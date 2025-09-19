Lewis Hamilton letos nepřichází jen o své kouzlo, přišel i o sbírku aut v hodnotě přes 360 milionů Kč
Petr MilerRok 2025 si sedminásobný mistr světa Formule 1 bude pamatovat nejen kvůli svému rozpačitému působení v královské motoristické disciplíně, které jej připravilo o úctu a obdiv části publika. Bude to pro něj také rok, kdy se zbavil své sbírky aut, kterou budoval prakticky celý svůj dospělý život.
Neradi jsme špatnými proroky, ale působení Lewise Hamiltona ve Ferrari letos téměř do puntíku naplňuje očekávání, která jsme si s ním spojovali od první chvíle, kdy vešlo ve známost. Označili jsme jej za potenciální fiasko, které nedává absolutně žádný smysl, neboť problémem Ferrari v posledních letech nikdy nebyl nedostatek kvalitních jezdců.
Naopak zejména Charles Leclerc platí za jedno z největších es své generace. Není zřejmě přehnané tvrdit, že by klidně mohl získat už několik titulů mistra světa, kdyby k tomu měl patřičnou techniku. Hození Hamiltona do jedné kádě s ním tedy mohlo začít malovat nepříjemné odpovědi na otázky okolo jeho zlaté éry typu: Bylo to jezdcem, nebo to bylo autem?
Osobně jsem přesvědčen, že na to nikdy nelze dát jednoznačnou odpověď, stejně tak jsem si jistý, že Hamilton není průměrný pilot, který by jen v po léta extrémně dominantním Mercedesu ke štěstí přisel - svou výjimečnost osvědčil mnohokrát. Ale je to skutečně pilot kalibru Senny, Schumachera nebo Verstappena, kteří téměř vždy dokázali svým týmovým kolegům ukázat, že hrají ve svých vlastních ligách? Nebo je to spíš další Nigel Mansell, který bez dominantního auta sice nezapadá, ale také nezáří? Navíc i kdyby byl tím prvním, bude schopen ve svých 40 letech dál zářit vedle „mladých pušek” toužících aspoň po desetině toho, co sám dokázal? Věk i motivace jsou vždy relevantní faktory.
Tohle už bohužel pro Sira Lewise nejsou jen řečnické otázky, letošní sezóna na ně odpověděla. Hamilton se i s blížícím se koncem roku trápí, Leclerc jej ve většině případů zcela zastiňuje a jediné, co britská legenda ve Ferrari dokázala, bylo zlomit historický rekord navazujících závodů bez dosažení byť jen jediného pódiového umístění. Nikdo, ani Ivan Capelli během vskutku mizerných časů stáje koncem 80. let tohle „nedokázal”. Upřímně? Čekal jsem, že to bude špatné, ale nikdy by mě nenapadlo, že to bude až tak špatné, že to bude takové trápení. Ostatně sám pilot kdysi říkal, že na vrcholu skončí, aby neopustil F1 „s prázdnou nádrží”. Teď to tak ale trochu vypadá.
Jeho italské angažmá je zatím zkrátka fiasco totale, nad kterým ční jen vítězství Lewise H. ve sprintu v Číně, všichni ale tak nějak tuší, čím to bylo: Ferrari ten den poslalo svůj monopost extrémně blízko k zemi, což si v krátkém závodě mohlo dovolit, aniž by porušilo pravidla. V grand prix už to udělat nemohlo a Hamilton najednou znovu nebyl nikde.
Pro britského šampióna to musí být krušné časy, kus svého kouzla ale není ta jediná věc, o kterou letos přišel. Jak se podle Sunu svěřil novinářům těsně před aktuální Velkou cenou Ázerbájdžánu, nemá už ani svou velkolepou sbírku aut, mimochodem dávno plnou Ferrari. Ačkoli některé vozy v průběhu svého života kupoval a prodával, řadu si jich nechal a prohnala se jí spousta skvostů typu Mercedes-Benz One, McLaren F1, LaFerrari, Pagani Zonda nebo AC Cobra. Ve výsledku měl schraňovat auta v hodnotě okolo 13 milionů liber, tedy přes 360 milionů Kč. Teď nemá jedním slovem nic.
„Už nemám žádná auta. Nemám ani jedno, všech jsem se zbavil. Teď se věnuji spíš umění,” nechal se slyšet. Přesto má ve svém srdci stále vyhrazené místo pro jeden mimořádný vůz - Ferrari F40. „Kdybych si měl pořídit auto, bylo by to F40. Ale to je vlastně pěkné umělecké dílo,” dodal s jistou nadsázkou.
S F40 se nechal zvěčnit i po svém příchodu do Ferrari, na slávu tohoto modelu ale zatím nenavázal. Bylo by ovšem nemístné jej odepisovat - excelence některých pilotů je dána kombinací řady faktorů, které se někdy sejít mohou a jindy ne. A nikde není psáno, že to Hamiltonovi příští rok po zásadní změně technických pravidel nepůjde lépe.
Hamilton se nechal zvěčnit vedle F40 hned po příchodu k Ferrari. Náhoda to nebyla, je to prý jediné auto, které by si teď koupil - všechna ostatní prý prodal. Foto: Ferrari
Legenda maranellských legend neučarovala jen jemu, vlastní ji třeba i Lando Norris. Ilustrační foto: Ferrari
Zdroj: The Sun
