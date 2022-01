Lewis Hamilton se distancuje od Tota Wolffa, říká bývalý šampion, pro návrat do F1 vidí jedinou cestu před 9 hodinami | Petr Miler

Ani více jak měsíc od osudové prohry Lewise Hamiltona v závěrečném klání poslední sezóny Formule 1 jsme od bývalého šampiona neslyšeli jediné slovo, a tak za něj mluví jiní. Tentokrát se o jeho uvažování rozpovídal Jacques Villeneuve.

Je skoro neuvěřitelné, že se i 23. ledna tak moc mluví o prosincovém vyvrcholení loňského mistrovství světa Formule 1, byl to ale zkrátka tak emotivní moment, že nebude hned tak zapomenut. Shodou smůly Lewise Hamiltona, štěstí Maxe Verstappena, špatně zvolené strategie Mercedesu, chytrých strategických tahů Red Bullu a nepochybně i zásluhou výjimečného umu nizozemského pilota se stalo, že Hamilton přišel v posledním kole o téměř jistý osmý titul, který naopak poprvé zamířil do Nizozemska.

Tohle už je dnes historie, její dopady jsou ale stále živé. Lewis H. od té doby s nikým nepromluvil, jen bezprostředně po závodě pogratuloval svému sokovi, hovoří se ovšem o tom, že jej tato prohra velmi tíží a některé jeho kroky tomu nasvědčují. Jiní ovšem tvrdí, že si jakousi pasivní agresivitou ve spolupráci s Mercedesem vynucuje ráznou reakci FIA, aby se v podobné situaci příště každý bál rozhodnout v jeho neprospěch.

Trochu jinak vidí situaci Jakub Nováves, pardon Jacques Villeneuve, kanadský mistr světa Formule 1 z roku 1997. Podle něj je Hamilton v mnohem složitější situaci a nemá problém ani tak s tím, že prohrál ani jak prohrál, ale s tím, jak na to zareagoval Toto Wolff a vůbec jeho tým. Podle něj - a je to člověk, který se nadále pohybuje v těchto kruzích - je Hamilton také unavený a skutečně přemýšlí o tom, jestli se chce pustit ještě do další složité sezóny, bude-li proti němu stát tak dobrý soupeř.

Podle Villeneuva se tak Hamilton nejprve musí jasně distancovat od chování svého šéfa, který prý po 17 z 18 možných získaných šampionátů v posledních 9 letech trochu ztratil smysl pro realitu. A ani to nebude stačit.

„Mám pocit, že se Hamilton chce distancovat od Wolffa. Nakonec musíte umět i prohrát a zachovat si úroveň. Toto se choval jako někdo, kdo prohraje v Monopolech a naštvaný hodí celou hrací plochu do vzduchu. Podle mého názoru odešel Wolff z Abú Zabí s hodně pošramocenou image. Hamilton je na to citlivý, vidí svou budoucnost v Americe, možná i v Hollywoodu,” řekl rodák z Saint-Jean-sur-Richelieu pro italský Gazetta dello Sport. Podle něj jsou obzvlášť v Severní Americe na toto chování citliví a Hamilton s ním nechce být spojován.

Může se tedy stát, že F1 skutečně raději opustí? Podle Villeneuva je to docela dobře možné, záleží prý hlavně na tom, jaký bude nový monopost Mercedesu - protože s novými pravidly přichází nové stroje a to může snadno zamíchat kartami. „Bude to záležet na tom, jaké auto mu Mercedes dá a jestli bude moci snadno vyhrát, nebo nikoli. Lewis je mnohem unavenější než dříve. Měl pár jednoduchých sezón po odchodu Nica Rosberga a určitě nechce další těžký ročník. Myslel si, že osmý titul už snadno vyhraje v Abú Zabí, ale to se nestalo,” dodává Villeneuve s tím, že Brit musí být nutně zklamán, když už se zdálo, že má vše v rukou. Nakonec ale o všechno přišel.

Uvidíme, co na tomto pohledu bude pravdy, už další týdny ukáží více. Týmy už brzy začnou představovat nové monoposty a nedovedeme si představit, že by u toho Lewis Hamilton chyběl. Tedy chce-li se znovu ucházet o svůj osmý titul...

Hamilton a Wolff spolu zažili spoustu světlých chvilek, teď ale prý nejsou na jedné lodi a Hamilton se vrátí k závodění ve Formuli 1 jen s velmi konkurenceschopným autem. Říká Jacques Villeneuve. Foto: Mercedes-AMG F1

