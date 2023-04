Levnější z ostrých kombíků Audi si to rozdal ve sprintu s Teslou Model Y. Vyhrál, ale za jakou cenu? před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tuhle otázku si obvykle pokládáme obrazně, tady platí doslova. I když Audi RS4 překvapivě dominovalo v souboji se silnějším elektrickým sokem, musíte si na něj připravit o dost víc peněz. Přesto máme pocit, že se vyplatí, Tesla je poník schopný předvést jen jeden trik.

Elektromobily stále více pronikají do nabídky prakticky všech automobilek, a tak už jsme si dávno zvykli na jejich přímá srovnání se spalovacími vozy. V případě sprinterských klání obvykle vítězí elektromobily, neboť vydolovat z elektrických pohonů více efektivně využitelného výkonu je relativně snadné. Je nicméně otázkou, co si vlastně z takového výsledku vzít. I když pro bateriový pohon vyznívá pozitivně, problémem je udržitelnost takového stavu a vůbec dostupnost samotných aut. Praktická využitelnost a cena jsou pro elektromobily pořád stejně palčivé otázky - rychlé jsou obvykle jen chvíli a jedou jen chvíli, za něco takového se chce a bude chtít připlácet málokomu.

Mat Watson z Carwow ale ve srovnání dynamiky Audi RS4 Avant a Tesly Model Y Performance nabízí trochu jiný pohled na věc, tedy alespoň z poloviny. Zprvu to ovšem vypadá na klasiku - spalovací vůz by navzdory nižší hmotnosti (1 745 kg vs. 1 997 kg) měl i kvůli nižšímu výkonu (450 koní vs. 527 koní) a točivému momentu (600 Nm vs. 660 Nm) jako obvykle prohrát. Ale nestalo se to.

Audi sice zpočátku soubojů bojuje s trakcí a během prvních metrů zůstávalo pozadu, tehdy dokáže být elektromobil efektivnější. Následně ovšem chytilo druhý dech a během první rozjížďky proťalo cílovou pásku jako první. Poté si sice připsala bod Tesla, nicméně ve třetím rozstřelu byly časy obou aut vyrovnané (12,4 sekundy). RS4 Avant si nicméně spravilo náladu při pružném zrychlení, stejně jako nakonec ovládlo také kategorii brzdění. Model Y nicméně navzdory dvoumetrákové nadváze zůstal pozadu jen o pár centimetrů.

Takže překvapivé vítězství Audi? Jak se to vezme, pohled na cenu ve prospěch ingolstadtského kombíku úplně nevyznívá. Za ten je u nás třeba zaplatit minimálně 2 385 900 Kč. A i když v Německu ho v přepočtu pořídíte od 2 027 000 Kč, moc si nepomůžete. Model Y Performance totiž startuje o dost níže (1 455 990 Kč) a za každou investovaný korunu nabídne lepší dynamiku. Jeho problém jsme už ale naznačili výše - dynamika elektrických aut funguje jen chvíli, stejně jako auta sama. Akcelerace elektromobilů se totiž rychle zhoršuje s ubývající kapacitou baterií. Výkon je v tomto případě napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že výkonu je méně a dynamiky též.

Spalovací vozy ve srovnání s tím představují pravý opak. Čím více benzinu totiž zmizí z nádrže, tím více klesá hmotnost a zlepšuje se tak akcelerace. S rezervou by tak RS4 Avant nedalo „vyčerpané” Tesle žádnou šanci. Navíc opětovné doplnění paliva navíc zabere jen pár minut, což se zejména u výkonných aut schopných spálit veškeré zásoby energie během pár set (a u elektromobilů pár desítek) kilometrů velmi hodí. Stačí to ale k tomu, abyste Model Y nechali ležet ladem a místo toho běželi s 2 až 2,5 milionu Kč k prodejci Audi? To už necháme na vás, naši odpověď ale jistě tušíte.

RS4 Avant je navzdory relativně nízkému výkonu a vyšší hmotnosti (450 koní, 1 745 kg) neskutečně rychlé. Zároveň je ovšem dost drahé, což jeho vítězství nad Teslou Model Y Performance dodává poněkud smutnější nádech. Foto: Audi

