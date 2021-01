Lewis Hamilton je stále bez práce. A může to tak zůstat, ukazují slova jeho šéfa před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Kdo čekal, že pokračování Lewise Hamiltona v jeho dosavadním tažení bude pouhou formalitou a on i Mercedes jen odkládají nevyhnutelné, mýlil se. Ani 10. ledna žádná smlouva není a Totto Wolf je smířen s tím, že ani nebude.

Není přehnané říci, že Lewis Hamilton má za sebou sezónu snů. Vyhrál, co mohl s naprostým přehledem, překonal rekordní počet vítězství ve velkých cenách dosud držený Michaelem Schumacherem a vyrovnal jeho rekord v počtu získaných titulů mistra světa. Nebylo to snad ani mistrovství světa Formule 1 v pravém slova smyslu, bylo to Hamiltonovo defilé za podpory poněkud drahého komparsu. Piha na kráse? Britský šampion nemá práci.

Jeho dosavadní kontrakt s Mercedesem vypršel a žádný další zatím neexistuje. Už dříve bylo jasné, že obě strany nikam nespěchají, Hamilton ještě v létě říkal, že není ten správný čas na vyjednávání. Na podzim asi ten správný čas nastal a „Lil Lewis” se s týmem na novém kontraktu domluvil, dnes už ale víme, že sám nejvyšší šéf Daimleru Ola Källenius řekl: „Ne.”

Problémem je při současné nejistotě jak výška gáže, kterou Hamilton požaduje i v těžkých časech pro mateřskou firmu, která musí propouštět desítky tisíc lidí, tak délka trvání kontraktu. To už jsme probírali, přesto všichni tak nějak čekali, že Hamilton prostě couvne a nenechá si ujít jak skoro jistý osmý titul mistra, tak desítky milionů eur za rok, které by dostal místo vyšších desítek milionů eur za rok, jak původně očekával. Ale ono se to stát nemusí.

Podle informací ze zákulisí není Källenius po předchozích jednáních a představení George Russella v závěru sezóny příliš nakloněn myšlence vycházet Hamiltonovi jakkoli vstříc a sám Brit má být příliš tvrdohlavý na to, aby couvl. Že to nejsou jen fámy, naznačuje vyjádření bývalého pilotova šéfa, tedy šéfa týmu Mercedes-AMG F1, Totta Wolfa. Ten je smířen s tím, že Hamilton může i po zisku titulu opustit tým tak, jako to kdysi udělal Nico Rosberg.

„Vůbec se toho neobávám, protože budu vždy respektovat Lewisova rozhodnutí,” řekl Wolf. „Tedy jestli námi zůstane po další čas, nebo to bude znamenat jeho konec v tomto sportu. Myslím, že musíme být připraveni na všechno, s čím nás další vývoj bude konfrontovat,” dodal.

Ačkoli si sám další pokračování spolupráce přeje, je z jeho slov zjevné, že si sám není jistý, zda k něčemu takovému dojde. A vypadá to, že nejistotu představují jak jeho nadřízení, tak sám Hamilton. Byl by to věru zvláštní odchod a pořád jsme přesvědčeni o tom, že k němu nedojde. Po dnešku je ale jasné, že k němu skutečně dojít může.

Zdroj: Motorsport.com

Petr Miler