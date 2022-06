Hamilton musí skončit, aby zabránil nejhoršímu, říká legenda F1. Pořád bude lepší odejít teď než později před 10 hodinami | Petr Prokopec

Nejde o žádného z jeho dlouholetých kritiků, naopak jde o slova někoho, kdo jej chová v úctě. Přesto je přesvědčen, že Hamilton promarnil šanci odejít na vrcholu. A pořád pro něj bude lepší udělat to teď než později.

Lewis Hamilton je mnohými považován za nejlepšího pilota Formule 1 všech dob. Statisticky tomu tak v řadě ohledů je, Brit má na svém kontě stejně jako Michael Schumacher sedm mistrovských titulů. A není až tak podstatné, že německou legendu překonal počtem vítězství v jednotlivých závodech, když zlatý pohár zvedl nad hlavu již stotřikrát - závodů se dnes jezdí mnohem víc než v Schumacherově éře.

Tahle šňůra ale skončila už docela dávno, Hamilton naposledy vyhrál loni v Saudské Arábii. A letos se nejvyššímu stupínku ani nepřiblížil. Dojíždí na techniku, která se nemůže vyrovnat konkurenci, to ale není celý problém. Nováček u týmu George Russell je daleko úspěšnější, což ještě může způsobit velký konflikt. Myslí si to i Nico Rosberg, který něco takového zažil na vlastní kůži.

Německo-finský závodník byl dosud jediným, kdo Hamiltona dokázal porazit. V roce 2016 nicméně šokoval celý svět, když pět dní po zisku titulu oznámil odchod do důchodu. Dokázal tak ovšem něco, co se v F1 - a ve sportu obecně - podařilo málokomu. Tedy dokázal odejít v nejlepším. O něco podobného se ostatně snaží i Hamilton, který by rád získal titulů osm, aby se Schumacherem nemusel první místo sdílet. Je nicméně otázkou, zda se tak stane, neboť momentálně je v šampionátu až na šestém místě. Na vedoucího Maxe Verstappena přitom ztrácí takřka sto bodů a uvážíme-li, že Verstappen jej loni porazil i s horším autem...

Do konce sezóny pochopitelně zbývá ještě třináct závodů, během kterých se budou rozdělovat stovky bodů. Osmý titul je tedy sice stále ve hře, ovšem jelikož má Mercedes a hlavně Hamilton asi největší potíže s poskakováním (tzv. porpoising) a ztrácí pořád asi 7 ž 8 desetin sekundy na kolo, nezdá se být něco takového úplně reálné. Brit by tedy dle další z legend Formule 1 měl skončit. Vlastně tak měl učinit učinit již dávno, jak naznačuje Sir Jackie Stewart. Ten se totiž bojí, že se současným monopostem Hamilton, který byl taktéž pasován na rytíře, již nic nezmůže. A kvůli tomu se může začít nudit, a tak dále ztrácet.

„Vedl si extrémně dobře. Pochází ze skromného prostředí, jeho otec musel vzít pět zaměstnání, aby dokázal financovat jeho kariéru v motokárách, dokud si jej nevyhlédl jistý Ron Dennis. Když došlo na loučení, byl to Hamilton, kdo udělal ono rozhodnutí, ne Ron Dennis. Viděl potenciál Mercedesu. Dnes ale prožívá těžké chvíle s rychlejším týmovým kolegou, což pro něj bude složité. Myslím si, že je čas, aby skončil,” řekl Stewart v podcastu The Convex Conversation.

„Má svou hudbu, kulturu, miluje oblečení. Do módního světa se vyloženě hodí. A jsem si jistý, že v něm bude úspěšný, neboť si dokázal vybudovat finanční zázemí. Navíc oprávněně, neboť svého času byl nejlepším jezdcem v poli. Rád bych ale, aby nyní odešel. Vlastně je škoda, že neodešel na vrcholu. Něco takového už nezvládne. Je ale lepší, aby skončil hned, než aby se trápil, neboť již jednoduše nemůže dělat to co dříve. Tedy vítězit,“ uvedl dále Stewart.

Má to hlavu a patu, otázkou je, zda Hamilton velikána F1 poslechne. Už jen proto, že smlouvu má do konce příštího roku. Navíc je tu Russell, který podle dalšího bývalého závodníka Jacquese Villeneuva má pro letošek jediný cíl, a to porazit svého kolegu. „Nevadí mu, že auto poskakuje. Již od počátku věděl, že to není vítězný vůz. Pokud však Hamiltona porazí, dosáhne velkého úspěchu a pro Mercedes by se tím pádem stal týmovou jedničkou.

S pozicí č. 2 se nicméně Hamilton jen tak nesmíří. Před tím varoval již Rosberg, nyní se k dané věci vyjádřil i Valtteri Bottas. Ten dle svých slov dokonce v roce 2018 zcela zvažoval odchod z F1, neboť u týmu byl vedle Brita, který měl podporu celého Mercedesu, odsouzen do role týmové dvojky, nosiče vody. A byl z toho velmi nešťastný. Jak ale uvedl v podcastu Motor Sport Magazine, o sezónu později začal jezdit víc sám za sebe a v jednu chvíli byl dokonce v čele šampionátu. Ten sice nakonec neovládl, nicméně cenná vítězství mu vrátila sebevědomí.

Nyní je Fin v šampionátu za Hamiltonem, ovšem nikoli jako jeho kolega. Místo toho přestoupil k Alfě Romeo, kde se stal stájovou jedničkou. A je prý šťastnější, neboť Mercedes byl kolem Hamiltona postavený a jiní jezdci nedostávají férovou šanci s ním soupeřit. Přesto působení u třícípé hvězdy nelituje: „Byla to pro mě velká škola a jsem rád, že se to tak stalo,“ říká dnes Bottas. I jeho slova ale ukazují, jak těžké bude dostat Hamiltona ze sedla - sám se zatím k odchodu z F1 rozhodně nemá.

