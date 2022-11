Legendu, která udělala Audi, poprvé vyčistili po 15 letech stání venku, výsledek je skoro neuvěřitelný před 8 hodinami | Petr Miler

Nebýt tohoto vozu, Audi by dnes možná vůbec neexistovalo. A i kdyby ano, určitě není tím, čím se nakonec stalo. K jednomu z méně známých „dětí” geniálního Ferdinanda Piëcha se majitel podle toho nechoval, pouhý detailing mu ale vrátil život.

Jde skutečně o vůz, který stál na prahu moderní existence Audi a fakticky odstartoval jeho přerod v prémiovou značku. A nikoli náhodou bylo také prvním projektem, na kterém u této automobilky pracoval geniální Ferdinand Piëch, pozdější šéf značky a nakonec i hlava celého koncernu VW. A také strůjce dnešní image čtyř kruhů i gigantické podoby celé skupiny.

Řeč je o Audi 200, které se v generacích C2 a C3 vyrábělo od druhé poloviny 70. do začátku 90. let minulého. Cestu ke slávě mu zametalo hlavně provedení pojmenované turbo, zvané také 5T, což je výmluvnější označení. Číslice 5 byla za pět válců, T za turbo. Tato verze přibyla do nabídky zkraje roku 1980 a nabídla 170 koní z 2,1litrového řadového pětiválce. Motor byl zpočátku nabízen pouze do modelu 200 a v případě generace C2 je docela vzácný, v iteraci C3 obvyklejší. A právě o tomto autě dnes bude řeč.

Jeden majitelů dvoustovky na jednu stranu uchoval svůj vůz do dnešních dnů, což není úplně běžné, na tu druhou tak ale učinil způsobem, že jej od roku 2007 nechal bez hnutí stát venku. Navíc se nedá říci, že by se do této pozice dostalo v kondici označitelné kódem 1A, a tak vůz podle toho vypadal. Zvenku je celý od zatuhlé špíny všeho druhu, listí a dalšího „bordelu”, který se na auto dříve nebo později snese, když jej necháte stát venku. A vnitřek nevypadal o mnoho lépe.

Pravda, listí do něj nenalítalo, zato v něm zůstalo natahané spolu s další špínou z bot pasažérů, kterou nikdo nejspíše nečistil léta před odstavením auta. A tak bychom mohli pokračovat dlouho - vůz působil přesně tak jako jiná auta, o která se nikdo dekády pořádně nestaral. Onen minulý čas je ale na místě stejně jako pozvednutí obočí na tím, v jakém stavu auto majitel opustil.

Do rukou se totiž dostal čistící firmě WD Detailing, což se zdá být málo na tak zbědované auto staré několik dekád, které skoro polovinu života prostálo na místě. Obvykle to chce pořádnou renovaci s výměnou řady dílů, o technických aspektech ani nemluvě. Když si ale pustíte video níže, uvidíte, že autu šlo vrátit život i bez toho, aniž by trpělo podstatnou korozí, což je nakonec největší pocta jeho někdejším tvůrcům.

Neděláme si tedy iluze, že bude v dokonalém stavu jen po pár dnech práce s kýblem vody, vizuálně ale má po dokonalé očistě velmi blízko k bezchybnému stavu i tak. Došlo nejen na očistu zevnějšku, ale též na rozebrání interiéru a jeho „perestrojku”. A také na pořádné vypiglování motorového prostoru. Autu poté nejenže prokouklo k nepoznání, dokonce jej bylo možné i nahodit. Skoro neuvěřitelné, i to ale nakonec ukazuje, jak kvalitními vozy Audi 200 byly. A že image prémiového výrobce čtyř kruhům nevydobyly náhodou.

Časy velké slávy Audi 200 už jsou dávno pryč, i dlouho odložené exempláře se ale s trochou snahy mohou dočkat znovuzrození, jak vám ukáže video níže. Foto: Audi

