Legendární VW Passat B5 je k mání dodnes zánovní v nezničitelné verzi, na svůj stav stojí pakatel

A pak že se dnes nedá koupit perspektivní ojetina za malé peníze. Tohle auto je dodnes skoro nové, navíc ve verzi, kterou pomalu nejde zničit. Přesto vás vyjde jen na pár průměrných českých platů.

Volkswagen Passat páté generace zvaný také B5 si vydobyl pověst velmi kvalitního, odolného vozu, se kterým můžete najet statisíce kilometrů bez větších komplikací. Statistiky potvrzují, že to nejsou jen pověry, a tak se dodnes najde spousta lidí, kteří s ním dál jezdí. A když se jim náhodou přece jen pokazí, shání znovu takový vůz. Nepatřím mezi ně, můj soused ale ano a je třeba říci, že s ním najíždí bez problémů spoustu levných kilometrů den co den.

Proč ne, problém je jen v tom, že nabídka pěkných bé-pětek na trhu ojetin poněkud vysychá. Aby také ne, když jde snadno o čtvrtstoletí starý vůz. Navíc je to tak, že když už se nějaký pěkný kousek v prodeji přece jen objeví, je nabízen spíše už jako živoucí legenda. Stroj, který vám ukážeme dnes, ale všechny tyto nedostatky míjí.

Je na jednu stranu starý, jde o jeden z relativně raných kusů z roku 1998, přesto je dodnes jako nový. Jeho příběh zní až podezřele, ale až si prohlédnete přiložené fotografie, uvěříte mu bez váhání. Jeho prvním a jediným majitelem byl dnes už 80letý člověk, který jej vždy pečlivě jej garážoval i servisoval a mezi servisními prohlídkami opravdu moc nejezdil. Za celých 24 let má na tachometru pouhých 38 tisíc km.

Zejména zvenčí vypadá fantasticky, stav je skoro autosalonový. Uvnitř je vidět, že se s ním občas jezdilo, vsadili bychom si na ale na to, že jen pořádné vyčištění plastů a vytepování látkových sedadel z něj udělá štramáka. Pohled na techniku pak nedává prostor k pochybám, je to jedním slovem nevyužité auto, které pořád čeká na první pořádnou jízdní nálož, na poměry Passatů B5 je to skoro dokonalý exemplář.

Bohužel jen skoro, neboť obliba B5 bývá spojena také s motorem 1,9 TDI, kterým tento stroj nedisponuje. Je to co do motorizace základní provedení i s u nás dobře známou osmiventilovou benzinovou 1,6, která generuje nanejvýš 74 kW (100 koní) v 5 600 ot./min a 140 Nm v 3 800 ot./min. Akceleraci na stovku tak vůz zvládne za 13,1 sekundy a rozjede se až na 184 km/h. Výbava je podobně minimální jako motorizace - auto nemá ani klimatizaci, vrcholem komfortu jsou elektrická okna vzadu.

Žádná velká sláva, ale pokud někdo po tomto autě půjde jako po „držáku”, vydrží tento motor víc než TDI - je tak primitivní, že se na něm skoro nemá co pokazit. A pokud byste tento vůz chtěli jako poslední před smrtí, i to splní - buď s ním ohledem na jeho dynamické možnosti budete jezdit tak málo, že vám vydrží sto let nebo se při snaze dojet s ním dále unudíte k smrti...

Žerty stranou, tato nabídka je skutečná a není nezajímavá. Ano, je tu 24 let staré auto, ale nikoli 24 let stojící, bylo pravidelně lehce ježděné. Velmi pravděpodobně s ním tedy můžete urazit statisíce kilometrů bez větších potíží s veškerým jeho prostorem a komfortem. K mání je v Berlíně za cenu pouhých 3 990 Eur, tedy asi 97 tisíc Kč. To je na dnešní dobu skutečně kouzelná nabídka.

Tento Passat B5 není zrovna top verze, v top stavu je ale nepochybně. Naopak jeho cena je samém dnu možností, podobné bé-pětky se obvykle prodávají mnohem dráž, ať už v jakémkoli provedení. Foto: El-Dor Automobile, publikováno se souhlasem

