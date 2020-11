Lewis Hamilton si jedním příspěvkem na Instagramu vydělá tolik, co řada lidí za 10 let před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Britský pilot tak trochu dosáhl toho, co si předsevzal. Není jen legendou mezi závodními piloty, ale i módní ikonou a výjimečným influencerem svého druhu. A nechává si za svůj vliv řádně zaplatit.

Lewis Hamilton po vítězství v Imole naznačil, že příští rok by již nemusel být součástí šampionátu Formule 1. Jakkoliv ale jeho slova mohou působit překvapivě, ve výsledku nemusí být až tak moc přitažená za vlasy. V prvé řadě je totiž třeba zmínit, že částečně do ústraní odchází šéf týmu Toto Wolff, který pro Hamiltona byl do jisté míry druhým otcem. Mimo to britskému pilotovi letos končí smlouva, s jejímž obnovením váhá.

Hamilton se navíc v poslední době profiluje spíše jako aktivista a filantrop než automobilový závodník. Není tak vlastně překvapivé, že jeho záběr na sociálních sítích je výrazně širší než u ostatních pilotů F1. Jen na Instagramu tak má 20,4 milionu fanoušků, což je takřka šestinásobek sledujících, které má na kontě druhý nejúspěšnější závodník, a sice Charles Leclerc. Na stejné úrovni je pak i Daniel Ricciardo, zatímco takový Max Verstappen se 3,6 miliony již o sto tisíc „hlav“ zaostává.

Brit tedy evidentně není jen králem na trati, ale i mimo ně. I z toho důvodu jej vlastně navrhované zmražení platů jezdců a vlastně i celé závodění může nechat chladným. Velký počet fanoušků se totiž rovná velkým výdělkům. Za jediný reklamní post na Instagramu si tak Hamilton přijde na neskutečných 57 820 Eur (cca 1 535 000 Kč), což je suma, kterou naprostá většina lidí vydělává řadu let.

Je navíc možné, že Hamiltonova instagramová hvězda poletí ještě vzhůru. Závodník je totiž stále činnější v oblasti showbyznysu a po ukončení kariéry v F1 hodlá začít se zpěvem a možná také s herectvím. Kromě toho již má rozjetou módní značku. Počet jeho fanoušků tak ještě může narůst, koneckonců už dnes jej lidé často sledují spíše kvůli jeho životnímu stylu. To je ostatně patrné při porovnání se zbytkem startovního pole.

Ve srovnání se zbytkem světa nicméně Hamilton hraje druhé housle. Králem Instagramu je fotbalista Cristiano Ronaldo s 241 miliony fanoušků, po kterém následuje zpěvačka a herečka Ariana Grande (205 mil. lidí) a herec, ex-wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson (203 mil. lidí). Britský závodník se přitom nedostal ani mezi nejlepší padesátku, ze které se ovšem takřka polovina živí zpěvem. Tedy kromě sdílení kde čeho na sociálních sítích.

Podtrženo, sečteno, Hamilton si na sociálních sítích přijde na pěkné peníze. A vydělávat zde může do budoucna ještě více než v F1, pokud přepřáhne na jinou kariéru. Stačí si ostatně jen uvědomit, že zmiňovaná Ariana Grande alias kupříkladu hlas kreslené princezny Sofie si jedním postem vydělá neskutečných 966 tisíc dolarů (21,6 milionu Kč). Tedy již více, než většina lidí na světě vydělá za celý život.

Celý žebříček hodnoty reklamních příspěvků na Instagramu ze strany jednotlivých jednotlivých jezdců následuje. Pokud byste v něm marně hledali Sebastiana Vettela, jako dalšího mnohonásobného mistra světa v současném poli jezdců, mohl by v něm být uveden leda s jednou velkou nulou. Na sociálních sítích nepůsobí a ani to neplánuje změnit. Tušíme ale, že ani tak nestrádá...

Kolik si jezdci Formule 1 vydělají jedním reklamním příspěvkem na Instagramu

1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 20,4 milionů fanoušků, 57 820 Eur (1 534 980 Kč) za post

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 3,7 milionu fanoušků, 10 658 Eur (282 950 Kč) za post

3. Daniel Ricciardo (Renault) - 3,7 milionu fanoušků, 10 589 Eur (281 120 Kč) za post

4. Max Verstappen (Red Bull) - 3,6 milionu fanoušků, 10 407 Eur (276 280 Kč) za post

5. Lando Norris (McLaren) - 2,2 milionu fanoušků, 6 308 Eur (167 470 Kč) za post

6. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 2,1 milionu fanoušků, 5 940 Eur (157 700 Kč) za post

7. Carlos Sainz (McLaren) - 1,8 milionu fanoušků, 5 345 Eur (141 900 Kč) za post

8. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1,7 milionu fanoušků, 5 040 Eur (133 800 Kč) za post

9. George Russell (Williams) - 930 tisíc fanoušků, 3 950 Eur (104 870 Kč) za post

10. Romain Grosjean (Haas) - 907 tisíc fanoušků, 3 850 Eur (102 210 Kč) za post

11. Alex Albon (Red Bull) - 870 tisíc fanoušků, 3 700 Eur (98 230 Kč) za post

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) - 1,2 milionu fanoušků, 3 639 Eur (96 610 Kč) za post

13. Esteban Ocon (Renault) - 696 tisíc fanoušků, 2 955 Eur (78 450 Kč) za post

14. Nico Hülkenberg (Racing Point) - 1 milion fanoušků, 2 895 Eur (76 860 Kč) za post

15. Sergio Peréz (Racing Point) - 1 milion fanoušků, 2 839 Eur (75 370 Kč) za post

Hamilton je dnes skutečně tak trochu novodobý král Midas, ať už si o něm myslíte cokoli. Jako pilot Mercedesu je skoro k neporažení a pilotům nedostižně vládne také na sociálních sítích. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: La Gazzetta dello Sport

Petr Prokopec