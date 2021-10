Letiště rozprodává auta, která majitelé nechali na parkovištích a už si je nikdy nevyzvedli před 7 hodinami | Petr Miler

Jakkoli bizarně to může znít, je to přesně tak. Najde se evidentně dost takových, kteří z nějakého důvodu někam odletí letadlem, zaparkují své auto u letiště a nikdy už se pro něj nikdy nevrátí.

Ruku na srdce, snad každý z nás v životě alespoň jednou někde něco zapomněl. Jde obvykle o věci, které nosíme s sebou a v danou chvíli nezkontrolujeme, zda je z místa, na které jsme je přinesli, také odnášíme. Bunda o teplejším dnu, druhý mobil, klíče vyndané z kapsy, kreditní karta nebo celá peněženka... Stane se to. Dokážete si ale představit, že byste někde zapomněli auto?

V jednom filmu doma zapomněli dítě a něco nám říká, že jej za dva měsíce a něco budeme zase moci vidět v televizi, ale to je film. Auta lidé na parkovištích nechávají opuštěná relativně běžně a docela si drbeme hlavu při přemýšlení nad okolnostmi, za nichž se to mohlo stát. Někdo někam letěl na delší dobu a řekl si, že je škoda peněz za taxík, lepší bude nechat na letišti auto na pospas svému osudu? Nebo se někdo vrátil z dovolené a ptal se sám sebe, čím to vlastně přijel? A nebo o autě věděl, zapomněl číslo a podlaží parkovací budovy a po hodinách marného hledání to vzdal a jel domů jinak?

Nevíme, ale i něco z toho je možné. Pravděpodobnější budou sice řídké, ale jistě možné scénáře, že se někdo neplánovaně nevrátil z cílové destinace. Smrt to nejspíš nebude, majetek by skončil v dědictví podle registru, pokud tedy auto bylo přihlášené na zemřelého. Asi to nebude ani tím, že by auto někdo ukradl a na letišti ponechal záměrně, majitel by musel krádež nenahlásit. Jestliže ale někdo letěl třeba za svým milým na jiný kontinent a pak zjistil, že už ho nechce opustit, mohl raději nechat být svůj vůz.

Vážně nevíme, může jít o cokoli z toho, kombinaci více těchto scénářů najednou nebo ještě něco úplně jiného. Tak či onak se to děje a letiště v americkém Pittsburghu má pravidla stanovená tak, že pokud si auto nikdo nevyzvedne během dvou let, pak z titulu nezaplaceného parkovného letišti propadá. To pak každý rok draží takto opuštěné vozy. Letos je jich 10, což při frekvenci aukcí znamená skoro jedno zapomenuté auto měsíčně na relativně malém letišti. Vážně bizarní.

Tato auta jsou nyní na prodej a níže vám ukážeme pár z nich. Nejsou to stroje na přehlídku elegance, to jistě ne, ale o vraky na odpis se též nejedná. Mini Countryman Cooper S? To bude pořád vůz za statisíce. A BMW 530i E39 též není bezcenným vrakem. Tyto a další vozy jsou nabízeny obvykle bez klíčů v blíže neznámém stavu, takže budou nejspíše velmi levné.

Kupovat si je zpoza oceánu nemá smysl, o to tu nejde, spíše nás zaráží, že lidé zapomínají svá auta na letišti. A kolik takových je. S naší láskou k nim si to nedovedeme představit, to už bychom spíše zapomněli na onoho „Kevina”. Samozřejmě žertujeme, i když někdy... Ne, žertujeme.

...nebo Nissan Maxima lidé spolu s dalšími šesti vozy zapomněli jen během jednoho roku na letišti v Pittsburghu a nikdy se pro ně nevrátili. Pochopit to je těžké.

Zdroj: Joe R. Pyle Complete Auction and Realty Service přes Jalopnik

Petr Miler

