Levný čínský „Range Rover z Temu” v Evropě prodejně deklasuje originál, i když testy radí se mu obloukem vyhnout

Petr MilerÚspěch tohoto auta je fenomenální, pokud uvážíme, že ještě před rokem nikdo ani nevěděl, že něco jako Jaecoo 7 existuje. A téměř nikdo neznal ani jeho značku či výrobce. Zprávy o tom, že čínské automobilky bez tradice tady nemají šanci uspět, byly značně přehnané.
před 6 hodinami | Petr Miler
Úspěch tohoto auta je fenomenální, pokud uvážíme, že ještě před rokem nikdo ani nevěděl, že něco jako Jaecoo 7 existuje. A téměř nikdo neznal ani jeho značku či výrobce. Zprávy o tom, že čínské automobilky bez tradice tady nemají šanci uspět, byly značně přehnané.
Stojíme na prahu té pravé čínské revoluce v automobilovém průmyslu? Pouhých 15 let poté, co jsme mohli bez okolků konstatovat, že se Číňané leda pokouší prokrást na výsluní, už si můžeme říci, že ano. Kroky Evropy, místních institucí a automobilek měly a mají nepochybně vliv na to, jak rychle se to děje, ale bylo by naivní ukazovat jen na Brusel či krátkozrakost strategického řízení automobilek jako VW a říkat, že bez nich by se to nestalo. Stalo, nejspíš jen o pár let později.
Dosud se o této věci vedly leda teoretické debaty, ve kterých jedna strana říkala, že Číňané prostě přijdou jako kdysi Japonci a pak Korejci, doladí pár much a ze směšné Kie Sephia prodávané týpkem ve fialovém saku před pozůstatky Prioru udělají docela respektovaná auta klidně za miliony nesoucí pořád stejnou značku. Protože budou levní a zajímaví. Druhá strana ale tvrdila, že předsudky přetrvají, nepomůže geopolitika a Číňané se auta stejně ta dobře dělat nenaučí.
Je zjevné, že pravdu měli ti první. A Číňané zaskórují ještě dřív, než tu nabídnou něco opravdu kvalitního, lepší Sephia možná bude stačit...
Neříkáme to ani oslavně, ani pohrdavě, říkáme to jako fakt. A vedou nás k tomu informace o vskutku bleskovém a výrazném úspěchu auta, kterému se v Británii říká Range Rover z Temu. Jde o Jaecoo 7, levné velké SUV, které vypadá trochu jako Range Rover Evoque, stojí spíš ale jako nejlevnější plnohodnotná esúvečka na trhu.
Pokud vám nestačila zpráva o tom, že v Británii už je víc než desetina nově prodaných vozů čínských, věnujte pozornost právě Jaecoo, hlavně pro Evropu vytvořené značce čínského Chery. Ještě na začátku loňského roku z pohledu zákazníků prakticky neexistovala, po svém vstupu na trh ale raketově boduje. Ve Velké Británii jen loni prodala 28 000 aut, což jí přihrálo 1,4% podíl na trhu - i značky jako Citroën jsou za ní. A ve zbytku Evropy situace není dramaticky jiná, byť skoro 60 tisíc zdejších prodejů na skalpy tak slavných jmen zatím stačit nebude. Honda už je ale s 66 tisíci prodeji na dostřel.
Nejde tu navíc ani tak o značku jako o jedno velmi oblíbené auto. Podle SUV s prostým jménem 7 (v Číně se prodává jako hlavně jako Tiggo 7, popř. také Fulwin T6 a Tansuo 06) se loni v prosinci stalo už šestým nejprodávanějším autem ve Velké Británii, když překonalo znovu i velká jména jako bestsellery Mini nebo Tesly. A úspěch sbírá navzdory tomu, že z testů si odnáší obvykle podobná hodnocení jako konkurenční BYD Seal od Jeremyho Clarksona - například What Car? mu dal v recenzi jen dvě hvězdičky s tím, že se mu čtenáři „mají raději vyhnout”. Neposlechli.
S Jaecoo 7 jsem zatím nejel, a tak se zdržím dalších soudů, dodám pouze, že v kontinentální Evropě se loňské prodeje vyšplhají podle Data Force cirka na dvojnásobek těch britských, v Česku pak dle dat SDA se v Česku prodalo plných 1 227 aut. Ani to není zanedbatelné, auto to řadí před VW Tayron nebo Volvo XC60. A bez zajímavosti jistě není, že Range Rover z Temu, jak zdůrazňuje Bloomberg, je na domácím trhu Range Roveru Evoque výrazně úspěšnější než originál.
Jeho hlavním trumfem je jistě cena, která ve Velké Británii začíná okolo 30 000 liber (cca 840 tisíc Kč), u nás tohle auto koupíte dokonce od 749 000 Kč. Není to vyloženě láce, ale když se podíváte, kolik dnes stojí menší, slabší a hůř vybavené modely tradičních značek... Na lidi to prostě funguje, Čína nečína. Jestli nějaké auto boří mýty, pak je to tohle - na rozdíl od MG k tomu nepotřebuje ani značku s evropskou tradicí.
Jaecoo 7 v Česku stojí od 749 tisíc korun, takže neláká ani tak cenou jako spíš poměrem toho, co vše za ni nabízí. My bychom měli obavy z rychlé ztráty hodnoty, kupující to ale zjevně moc nepálí. Foto: Jaecoo
Zdroje: Bloomberg, Data Force, dat SDA
