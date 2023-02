K mání je dodnes sotva jeté auto, které psalo dějiny moderních luxusních Škod, takové už se nevidí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Laitenberger Automobile, publikováno se souhlasem

Podívejte se na ten prostor na sedadlech vzadu, to byl jeho hlavní marketingový trumf, který mu umetl cestu k úspěchu. Dnes jde o už opomíjený vůz, který se obvykle krčí v rozích bazarů s obrovskými nájezdy za směšné ceny, o tomto to ale neplatí ani náhodou.

Není to zase tak dávno, co jsme vzpomínali na úplné začátky novodobé Škody Superb. Ne náhodou, uběhlo tehdy 20 let od chvíle, kdy se poprvé představila světu jako ambiciózní dítě dnes již zesnulého Wilfrieda Bockelmanna. Její šance na úspěch byly svého času vnímány jako mizivé, však co by Škoda mohla dokázat v segmentu už relativně drahých aut ovládaném modely jako VW Passat, Ford Mondeo, Opel Vectra či Renault Laguna? Po dvou dekádách si snadno odpovíte sami.

Passat této třídě stále vládne, nový už ale bude k dispozici jen jako kombík. Mondeo je mrtvé, Vectra je mrtvá, Laguna je mrtvá a jejich nástupci jsou buď také mrtví, popř. tímto směrem neochvějně míří. Superb naopak uzmul jejich pozice a brzy dorazí ve své čtvrté generaci dokonce ve více karosářských verzích než Passat. Dnes se ale nebudeme znovu dívat do budoucnosti, ale podíváme se ještě jednou na auto, kterým to všechno začalo. Nikoli teoreticky, ale ryze prakticky.

První generace Superbu je dnes už docela dávná historie, vozu se navíc zdaleka neprodalo tolik exemplářů jako jeho nástupců. Když si k tomu přičteme fakt, že sedan střední třídy logicky sloužil hlavně jako reprezentativní auto na delší přesuny, nelze se divit tomu, že v bazarech dnes lze jen zřídka narazit na opravdu zachovalé kusy. Auto, které máme před sebou, je ale výjimkou.

Jde o původní Superb z roku 2007, tedy vůz ze samotného konce produkce, s motorem 1,8 turbo se 150 koňmi, o které pečuje automatická převodovka Tiptronic. Vyroben byl ve špičkově vybaveném provedení Elegance s řadou příplatků, které se v tomto případě pojí s u Superbu obvyklou černou barvou. Přidejte si trochu chromu, hezká kola a opravdu bohatou výbavu i s věcmi jako kožené čalounění, dřevěné obložení, navigace, vyhřívaná sedadla vzadu, xenony a máte před sebou stále docela atraktivní a pohodlné cestovní auto. Jeho hlavní kouzlo je ovšem ještě jinde.

Za celých 16 let v rukou dvou majitelů najelo pouhých 57 tisíc kilometrů, což je na Superb skoro nic. Celou tu dobu navíc mělo pravidelnou péči oficiálního servisu. Je to tedy auto ani ne snad sběratelské, jako spíše mimořádně zachovalé a připravené na další - či možná první pořádné - využití. V tomto kontextu cena 9 900 euro požadovaná prodejcem z německého Norimberku vypadá jako relativně nízká, alespoň v kontextu dnešní situace na trhu s ojetinami, na české koruny je to 234 tisíc. Za zánovní Superb ve špičkové specifikaci, který psal novodobou historii Škody a dovolil značce odrazit definitivně se odrazit ode dna? To prostě nezní špatně.

Takto pěkný Superb I, navíc v takové výbavě, už se v prodeji nevidí, tento může být váš za 234 tisíc Kč. Není to lákavé? Foto: Laitenberger Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

