Levně na prodej je dodnes nejetý nezničitelný Mercedes. Je to ideál pro ty, kterým nová auta nevoní

Pokud pravidelně zamačkáváte slzu nad tím, čím některá auta byla, nejsou a nejspíše už nikdy nebudou, tady máte šanci se tak trochu vrátit v čase. Navzdory skoro dokonalé originalitě není drahá.

Nejen exkluzivní kousky starších slavných aut s extrémními cenovkami se dají v roce 2022 koupit ve stavu odpovídajícím novému vozu. V případě Mercedesu 190, předimenzované legendy třícípé hvězdy, která proslula svou odolností, má většina aut na trhu za sebou statisíce i miliony kilometrů často náročné služby. Občas se ale objeví v prodeji krásný exemplář, se kterým jako by někdo zapomněl jezdit.

Je to i případ tohoto šedého sedanu, který má na tachometru pouhých 15 881 km. Není to překlep, tento 190E 2.0 z roku 1991 má podle prodávajícího skutečně najeto tak málo, a to z největší části v Itálii, kde byl pořízen jako nový. Údajně na něj také nikdy nedopadla ani kapka deště, čemuž můžete a nemusíte věřit, o jeho zachovalosti a téměř dokonale originální kondici ale nemůže být velkých pochyb.

Tento Mercedes totiž skutečně vypadá jako nový, jako dnešní nové auto po 15 tisících kilometrech. Prodejce, mimochodem provozovatel autoopravny, nikoli dealer ojetin, říká, že vůz má pouze přelakované jedny dveře, jinak mu není co vytknout. Má dokonce dodnes původní pneumatiky z 90. let a za sklem instrukce k zajíždění. Nakonec od zajetí toho moc navíc neurazil...

Pod kapotou má benzinový dvoulitr o výkonu 122 koní, se kterou se za asistence pětistupňového manuálu rozjede na 195 km/h poté, co stovku zdolá za 10,9 s. Žádný rychlík to tedy nebude a ani výbava nepřipomene Rolls-Royce, nicméně věci jako elektrické stahování předních oken nebo ABS tu jsou. Na každý pád si i proto troufáme si říci, že tento Mercedes vydrží víc než moderní minivozy, které si navíc za jeho cenu pořád nekoupíte.

Tento stroj nyní stojí v Německu a pokud vám moderní auta nesedí - ať už elektronikou, miniaturními turbomotory nebo nepřesvědčivou kvalitou -, je to mimořádná šance. Navzdory své jedinečnosti totiž není zrovna drahý. Mnozí prodejci ženou ceny zachovalých Mercedesů 190 do vysokých statisíců korun, tento stojí jen 10 500 Eur, tedy asi 256 tisíc korun. Není to pakatel, na poměry současných cen nových i ojetých aut to ale není moc. A troufneme si tvrdit, že když se o něj budete patřičně starat, po 31 letech bude ještě nejméně dalších 31 let spokojeně jezdit. U aut s tříválcovými turby si něčím takovým zase tak jisti nejsme...

Tento zánovní Mercedes 190E 2.0 může být váš, vzhledem ke své výjimečnosti a obtížně zpochybnitelné originalitě není drahý. Foto: Autohaus Wenker, publikováno se souhlasem

