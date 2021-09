Levně k mání je nejetá Škoda Superb Combi TDI, první majitel ji sotvakdy použil před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wolf Automobile, publikováno se souhlasem

U dealera škodovky dnes za její cenu nekoupíte z nových aut vůbec nic, tady přitom máte největší kombík značky s motorem TDI o 170 koních a velmi slušné výbavě s pouhými 43 tisíci km.

Už několikrát jsme naráželi na to, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily. Patrné je to i na cenách nejdostupnějších typů, mezi nimiž dnes stojí na piedestalu Škoda Fabia 1,0 MPI Ambition - auto s litrovým tříválcem o 80 koních a výbavou, ve které si připlatit musíte i za kotoučové brzdy vzadu (2 000 Kč, mimochodem). Za takové auto dnes automobilka požaduje 330 tisíc korun, to už na úplný základ rozhodně nejsou malé peníze.

Pokud máte k dispozici ještě o něco menší rozpočet, pro základní Fabii asi můžete pořád vyrazit, slevu pár desítek tisíc snad uhádáte. Také se ale můžete podívat po ojetinách, mezi nimiž se navzdory extrémní poptávce po nich objevují zajímavé nabídky dělající z koupě nového vozu spíše rozmar než cokoli jiného. A na jednu takovou jsme narazili.

Jde o Škodu Superb, tedy místo úplného základu úplný vrchol nabídky značky, který přitom stojí o dost méně než nejlevnější Fabie a přesto je možné jej označit za nejetou. Na pohled moc nezaujme, třebaže ve světle modré barvě s lepšími koly nevypadá jako tisíce jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích. Všechno ostatní je ale obvyklé ještě o dost méně.

Je tu motor 2,0 TDI, který běžně najdeme v autech, co na silnicích stráví snadno, 60, 100 i více tisíc kilometrů za rok. Zvláště jde-li o jeho výkonnější, 170koňovou verzi, která už se neztratí ani na německé dálnici. Přesto jde o vůz, který pořádně nejezdil - od první registrace v říjnu 2010 najel pouhých 43 tisíc kilometrů, což je na skoro 10 let starý Superb Combi TDI extrémně málo.

Ačkoli historie tohoto auta zní trochu jako klišé, měl jej vlastnit starší pán, který jej dodnes soukromě používal jako soukromý vůz. Navzdory této historii, která nezřídka znamená bizarní konfigurace, se tu bavíme o velmi dobře vybaveném stroji, kterému nechybí ani věci jako elektrická sedadla. Plusem pro některé bude manuální převodovka, silnější TDI častěji vídáme s automatem DSG.

Nejdůležitější ale nakonec je, že tento Superb Combi vypadá opravdu neopotřebovaně, najeté kilometry dokládá servisní historie vedená celých 10 let a podle prodávajícího dokonalý technický stav potvrzuje i čerstvá německá STK. Leckdo by možná čekal, že za takové auto bude někdo chtít majlant, ale není to tak - 11 750 euro znamená asi 296 tisíc Kč, opravdu málo na auto, které má prakticky vše před sebou a jeho nový ekvivalent bude stát troj- až čtyřnásobek. I na dnešním trhu ojetin zkrátka platí, že kdo hledá, najde - tento vůz lze najít u dealera v německém Mannheimu.

S tímto Superbem jeho první majitel trochu zapomněl jezdit, když s ním za necelých 10 let neujel ani 45 tisíc km. Jako takto ojetý-neojetý je možné jej dnes koupit za méně než 300 tisíc korun - za to nepořídíte ani základní Fabii. Foto: Wolf Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler