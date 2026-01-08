Legendární závoďák Michaela Schumachera je na prodej, v něm poprvé ukázal světu, že se Sennova éra chýlí ke konci
Petr ProkopecBohužel už se nedozvíme, jaké by to bylo, kdyby proti sobě Senna a Schumacher mohli nastupovat i v letech, kdy byl Rudý baron na vrcholu, byl ale po dlouhé době prvním nováčkem F1, který dokázal Sennu porážet. V tomto stroji dokonce získal skalp i tehdy skoro neporazitelného Williamsu Nigela Mansella.
Legendární závoďák Michaela Schumachera je na prodej, v něm poprvé ukázal světu, že se Sennova éra chýlí ke konci
včera | Petr Prokopec
Bohužel už se nedozvíme, jaké by to bylo, kdyby proti sobě Senna a Schumacher mohli nastupovat i v letech, kdy byl Rudý baron na vrcholu, byl ale po dlouhé době prvním nováčkem F1, který dokázal Sennu porážet. V tomto stroji dokonce získal skalp i tehdy skoro neporazitelného Williamsu Nigela Mansella.
Před pár dny Michael Schumacher oslavil své 57. narozeniny. I když oslavil... Podle všeho se jich dožil, žádná velká party z toho ale nebyla. Patrně jste nezapomněli, že v prosinci 2013 utrpěl vážný úraz na lyžích a déle jak 12 let jej kromě rodiny, lékařů a pár nejbližších nikdo neviděl. A začíná být stále pravděpodobnější, že na veřejnosti už se neobjeví. Jeho fanouškům tak nezbývá, než zamáčknout slzu a doufat, že sedminásobný světový šampion je víc než jen tělesnou schránkou nepokořené duše, která okupuje pečlivě sledované lůžko.
Svou cestu ke slávě Schumi započal už ve svých čtyřech letech, kdy mu jeho otec upravil šlapací autíčko, kterému přidal malý spalovací motor. V roce 1991 se pak poprvé objevil ve Formuli 1, když mohl zaskočit za Bertranda Gachota v týmu Jordan. Už během kvalifikace ohromil celý paddock, neboť v podprůměrném voze získal sedmou příčku na startu, navíc na okruhu Spa, kde nikdy dříve nejel. Celá historie jeho vstup do F1 obestírající je nesmrtelnou legendou sama o sobě.
V roce 1992 pak měl Schumacher jezdit za Sauber, který by se mohl opřít o podporu Mercedesu. Nakonec však došlo na dohodu mezi všemi zúčastněnými stranami a německý pilot se přesunul do Benettonu. Monopost B192 tehdy nebyl důstojným soupeřem pro dominantní Williams FW14B, který se chlubil výkonnějšími motory Renaultu spárovanými s poloautomatickými převodovkami a dalšími vychytávkami, které jej stavěly daleko před zbytek startovního pole.
Německý pilot navíc několik úvodních závodů musel odjet z předchozí specifikací B191. Přesto všechno se mu ovšem v Mexiku a Brazílii povedlo dosáhnout třetích pozic. Ve Španělsku pak poprvé usedl do nového monopostu, se kterým dojel dokonce druhý. Stejnou příčku obsadil také v Kanadě, kde mu již společnost dělalo šasí č. 5. Ve Francii ale s tímto vozem kolidoval s Ayrtonem Sennou. I to je legenda sama o sobě - v soubojích s ním začal ukazovat světu, že jeho éra v F1 se možná chýlí ke konci.
V Německu a Británii Schumi přepřáhnul na šasí č. 6, zatímco do kokpitu č.5 se vrátil v Maďarsku. Vozu však v 63. kole prasklo zadní křídlo, pročež závod pro Němce skončil předčasně. Hned o dva týdny později si však náladu, když jeho hvězda poprvé zazářila naplno. Znovu ve Spa, tedy na okruhu, na kterém debutoval, ovšem nikdy jej nevnímal jako svůj oblíbený, vůbec poprvé v F1 vyhrál. Navíc s ohromným náskokem i před Mansellem, který se svým letadlem v kvalifikaci najel brutální 2 sekundy i na Sennu.
Šlo nejen o Schumiho první vítězství, ale také o první výhru německého pilota v šampionátu od roku 1961. Zároveň šlo také o vůbec poslední zlaté vavříny monopostu osazeného manuální převodovkou. Na další si závodník musel počkat až do další sezóny, kdy ovšem již Benetton přepřáhnul na model B193.
Důvodem, proč se o tomto monopostu tak podrobně zmiňujeme, je jeho nadcházející aukce, která proběhne online na sklonku ledna. Společnost Broad Arrow Auctions, která má prodej na starosti, přitom odhaduje, že Schumacherům B192 by mohl změnit majitele za více než 8,5 milionu Eur, tedy za více než 206 milionů korun. Nedivili bychom se ale ani ještě vyšší částce.
Poté, co totiž šasí č. 5 dosloužilo, zamířilo do továrny Renaultu v Enstone, kde bylo až do roku 2015 součástí firemní sbírky. Poté jej ovšem značka prodala závodníkovi Laurentu Redonovi, jehož společnost LRS Formula se specializuje na možnost svezení veřejnosti v okruhovém nářadí. Monopost se proto dočkal rozsáhlé renovace, která zahrnovala i motor Ford V8 a převodovku.
Znamená to tedy, že nový vlastník se dočká plně funkční Formule 1, navíc takové, která přihrála Schumacherovi první z jeho celkových 91 výher. Něco takového je pro sběratele opravdu velkým lákadlem, pročež jen doufáme, že po prodeji monopost nezamíří do klimatizované garáže, ale zamíří na privátní okruhový den - ideálně do belgického Spa...
S tímto monopostem dosáhl Michael Schumacher svého prvního vítězství v F1. Nyní je Benetton B192 šasí č. 5 na prodej, levný ale nebude ani náhodou. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály
Zdroj: 1992 Benetton B192 Formula One ex-Michael Schumacher@Broad Arrow Auctions
