Legendární švédský manažer a ex-šéf Lady říká, že ruský trh nejde ignorovat. „Je moc velký, západní značky se vrátí,” říká

Nedá se říci, že by si Rusko nějak zvlášť oblíbil, byl vždy k fungování mnoha věcí v této zemi velmi kritický. To ale neznamená, že teď bude přehlížet realitu. V Rusku by se podle něj mohlo vyrábět až 2,5 milionu nových aut ročně, prodeje by pak byly ještě vyšší.

Mezinárodní sankce měly Rusko srazit ekonomicky na kolena, minimálně v automobilovém průmyslu ale na nic takového nedochází. V zemi bylo loni prodáno 1,57 milionu nových vozů, což byl po Německu a Francii třetí nejlepší výsledek na celém starém kontinentu. Taková jsou navíc pouze oficiální čísla, přihodit k nim je třeba ještě šedý dovoz „zakázaných” aut přes Čínu, Bělorusko a další země, který se odhaduje na další statisíce vozů za rok.

Ruský automobilový trh má tady daleko ke kolapsu, přesto je jeho potenciál ještě výrazně vyšší. Tvrdí to alespoň legendární Bo Andersson, švédský automobilový manažer, který se mimo jiné proslavil svým nekompromisním vedením AvtoVAZu, výrobce Lad. A nyní poskytl rozhovor deníku Kommersant.

Tento švédský veterán průmyslu až do svých dvaatřiceti sloužil v armádě jako profesionální voják, než začal v letech 1987 až 2009 budovat kariéru v automobilové branži, a to ve vedení koncernu General Motors. Od něj ovšem přešel k ruskému GAZu, který v poměrně krátké době dostal do zisku. Mimo to pak i zahájil vývoj nových modelů. V roce 2013 se ovšem přesunul k AvtoVAZu, a to jako první zahraniční šéf v historii automobilky. Po třech letech pak sice skončil, díky němu však přišly na svět zcela nové Lady Vesta a X-Ray.

Jelikož Andersson rovněž v letech 2021 až 2024 šéfoval také uzbecké automobilce UzAuto, je jasné, že se v ruskému automobilovém trhu vyzná. Nyní říká, že podle jím raženého „realistického scénáře“ by se v Rusku mohlo vyrábět 1,5 až 2,5 milionu aut ročně. S ohledem na zkraje zmíněná prodejní čísla je jasné, že k tomu nedojde zítra, vyloučit to ale už kvůli rostoucí přítomnosti Číňanů nelze. Ostatně čínské automobily loni dosáhly 62procentního podílu na trhu.

Právě proti této konkurenci musí ruské automobilky zabojovat, pročež je dle Anderssona zapotřebí, aby přišly nejen se „správnými“ produkty, ale zároveň je nutné, aby si země vybudovala dodavatelskou nezávislost. To je ovšem běh na dlouhou trať, navíc podle Anderssona jej bude dříve nebo později nutné provádět v situaci, kdy se na něj vrátí západní výrobci. Nakonec i fakt, že se bude zvětšovat, má o to víc lákat k návratu výrobce, kteří museli či se za nastalé situace sami rozhodli zemi opustit.

„Ruský trh je moc velký na to, aby byl ignorován, zvlášť z dlouhodobého hlediska,” říká Anderson s tím, že si je „stoprocentně jistý, že se žádná z dotčených značek nepřestala zajímat o ruský trh a jednoho dne se vrátí“. Pokud navíc západní automobilky nezareagují včas, mohou trh definitivně ztratit ve prospěch Číňanů. Takové rozhodnutí ale naneštěstí není na nich, nýbrž na politicích, a to i těch evropských. Ti se na jednu stranu snaží čínskou expanzi zpomalit, lpěním na některých sankcích ji ale dnes spíš zrychlují a Číňanům usnadňují.

Kromě trhu se pak Andersson vyjádřil i na adresu svého bývalého chlebodárce. Novou Ladu Iskra považuje za „moderní vůz“. Pozitivní pocity z vývoje Lady ale má obecně: „Vývoj celého portfolia jde správným směrem a tento model skvěle doplní Vestu. Pokud tomu navíc dobře rozumím, Iskra má nahradit Ladu Granta. Ta se sice v současné době prodává velmi dobře, ale čas si vybírá svou daň,“ uvedl bývalý šéf AvtoVAZu.

