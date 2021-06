Legendární VW Passat 1,9 TDI s 275 tisíci km ukázal, co dodnes dokáže na německé dálnici před 3 hodinami | Petr Miler

A zároveň tím názorně předvedl, proč je v bazarech stále tak populární. Na auto, které koupíte od pár desítek tisíc korun, je to pořád neskutečné vše v jednom.

Čeští kupci ojetých aut jsou celkem vyzpytatelní - těžko jim zalichotíte více než prostorným naftovým kombíkem, který odveze je do práce, rodinu na dovolenou a ani při svižné jízdě je nezruinuje. Většina kupujících si vystačí s různými generacemi Octavie Combi 1,9 nebo 2,0 TDI, ti náročnější ale zatouží spíše po Volkswagenu Passat Variant s obdobnými motory.

Není o tolik prostornější, je to ale auto o třídu výš se vším, co s tím souvisí. Rodinu i řidiče samotné tak dokáže převézt v ještě větším komfortu a nějaký ten prostor navíc také přidá. Na výběr je škála hned několika generací, pozoruhodně populární volbou mezi nimi ale dodnes zůstává už docela starý Passat B5 resp. B5.5 z přelomu tisíciletí.

Byl to vrchol evoluce svého druhu, vůz používající sofistikovanější platformu Audi s napříč uloženými motory - pozdější iterace Passatu už jsou spíše nafouklými Golfy. Je to také auto z dob Ferdinanda Piëcha, kdy všechno muselo být o fous lepší než u konkurence. Je to tedy vyhlášený „držák”, který stovky tisíc kilometrů polyká s lačností a i po nich působí konkurenceschopně. Jistě, v bazarech se najde také spousta poničených aut nehodných pozornosti, pořád se v nich ale najdou vozy jako ten, které můžete vidět na videu níže.

Hlavním aktérem je v něm Passat Variant z roku 2003, tedy kombík už faceliftovaného provedení B5.5. Pod kapotou má legendární motor 1,9 TDI-PD s výkonem 96 kW, tedy 130 koní, což na dnešní poměry nezní dvakrát přesvědčivě. Ono video ale tento nyní už 18letý vůz s více jak 275 tisíci km na tachometru ukazuje v akci na německé dálnici. A po jejím spatření asi neřeknete, že to má spočítané.

Je to jistě jeden ze zachovalejších kousků, a tak se po dálnici s lehkostí pohybuje i v rychlostech přes 200 km/h, na 170 km/h se rozjede prakticky ihned. Jeho dieselový klapot je nepřeslechnutelný, ale také nijak zvlášť rušivý. Auto dokonce dobře brzdí, prostě se pohybuje v rychlém provozu s lehkostí. Když si k tomu přidáme, že jde o velmi praktický vůz, který nemá problém jezdit za 5 litrů nafty na 100 km a pořídíte jej už za nízké desítky tisíc Kč, nelze se jeho přetrvávající popularitě divit.

