modenského Campogalliano (za dob vlády Romana Artioliho se Bugatti nevyráběla v Molsheimu, ale právě v Itálii) sice chvíli ukazoval, co dovede, po první rozjížďce jej ale bohužel stihl technický problém, který jeho další rozlet zastavil. To je škoda, neboť EB110 je opravdu vzácné a opravdu rychlé auto, které mohlo F40 soustavně ukazovat záda, nakonec to ale byla F40, která se i v oné první rozjížďce dostala do cíle první.

Byl by to smutný konec natáčení, a tak slavné Petersonovo automobilové muzeum, které EB 110 do srovnání zapůjčilo, Matovi promptně připravilo náhradu v podobě původní Zmije, tedy první evoluce Dodge Viper. Šlo dokonce o předprodukční prototyp, jenž byl nicméně stejně jako sériové provedení osazen osmilitrovým atmosférickým desetiválcem. Ten na zadní kola posílal 406 koní, což z dnešního úhlu pohledu není nic světoborného - vyšší výkon najdete i u některých extrémních hot hatchů a pořád relativně lidové BMW M3 dnes začíná na 480 koních. Nicméně v 90. letech to bylo pořád něco.

Ve srovnání se Zmijí by i starší Ferrari F40 mělo hrát vyšší ligu, i když ne až tak vysokou, na jakou aspirovalo Bugatti. V případě EB 110 se totiž o pohon stará čtyřikrát přeplňovaný dvanáctiválec naladěný na 560 koní, zatímco Ferrari F40 disponuje dvakrát přeplňovaným 2,9litrovým osmiválcem. Ten u americké verze produkoval 484 koní, jenž ovšem oproti Bugatti nemířily na všechna čtyři kola, nýbrž pouze na ta zadní. Teoreticky by tak EB 110 mělo válcovat vše, nakonec se ale totéž s časem 12,2 sekundy povedlo Zmiji.

Otázkou nicméně je, zda by tomu bylo tak ve chvíli, když by všechna auta byla nová. Úskalím podobných klání je, že o výsledku často rozhoduje spíše stav či předchozí ladění, nikoli původní parametry. Mezi novými vozy by měl vítězit výkon a pohon 4x4 Bugatti, i když je třeba dodat, že jeho pohonná jednotka ani se čtyřmi turbodmychadly nedokáže vyprodukovat tak vysoký točivý moment jako Zmije se svým monstrózním V10 (630 Nm versus 611 Nm), jeho špička je navíc u Zmije umístěna níže. U Ferrari pak motor musíte opravdu točit, na straně druhé jde nicméně o nejlehčí auto z celé trojice.

Takto se zdá, že rozhodující slovo měl po tolika letech opravdu stav techniky. F40 byla nejvíc fit, i když na svět přišla jako první, Italové s její výrobou začali již v roce 1987. Na Zmiji a EB 110 došlo o čtyři léta později, a jakkoli Bugatti je se 139kusovou produkcí nejvzácnější, o roli nejhodnotnějšího vozu v rámci tohoto srovnání se může snadno přetahovat s Ferrari. Nejspíše i proto, že šlo o vůbec poslední automobil, který před svou smrtí požehnal sám velký Enzo Ferrari.

