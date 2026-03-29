Letos končí statisíce leasingových smluv na elektromobily, jejich největší problém to znovu jen umocní
Petr ProkopecProdeje elektrických aut dnes na řadě významných trhů stagnují, v případě nabídky na trhu ojetin ale budou hrát chvíli hlavní roli vozy prodané před několika léty, které se dostávají do oběhu po konci leasingových smluv. A to není kombinace faktorů, která by těmto vozům svědčila.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
29.3.2026 | Petr Prokopec
Co se stane, pokud pošlete do bazaru jedno auto s velmi nízkou cenou? Velmi pravděpodobně způsobíte nemalou hádku mezi pár lidmi, kteří se o něm dozvědí. Pokud jde o žádoucí vůz, pak se někteří jedinci budou snažit ostatní přeplatit, pročež bude záležet už jen na majiteli, zda dá přednost tomu, kdo přišel jako první, nebo tomu, kdo nabízí nejvíc. Nicméně za pár dní budou tito lidé asi jedinými, kdo si na něco takového vzpomene. Navíc s ohledem na šponování ceny asi ani majitel nebude moci s vyloženým nadšením říci, že udělal dobrý obchod.
Zkuste ale k jednomu vozu přihodit ještě hromadu a karta se rázem obrací. Budou to nabízející, kteří se začnou prát o omezené množství potenciálních kupců, výjimkou může být snad jen hrstka nejlákavějších specifikací. U zbytku nabídky ovšem nabídka bude výrazně převyšovat poptávku, což bude mít za následek jediné - cena nabízených aut bude klesat, klesat a klesat, aby někoho přece jen zlákala. Dosavadní majitelé tak budou přicházet o obrovské peníze, které dalece převýší potenciální úspory na čemkoli jiném. A většina takto „ožebračených” si logicky řekne, že takovou chybu už neudělají a příště zvolí jinak.
V Americe se nyní právě tako zatlouká další hřebíček do rakve elektromobility. Dříve vzývaný pohon totiž loni dostal těžkou ránu na bradu i na solar zrušením federálních dotací a následným zmírněným flotilových limitů spotřeby. Automobilky tak rázem musí vozy s bateriovým pohonem nabízet s obrovskými slevami, aby vůbec vyprázdnily napěchovaná parkoviště dealerů. Jenže pokud nové auto stojí klidně o 10 000 USD neboli 214 tisíc korun méně, odrazí se to také na ojetinách. Těm pochopitelně neprospívá ani velmi omezená životnost daná limity a cenami baterek, a když se pak přidá ještě větší nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou...
Přesně k tomu situace v USA spěje, jak probírají kolegové z Autoblogu. Letos totiž v USA skončí více než 300 tisíc leasingových smluv na elektromobily, které se tak následně přesunou do bazarů. To je opravdu ohromné množství aut i na tak velký trh, očekávat se tak dá další umocnění největšího problému těchto aut, tedy další propad hodnoty. Je navíc třeba si uvědomit, že nejde o privátní vozový park, nýbrž o elektromobily leasingovek. A protože ty v nich budou mít utopené nemalé peníze, budou se jich snažit zbavit co nejdřív.
Pohled na lednové výsledky naznačuje, že vše už odstartovalo, neboť nabídka elektrických ojetin se meziročně zvedla o víc než pětinu. Majitele si jistě najdou, takže stoupnou i jejich prodeje, ale za jakou cenu? A na čí účet? Jen za cenu dalších a dalších propadů hodnoty, tedy na účet předchozích kupců. To jednoduše není udržitelný stav.
Ojetého Modelu 3 se jen za loňský rok v USA prodalo takřka 73 tisíc kusů, dalších 54 tisíc transakcí měl na kontě spřízněný Model Y. Ani v jednom případě již majitelé nemohli oproti minulosti počítat s tím, že na jejich vlastnictví vydělají, místo toho čelili dramatickému propadu hodnoty. Letos má být situace jen horší. Foto: Tesla
Zdroj: Autoblog
