Technikovi letectva došla trpělivost s dopravními kamerami a začal je cíleně ničit. Odpálil jich 13, až pak sklapla past
Petr ProkopecStát už léta strká nos do věcí, do kterých mu nic není. A někteří lidé tomu nechtějí jen nečinně přihlížet. Tento muž vzal zákon do vlastních rukou a stát to neocenil, dotyčný teď zkouší své jednání zpětně zlegalizovat jako nápravu protiústavního stavu.
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Technikovi letectva došla trpělivost s dopravními kamerami a začal je cíleně ničit. Odpálil jich 13, až pak sklapla past
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Stát už léta strká nos do věcí, do kterých mu nic není. A někteří lidé tomu nechtějí jen nečinně přihlížet. Tento muž vzal zákon do vlastních rukou a stát to neocenil, dotyčný teď zkouší své jednání zpětně zlegalizovat jako nápravu protiústavního stavu.
Někteří říkají, že kdyby měl komunismus před čtyřmi dekádami k dispozici technické možnosti, jaké existují dnes, nikdy se jej nezbavíme. V komunismu naštěstí už nežijeme, ony technické možnosti se ale nyní dostávají do rukou lidí, kteří nemají problém v některých ohledech podobný systém znovu budovat. Při čem všem jsme dnes pod tím či oním dohledem, který je , bez výjimky zneužitelný, je smutně dechberoucí. A tak jsou rozhodně na místě obavy, abychom se místo Milouše s Gustávem s obtížemi nezbavovali Ursuly s Robertou a jim podobných.
Takové obavy mají i ve stále svobodnějších Spojených státech, kde se mocné medializace dočkal případ Jeffreyho Soverna, technika amerického vojenského letectva z Virginie. Tento člověk začal mít se sofistikovaným sledovacími kamerami společnosti Flock Safety, které se po USA rozmnožily rychleji než houby po dešti, takový problém, že je mezi dubnem a říjnem loňského roku začal systematicky vyřazovat z provozu a ničit je. Nejprve tedy začal s jejich otáčením směrem ze silnice, což pochopitelně představovalo jen krátkodobou úlevu, posléze přešel k jejich likvidaci. A nejen to, některé jejich části jako solární panely si odvážel.
Policie na Soverna narazila jen náhodou, shodou okolností totiž jeho vůz zaznamenala jiná kamera umístěná poblíž té, kterou zničil. Strážci zákona pak následně od soudu získali povolení, aby na jeho pick-up mohli umísit sledovací zařízení. To jim pak jen potvrdilo, že kde se pohyboval Sovern, tam došlo na zničení kamer. Některé komponenty byly navíc objeveny při prohlídce u něj doma. Jenže válečný veterán se nejspíše v té chvíli rozhodl, že nejlepší obrana je útok.
S policií se pochopitelně při zatýkání nepral, nicméně svou obhajobu postavil na skutečnosti, že automatické čtení dopravních značek je protiústavní a představuje porušení čtvrtého dodatku, který každému Američanovi přiznává ochranu osobnosti. Necítí se tedy být vinen z jejich ničení, považuje se za ochránce ústavního pořádku a požaduje, aby se Spojené státy zbavily všech podobných kamer, které jsou v provozu.
Jestli uspěje, je otázkou, moc bychom na to nesázeli, podporu širší veřejnosti ale zjevně nemá. Jím založený projekt na GoFundMe rychle posbíral od lidí skoro 1 milion Kč na náklady na právníky při obhajobě jeho postupu, což je okamžitě víc než původní cílený stav. Kamery Flocku se ostatně mnohým Američanům poslední době hodně zajídají, Sovern je tak protentokrát ve správný čas na správném místě.
Nejen dopravních kamer sledujících dění, o které by se nikdo zajímat neměl, je všude hromada, jeden technik amerického vojenského letectva už to nechtěl dál snášet a začal je ničit. Ilustrační foto: Gatso, tiskové materiály
Zdroj: Military
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