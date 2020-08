Levným „americkým Ferrari” odlétávají za jízdy kapoty, výrobce reaguje jako Tesla před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to trochu zhmotnělá noční můra každého řidiče - za jízdy se otevře přední kapota a doslova vám vlétne do čelního skla. GM říká, že jde o chybu majitelů, ale to snad ani není možné.

O osmé generaci Chevroletu Corvette se mluví pomalu jako o zázraku. Americká automobilka totiž po mnoha letech změnila koncepci a přesunula motor zpod přední kapoty za hlavy cestujících. Zároveň přivedla do hry větší množství exotických materiálů, s cenou se nicméně i nadále držela při zemi. Autu se tak rázem začalo říkat „levné americké Ferrari”, neboť nabízí velmi podobné hodnoty za zlomek ceny. A nakonec i podobně vypadá.

Nikoho tedy neudivilo, když poptávka záhy překonala výrobní možnosti značky, současně se ale někteří začali ptát, jak moc vypiplané může být auto, které koncern General Motors vyvinul v relativně krátkém čase v podstatě od nuly. Jedna z možných odpovědí se nabízí sama - s novou Corvette je spojen neobvyklý problém, k němuž se navíc GM staví ve stylu Tesly.

Stále více majitelů si totiž stěžuje, že jim za jízdy ze své umístění náhle odlétávají přední kapoty. Dochází k tomu v podstatě bez ohledu na rychlost, nicméně čím vyšší je, tím větší problémy pochopitelně může způsobit. Kapota přilepená na čelní sklo totiž takřka kompletně vyplňuje zorné pole řidiče, který tak má jen velmi omezené možnosti, jak bezpečně zastavit a kapotu zase zacvaknout. Kromě toho je třeba počítat s tím, že jeho náhlé uvolnění vede k poškození úchytů i rohů karoserie, poškození kapoty a někdy i čelního skla.

První zmínky o daném problému se na webu Corvette Forum začaly objevovat již před několika měsíci, postupem času se ale začaly objevovat další a další důkazy, nově včetně těch natočených přímo za jízdy. Americká agentura pro bezpečnost na silnicích NHTSA má nyní a stole už minimálně osm stížností. Je tedy evidentní, že nejde o ojedinělou záležitost, byť zjevně také ne o problém, který by postihoval celou produkci. Jasno by do situace mohl vnést koncern GM, který by kupříkladu na základě VIN zjistil, zda nejde jen o jednu vadnou sérii. Ovšem jak jsme již zmínili, tomu se stala vzorem značka z Fremontu.

„Sjížděl jsem dolů kaňonem a během patnácti sekund jsem od úchytu přední kapoty slyšel cvaknutí (stejný zvuk, jaký slyšíte, když zmáčknete tlačítko na otevření kapoty), po kterém se kapota otevřela, a já uslyšel prasknutí. Díky náhlé ztrátě výhledu jsem málem sjel z útesu, protože jsem neviděl, kam zatočit,“ uvádí jeden z majitelů ve své stížnosti datované ke 2. srpnu. Zároveň dodává, že dle mluvčího GM je vše jeho chyba.

„Vyjel jsem ze své příjezdové cesty a jel po silnici rychlostí zhruba 48-64 km/h, když se sama od sebe otevřela přední kapota. Předtím se neobjevila žádná varování či slyšitelný alarm. Jsem v kontaktu se svým dealerstvím, které mi oznámilo, že záruka GM se na daný problém nebo opravu škody nevztahuje, pročež by vše měla pokrýt má pojistka,“ píše se v další z oněch osmi stížností zaslaných agentuře NHTSA.

Jak jsme již zmínili, celá situace připomíná jednání Tesly, která opakovaně odmítá nést odpovědnost za svá vlastní pochybení. Zrovna v případě Corvette C8, která je nejzářivějším diamantem v nabídce Chevroletu i celého GM, bychom na straně výrobce očekávali spíše poněkud více snahy vyjít zákazníkům vstříc, ale neděje se.

Někteří vlastníci Corvette C8 uvádí dodávají, že je nemožné, aby se přední kapota otevřela, s čímž bychom i souhlasili, natočená videa ale dokladují, že se to děje. GM je ale podle názoru takových v celé kauze nevinně, přičemž problémy mají být zaviněny majiteli. To se ale zrovna nezdá být příliš reálné - i kdyby kapotu zapomněli „zacvaknout”, což se může stát, pořád má bezpečnostní zajištění, jakýsi hák, který známe hlavně z odjišťování kapot motorů. Někdo by tedy musel kapotu velmi opatrně položit na ono zajištění a rozjet se. Nezdá se to pravděpodobné a publikovaná videa spíše ukazují na technický zádrhel, se kterým by výrobce měl něco udělat.

Chevroletům Corvette za jízdy doslova odlétá přední kapota, reakce GM připomíná jednání Tesly. Vše má být vina majitelů a nikoliv automobilky. Foto: pinmaniac@Youtube

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec