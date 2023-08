Lesk a bída Formule 1: Majitelé šampionátu začali lístky na závody prodávat v americkém Lidlu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Těžko byste ve světě motorismu našli něco víc rozporuplného, než jsou závody Formule 1. Navenek miliardový byznys nakonec při samotných kláních otáčí každou korunu na nákladech, zatímco vás nechá zaplatit tisíce i za trochu občerstvení.

Poznali jste někdy Formuli 1 zblízka? Pokud ne, pak nejspíše žijete v iluzi po dekády vytvářené jejím mediálním obrazem. V televizi je to cirkus plný bohatství a prestiže, ve kterém se točí miliardy jako na kole štěstí Bédy Trávníčka. Na nejlepší piloty se lepí krásné ženy, v paddocku a na startovním roštu se to jen hemží celebritami prvního řadu, které se po boku bohatých byznysmenů oddávají konzumaci nejlepšího alkoholu a jídla. Kdo by tam nechtěl být?

Neříkám, že výše zmíněné není pravda, kolega měl nedávno tu čest být na jednom ze závodů F1 hostem významné sponzorské firmy a poznal přesně tohle. Pokud si ale koupíte normální lístky (ovšem i tak budou celou rodinu stát desítky tisíc jako nic), nepoznáte lesk, poznáte bídu. Na závodech Formule 1 to z pohledu běžného návštěvníka vypadá přibližně jako na české rallye. A nepřeháním ani v nejmenším.

Už ze stavu závodišť - minimálně těch klasických, tedy evropských - je patrné, že organizátoři závodů nejsou ti, kterým by miliardy padaly do klína. Často zpustlé prostory, do kterých vstupujete po rozbahněných cestách, vás přivítají leda předraženými stánky s rychlým občerstvením a davy batůžkářů s všemožnými pomůckami na sezení, které vám ve výsledku blokují výhled na cokoli kloudného z otevřené tribuny z 80. let.

Nechci být nemístně kritický, je to i tak zajímavý zážitek, má to ale - navzdory vysoké ceně - sakramentsky daleko k čemukoli blyštivému. Je na tom lépe než kdy vidět (a to nejsem žádný socialista), že masy nýmandů zobajících z papírového kelímku rozvařené penne s boloňskou omáčkou za 9 euro, živí smetánku vlastníků komerčních práv a jejich nejbližšího okolí. Dál už peníze prostě netečou, i provozovatelé okruhů a organizátoři faktických závodů jsou často rádi, že vyžijí. Přitom bez nich by se žádný cirkus nekonal.

V tomto kontextu mi vlastně přijde jen výmluvné, jak se také prodávají lístky na Formuli 1 v USA. Kolegové z Ameriky se diví tomu, že na kupóny na třídenní vstup na letošní Velkou cenu USA v Austinu narazili v nabídce Costca, což je něco jako americký Lidl. Prostě jeden z nejlevnějších obchodů stavících kolem ceny prakticky vše. Možná nezachází až tak daleko, abyste měli problém koupit v něm „normální” věci a místo Monte mohli sáhnout leda po napodobenině ve vietnamském stylu zvané Monteravy (to není vtip), Amerika je přece jen trochu kultivovanější. Jinak to ale rozhodně není obchod, kam by chodil Brad Pitt.

Cena také odpovídá výše zmíněnému - 349,99 USD bez lokálních daní přes internet, tedy asi 7 700 Kč netto. Za osobu, aspoň na tři dny. Takže pro čtyřčlennou rodinu s mírným zdaněním to budete mít za 35 tisíc Kč jen to fikne i s právem vystát si frontu na ony penne. Jak ale podotýkají kolegové z Jalopniku, i to je nakonec láce, také tuto věc v americkém Lidlu koupíte levněji než kdekoli jinde. V kontrastu s vytvářenou image F1 jsou to vážně lesk i bída v jednom balení jako vyšité.

Něco nám říká, že stejně jako v Miami vyhraje i další americkou velkou cenu Formule 1 Max Verstappen s Red Bullem, lístky na toto klání se pak prodávají v USA dost pozoruhodným způsobem, jak můžete vidět níže. I ten ale nakonec o realitě fungování Formule 1 říká mnohé. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

In case someone is wondering how F1 is doing in the US.

They are selling tickets at Costcopic.twitter.com/gklk6LTx56 — Stefanie (@fastpitstop) August 4, 2023

Zdroj: Jalopnik

