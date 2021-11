Levně k mání je jeden z nejvzácnějších Peugeotů vůbec, i když na to ani trochu nevypadá před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Green Light Sp. z o.o., publikováno se souhlasem

Při pohledu na toto auto nebudete mít pocit, že se díváte na něco vzácného, je to ale rarita, dokonce rarita mezi raritami. Přitom se nabízí za cenu, ze které se vám neprotočí panenky.

Pokud jste nepřišli na svět teprve před pár léty, musíte si to pamatovat. České a nejen české silnice byly kdysi plné Peugeotů 405. Šlo o Auto roku 1988 a následně i jeden z nejprodávanějších vozů své třídy po řadu dalších let. U nás byl oblíbený zejména jako ojetina dovezená „ze západu”, výrobcem původně avizovanou dlouhověkost ale během pozdějších let příliš neosvědčil. Patří mezi auta, která rychle zmizela ze silnic, v tomto případě skoro bleskově, v provozu jich dnes zbývá pár promile.

Na silnici tak už dnes 405 skoro nepotkáte a nenarazíte na ni ani v bazarech. V celé Evropě je na prodej pár desítek exemplářů, ty byste svého času během chvíle našli u prodejců ojetin v každém větším českém městě. Setkat se tak dnes se zánovním autem je naprosto výjimečné a přesně takové vám dnes ukážeme. Zajímavé je pochopitelně už tím, ale to ještě zdaleka není celý příběh.

Vůz, který můžete vidět níže, byl vyroben v roce 1994, jde tedy o exemplář ze samotného konce výroby. Na tachometru má po 27 letech pouhých 82 tisíc km v rukou prvního a jediného majitele. A i když některé neoriginální detaily nelákají, všechno ostatní odpovídá - vidíme i původní kryty kol, velmi zachovalou karoserii, nevysvícená světla i sotva opotřebovaný interiér.

Je to jedna z nejzachovalejších 405 na prodej v Evropě a svou atraktivitu podporuje i zmíněným faktem, že od začátku do konce patřila jedinému člověku, který ji více garážoval než proháněl po silnici. Proto také mohla přežít jako jedna z pár promile vyrobených 405. A fascinuje i tím, jak je vybavená. Nebo lépe řečeno nevybavená, v tomto autě totiž není vůbec nic.

Normálně najdete u inzerátů ojetin výčet výbavových prvků, tady svítí jediný - elektricky ovládaná okna. Nenajdeme tu jinak skutečně lautr nic, není tu ani otáčkoměr, klimatizace, ABS, airbag... Není tu jediný další výbavový prvek hodný zmínky. A benzinový motor 1,6 o výkonu 90 koní pod kapotou bilanci příliš nenapravuje.

To je ta výjimečnost? Nikoli, to je jeden z jejích následků. Pokud se divíte, jak vůbec mohl Peugeot v roce 1994 vyrábět takové „holátko”, odpověď je prostá. Jde o specialitu pro polský trh vyráběnou v továrně tamního FSO v Lublinu. Nevíme, koho to napadlo, ale neskončilo to úspěchem - mezi léty 1994 a 1995 bylo vyrobeno pouhých 1 023 takových aut a tento vůz je jedním z nich.

To je vzácnost jako TI16 (i té se ovšem vyrobilo víc...), jen s tím rozdílem, že podobné rarity alespoň ve velké míře přežívají dodnes. Polská 405 se v prodeji nevídá a když už, ne ve stavu, který zastiňuje téměř všechny ostatní exempláře prodávané po celé Evropě. Kdybyste o něj měli zájem, k mání je stále v Polsku 10 000 zlotých, v přepočtu asi 55 tisíc Kč. To skutečně není mnoho za tak výjimečné auto. Jestli pro vás ale zrovna jeho přednosti něco znamenají, posuďte sami.

Kdysi tuctové auto je dnes v tomto stavu raritou. Tento exemplář je ale raritou na druhou. Green Light Sp. z o.o., publikováno se souhlasem

Zdroj: Oto Moto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.