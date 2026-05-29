Lewis Hamilton a Charles Leclerc dostali šanci zesměšnit se adorováním prvního elektrického Ferrari. Nezklamali

včera | Petr Miler
Nejsou placeni od toho, aby kousali do ruky, která je živí, takže se nedalo čekat, že budou upřímní. Přesto bychom se na jejich místě snažili zachovat si tvář aspoň mlčením. Nepovedlo se.
Česko mělo „svůj” landsmanšaft, Ferrari má své Luce. Existují zkrátka věci, které jitří emoce a rozdělují publikum, v jejich případě pak není moc moudré přidávat se na některou ze stran. Tím spíš ne na tu, která tahá za výrazně kratší část provazu.
V případě Ferrari Luce je to jakýkoli pokus o adoraci tohoto vozu, který už zcela nepochybně vstoupí do učebnic jako jedno z největších selhání automobilové historie. Z podstaty velmi kontroverzní, ještě kontroverzněji prezentovaná a vůbec nejkontroverzněji přijatá novinka, která zacloumala hodnotou celé automobilky v obavách o soudnost jejího vedení, rozhodně není tím, co by mělo smysl pokoušet se dostat do lepšího světla, než v jakém se to nachází. V takovém případě totiž riskujete, že budete stejně směšní jako věc samotná.
Své si už vyslechli novináři, kteří se pod tíhou okolností pokusili tento vůz „roztleskávat” jako něco senzačního, piloti týmu Formule 1 Ferrari z toho vyjdou patrně lépe. Ale odtud potud. Na jednu stranu každý soudný člověk chápe, že je Ferrari platí, má s nimi své marketingové zájmy a z titulu jejich povinností je těžké říkat ne. Na druhou stranu, i tohle by přece mělo mít své limity. Anebo - lacině řečeno - skočíte z okna, když si to bude firma přát, jen proto, že máte ve smlouvě klauzuli o následování její vůle?
Ke cti oběma pilotům budiž, že přiložené video jistě vzniklo ještě před odhalením vozu. A byť ze slov některých z tvůrců auta je patrné, že čekali kontroverzní přijetí, nikdo zjevně nečekal až takový průšvih. Odpor proti tomuto vozu a nepochopení toho, co by jakékoli Ferrari - tedy i to elektrické - mělo ctít, je dnes téměř jednohlasný a je skutečně fascinující, z jakých stran je vůz také kritizován. Na druhou stranu, Leclerc s Hamiltonem při troše soudnosti mohli pochopit, že tohle nebude přijaté dobře a držet se aspoň maximálně zkrátka.
To úplně nedělali, když Leclerc dokonce chválí design jako „futuristický” či „moderní”, Hamilton oceňuje pozornost věnovanou detailům. A oba si najdou nějaké věci, které jde chválit - třeba klíč. Anebo tlačítka v interiéru. Jsou to slova, která dnes vzbuzují úsměv, neboť na design působí v prvé řadě jako generický a zastaralý hned po představení. Pozornost k detailu... V některých ohledech možná, pozornost k designovým detailům je ale přesně nulová. Patrné je z nich leda to, jak auto dělali lidé s nulovými zkušenostmi s designem takových strojů a vehnali techniky do pasti například konstrukcí stěračů. Je to ohavné a naprosto zbytečné řešení vynucené jen pojetím prostoru pod čelním sklem, které má přesně tolik funkcí: 0, nula, nil, nada, zero.
Celá tahle patálie ale pochopitelně není odpovědností Lewise H. a Charlese L. V prvé řadě nemělo vzniknout ono auto. Pokud vzniklo, nemělo se nikdy dočkat odhalení. Pokud se jej dočkalo, měla automobilka své kroky přehodnotit a aspoň z něj nedělat Ferrari. A pokud by přesto na tom všem trvala, neměla vypouštět do éteru podobné marketingové materiály, které budí ve stínu dosavadních reakcí jen další výsměch. Jsou-li na Youtube nejoblíbenějšími komentáři pod ním věty jako: „Nejodvážnější bylo nechat komentáře zapnuté,” „Od Lewise a Charlese výkon na Oscara,” nebo „Ferrari se konečně postaralo o to, aby Charles a Lewis chtěli zase řídit své ef-jedničky,” mluví to asi za vše.
Na videu navíc nezaznívají jen komentáře obou pilotů, ale i autorů designu, šéfdesignéra značky, prezidenta Ferrari, syna Enza Ferrariho, marketingového ředitele a dalších. A není to dobré, neboť to spolu s pozdějšími komentáři ukazuje, že firmy není schopná sebereflexe. Pokud šéfdesignér automobilky po tom všem říká, že Luce není omyl, ale budoucnost Ferrari, pokud je schopen se s realitou spokojit s tím, že čekal rozporuplné reakce, že design bez inovací nemůže existovat nebo že Purosangue před uvedením na trh také čelilo kritice, protože Ferrari prohlásilo, že nikdy nevyrobí SUV, a dnes je jedním z nejprodávanějších modelů...
To všechno je těžké nepochopení. Problém Luce není v ničem zmíněném - spousta jiných Ferrari odporovalo tradicím, dráždilo designem, přicházelo s novými věcmi. To všechno je možné. Bude to kontroverzní, ale projde to, ostatně Purosangue nakonec příjemně překvapilo svou velikostí, designem i technikou. Luce je vizuálně odporné, ještě větší neforemné elektrické poloMPV s průměrnou technikou výkonných elektromobilů. Jistě se na něm najde pár zajímavých prvků. Ale to nestačí. Ne u Ferrari.
Filosofem by tu zůstal ten, kdo by mlčel. Nebo toho řekl aspoň co nejméně. Hamilton a Leclerc to měli těžké, když ale vidíme komentáře vedení... Polovina z něj by měla letět. Luce je prostě selhání, je to špatně koncipované auto nerespektující to, co Ferrari respektovat má. A nejde to ničím omluvit nebo zastřít, ani lišáckým úsměvem Charlese Leclerca.
„Jejda, copak za fešáka nám to vyjelo zpod plachty?” Ani sarkasmu se na přiloženém videu nedočkáte, oba piloti F1 na „italský Prius” hledí s neobyčejnou vážností. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
