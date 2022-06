Levně k mání je sotva jetá Škoda Octavia Combi v bizarní specifikaci: Nejlepší motor, téměř žádná výbava včera | Petr Miler

Jsou auta, kterým se většina trhu vyhýbá, o to lepší obchod s nimi ale můžete udělat. Pokud nepotřebujete, aby váš vůz začal střílet rachejtle v momentě, kdy k němu připojíte nejnovější iPhone, tohle je velmi zajímavé auto za velmi zajímavé peníze.

Ačkoli se zdá, že se situace na trhu s ojetými auty začíná „normalizovat”, k normální bude mít ještě chvíli daleko. Pořád platí, že nové vozy jsou dostupné jen velmi obtížně, což do bazarů posílá také ty, kteří by v nich jinak nenakupovali. I kdyby tedy část dosavadních tlaků povolila, pořád bude platit, že po velmi zachovalých ojetinách bude sháňka a budou drahé, pokud tedy vůbec budou.

Dá se i za takové situace dobře koupit? Dá, neboť i mezi „pěknými ojetinami” se najdou takové, které většinu lidí nepřitahují. Kupce ojetin si s nadsázkou může rozdělit na dvě skupiny - na ty, kteří chtějí mít v ojetém autě maximum výbavy. A pak na ty, kteří chtějí mít v ojetém autě maximum výbavy, ale nepřiznají to.

Téměř nikdo nevyhlíží nízké specifikace, pro většinu lidí nepředstavují věci jako manuální klimatizace nic, po čem by toužili. Navíc jde o aspekt, jenž se na ceně vozu projevuje jen velmi okrajově - zatímco za pár prvků navíc dáte v případě nového nového vozu snadno 100 nebo 200 tisíc korun, v bazaru bude stát v jinak stejném stavu podobné peníze jako auto bez nich o kus dál, „jen” bude o něco více žádané. Když se ale věci dostanou do extrému, začne být situace zajímavá.

Na jeden takový extrém jsme narazili v nabídce prodejce ojetin z německého Hildesheimu. Místo je v tomto případě důležité nejen proto, že není daleko od hranic s Českem, ale hlavně proto, že je v Německu. Tamní motoristé už prosluli tím, že jsou schopni si kupovat auta ve vskutku bizarních specifikacích, kdy značně preferují technickou stránku před tou komfortní. V Česku to skoro nikdo nedělá, nejlevnější výbavové verze obvykle vypadávají z nabídek pro nezájem, zvláště pak s lepšími motory. V Německu ne, například skoro každou Škodu tam koupíte i v základním provedení Active, které je u nás svázáno jen s nejhoršími motory nejlevnějších aut.

Octavie na fotkách níže není Active, je to o stupínek vyšší Ambition, ale to hlediska výbavy znamená pořád skoro nic. Manuální klimatizace, elektrická okna, mlhovky a zadní parkovací senzory, to je v zásadě vše. Nebudeme-li počítat věci jak lakované kliky a kryty zrcátek, je to téměř „holá” Octavie s plastovým volantem, který si nezasloužil ani náznak koženého obšití, rádiem, které nezabírá ani prostor 2DIN nebo displejem přístrojové desky připomínajícím digitální hodinky z 80. let.

V čem tedy tkví zajímavost tohoto auta? Je po 1. majiteli, který s ním jezdil jen velmi málo ke zmíněnému „ničemu” si objednal nejlepší moto 1,8 TSI se 160 koňmi. Taková Octavie jede už velmi dobře, zvláště pak s manuální převodovkou. A pokud si potrpíte na tomto aspektu, máte před sebou hotový Svatý grál. Auto má najeto jen 49 tisíc km za 13 let, mělo jediného majitele, pravidelný servis, dostanete i druhou sadu kol se zimními pneu... Vůz vypadá téměř netknutě a přitom stojí jen 7 998 euro, tedy asi 197 tisíc Kč.

Kolik stále zánovních Octavií Combi se 160 koňmi a takovou historií koupíte? Je to rarita, na dnešní dobu levná, u níž se musíte smířit jen s tím, že je to hlavně auto a méně chytrý mobil na kolech. Vadí to ale něčemu? Z našeho pohledu ne až tak, ne při té ceně. Pokud je „mechanický aspekt auta” i vaší prioritou, o moc lepší „kauf” na dnešním trhu neuděláte.

Zvláštní, vpravdě německá specifikace této Octavie neláká. Ale když si uvědomíme, že před sebou máme nevyužitý kombík se zajímavou technikou a stavem 1A za méně než 200 tisíc... Foto: Autogalaxy Hildesheim, publikováno se souhlasem

