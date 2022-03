Lewis Hamilton chtěl přestoupit do Red Bullu, své reakce bude šéf týmu litovat asi do konce života před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Je to něco, o čem se v zákulisí léta špitalo, teď to potvrdil sám šéf Red Bullu Christian Horner. Při jeho charakteru nepřekvapí, že říká, že o Hamiltona nestál, bouda, kterou na něj nakonec úspěšně pomáhal ušít, ho ale nepochybně nepřestane mrzet.

Nová sezóna Formule 1 je na spadnutí, už zítra se v Bahrajnu rozjedou zbrusu nové monoposty včetně fascinujícího Mercedesu do prvních tréninků. Kdo na tom jak je, se ukáže nejdříve při sobotní kvalifikaci, kdy poprvé nebude prostor pro divadýlka a psychologické hry, v zákulisí to ale bude žít i předtím. Mimo jiné proto, co čerstvě přiznal Christian Horner, dlouholetý šéf týmu Red Bull Racing, který se pomáhal zasloužit o čtyři jeho jezdecké mistrovské tituly. Zdá se ale, že jich mohlo být ještě víc.

Horner se v rozhovoru pro Daily Mail nejprve rozpovídal o prodloužení kontaktu s Maxem Verstappenem až do roku 2028, kterému očividně velmi věří. Podle něj jej čeká zlatá éra jeho kariéry, kdy si po zisku prvního titulu trochu uleví od tlaku, který je na něj kladen, a jezdecky dále vyroste. Věří tomu, že Hamiltona bude schopen převýšit a britský sedminásobný šampion bude už letos mít co dělat: „Lewis v určité chvíli zpomalí nebo skončí. Teď čelí velké výzvě od mladého, schopného a po úspěchu hladového jezdce, který se stane jedním z těch nejlepších na roštu,” říká v narážce na příchod George Russella do Mercedesu. Zajímavější jsou ale jeho vzpomínky na dekádu starou minulost.

Horner přiznal to, o čem se dlouho šeptalo - že v Lewis Hamilton v době, kdy jezdil u McLarenu, chtěl přestoupit k tehdy dominantnímu Red Bullu. Hamilton k „dobře napojeným býkům” podle Hornera skutečně chtěl, šéf týmu o něj ale nestál.

„Lewis a já jsme spolu několikrát mluvili mezi roky 2010 a 2013. Opravdu chtěl přijít a jezdit za Red Bull. Nicméně my jsme tehdy měli Sebastiana Vettela a nebylo logické mít v týmu dva alfa samce,” uvádí dnes Horner, kterému podle všeho Hamilton ani nikdy moc lidsky nesedl. Nejzajímavější ale nakonec je, jak se s touto situací pokusil vypořádat.

„Niki Lauda ho tehdy hodně chtěl v Mercedesu, a tak jsem je v tom podporoval. V roce 2012 jsme bojovali s McLarenem, měli nejrychlejší auto. Mysleli jsme si tedy, že Lewis bude větší hrozbou v McLarenu než Mercedesu, a tak jsem pobízel Laudu, aby po něm šel,” říká Horner. A uspěl, je třeba říci. Ovšem jen s tím, že Hamilton přestoupil, ne v tom, že by Red Bullu pomohl. Ze spojení Mercedes-Hamilton se stalo skoro neporazitelné duo a Hornerovi trvalo skoro dekádu, než na něj našel recept.

Jakkoli si můžete myslet o Hamiltonovi kde co, je to skvělý pilot schopný efektivně zacházet s kvalitní technikou a přesně to Mercedes potřeboval. Kdyby byl býval v Red Bullu, mohli býci dále vítězit, třebaže možná jen proto, že by schopného konkurenta měli ve své moci. Tušíme, že své reakce na nastalou situaci bude Horner do smrti litovat, stála ho v dalších letech až příliš mnoho a není vůbec jisté, zda by jiní piloti byli s Mercedesy tak úspěšní. Ostatně dnes přiznává, že se tehdy tak trochu střelil do vlastní nohy.

Lewis Hamilton mohl skutečně jezdit za Red Bull, aspoň to sám chtěl. Šéf týmu se ale tehdy pomohl postarat o to, aby místo toho zamířil k Mercedesu, dnes toho může jen litovat. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Racingnews 365

Petr Miler

