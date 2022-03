Letošní Formule 1 připomíná krutý fakt: Pilot je v cestě za úspěchem druhotný faktor před 7 hodinami | Petr Miler

Jsou to obletované superhvězdy s leckdy až miliardovými příjmy, tváře drahých reklamních kampaní, pro mnohé bohové za volantem. Do jisté míry právem, ani oni ale nemohou ignorovat fakt, že se špičkovým autem může vyhrát i průměrný pilot, opačně to nefunguje.

Máme za sebou druhý závod letošních ef-jedniček a byl snad ještě více strhující, než ten první. Sázka na nově pojaté monoposty vychází na jedničku - dovolují mnohem intenzivnější souboje vyrovnaných pilotů, které nekončí jedním předjížděcím manévrem, ale znamenají klidně několik kol soubojů na ostří nože. Navíc zamíchaly pořadím, a tak vepředu vidíme trochu jiné týmy, než na jaké jsme byli v posledních letech zvyklí.

Nejpodstatněji znamenají - alespoň prozatím - konec technické nadvlády Mercedesu, který se rázem trápí kdesi ve středu pole. Není to úplná tragédie, stříbrné šípy mají podle všeho třetí nejrychlejší auto v poli, od nyní vládnoucího dua Ferrari-Red Bull je ale dělí světelný rok. Nejsou pro tyto týmy seriózními soupeři a zejména pro Lewise Hamiltona byl uplynulý závodní víkend docela strastiplný - v kvalifikaci se nedostal ani do druhé části, v závodě se protrápil k desáté pozici. To jistě není výsledek, se kterým by sedminásobný mistr světa mohl být spokojen.

Bylo by jistě předčasné Mercedesy odepisovat - sezóna je dlouhá a lidé, kteří léta stavěli nejrychlejší auta světa, to z roku na rok nezapomněli. Na druhou stranu, u Ferrari a Red Bullu najdeme též spoustu schopných lidí, ani oni nesložili ruce v klín a nelze realisticky předpokládat, že by třícípá hvězda dotáhla ztrátu během pár týdnů. V tuto chvíli se tak Hamilton, Russell i Toto Wolff musí jen dívat na fantastické souboje, které na špici svádějí hlavně Leclerc s Verstappenem. V druhém závodě sezóny 2022 v Saúdské Arábii tahal za delší kus provazu úřadující mistr světa a v posledních kolech fantasticky uchvátil vítězství.

Letošní dění ale možná sledujete sami, nás zaujalo z trochu jiného pohledu. Za všechna ta léta vlády Lewise Hamiltona mohli mnozí zapomenout na to, jak klíčová je pro úspěch ve Formuli 1 technika. Že je důležitá, je jasné ze samé podstaty tohoto sportu, trochu smutným faktem ale zůstává, že to není jen střípek v mozaice, je to mozaika sama. Je to alfa a omega úspěchu, naprostý základní stavební kámen, který převyšuje všechny ostatní okolnosti vstupující do hry.

Nechápejte nás špatně, nechceme nijak shazovat úspěchy Lewise Hamiltona v posledních letech. Byl a je to špičkový pilot a fakt, že vyhrál sedm titulů mistra není náhodou. Stejně tak je náhodou nevyhrál Michael Schumacher, legendou se náhodou nestali Senna, Prost a mnozí další. Letošní Hamiltonovo počínání ovšem jednoznačně připomíná, že sebelepší pilot bez špičkového auta nezmůže jedním slovem nic.

Legendy kalibru těch výše zmíněných vždy vystrkovaly růžky více než jiní, což je nakonec nejpatrnější ze srovnání s týmovými kolegy, pořád ale nelze nastalý stav komentovat jinak, než že jezdec je v tomto sportu sekundární faktor. Přinejmenším 15 z 20 pilotů v poli, pokud ne všech 19, by bylo letos schopno Hamiltona porážet za volanty Ferrari nebo Red Bullu. Jasně, uvnitř těchto týmů už se to tříbí, Leclerc je zjevně dál než Sainz, Verstappen dál než Perez, kdokoli na jejich místě by ale byl schopen porážet sedminásobného mistra v Mercedesu v jeho současné formě. A to je trochu smutné.

Bylo to tak vždy, není to nic nového ani převratného. Ve stínu letošního fascinujícího dění na trati je ale třeba si to připomenout - špičkový pilot není to, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu, je to jeden z řady sekundárních faktorů, které se musí přidat ke špičkové technice. A na tu má většina pilotů (čest výjimkám minulosti, tou poslední velkou byl asi Michael Schumacher) zcela zanedbatelný až nulový vliv.

Lewis Hamilton se zatím letos v Mercedesu trápí, nemá dobré auto. Připomíná tak, že bez něj uspět opravdu nelze, i kdybyste řídili jakkoli. Naopak bez mimořádného pilota s vládnoucím autem uspět lze. Foto: Mercedes-AMG F1

