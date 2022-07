Lewis Hamilton se navezl do svého loňského rivala č. 1, ten se mu za to pořádně vysmál před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes AMG F1 Petronas Team

Britský pilot asi rychle zapomíná, a tak se obul do Maxe Verstappena v souvislosti s jejich loňskou kolizí na okruhu v Silverstone. Ta přitom byla podle rozhodnutí vedení závodu způsobena Hamiltonem, a tak mu to Nizozemec vrátil s notnou dávkou sarkasmu.

Tento víkend šampionát Formule 1 pokračuje zastávkou na rakouském Red Bull Ring, kde znovu dějí zajímavé věci. My se ale dnes vrátíme k dozvukům britské Grand Prix, která se jela uplynulou neděli na britském okruhu Silverstone. Po restartu závodu ve 43. kole měl totiž šanci na vítězství i Lewis Hamilton. Před do té doby vedoucího Charlese Leclerca se nicméně díky čerstvým pneumatikám dostal jeho stájový kolega Carlos Sainz, který si konečně nenechal ujít svou premiérovou výhru. Druhý pilot Ferrari se poté nakonec propadl až na čtvrté místo za Hamiltona.

Právě souboj s Leclercem, do kterého se na moment zamotal i Sergio Peréz, jenž dojel na druhém místě, si Hamilton po závodě pochvaloval. „Je to velmi vyspělý jezdec. Bylo to opravdu hodně odlišné od toho, co jsem zažil loni,“ uvedl britský pilot. Svými slovy se navezl do Maxe Verstappena, s nímž loni svedl souboj taktéž v zatáčce Corpse. I v tomto případě byl Hamilton na vnitřku, na rozdíl od letoška však došlo na kontakt, jenž vyústil v tvrdou havárii jezdce Red Bullu.

Sportovní komisaři tehdy za viníka nehody, která vyústila v pozastavení závodu, jasně označili Lewise Hamiltona, který byl potrestán 10sekundovou penalizací. Takto narážet na Verstappenovo jednání v loňském roce je tedy přinejmenším podivné, neboť za nehodu mohl dle rozhodnutí stewardů jen a pouze Hamilton. Přesto se nakonec radoval z vítězství, ovšem jen v závodě, výhra šampionátu připadla právě Verstappenovi. Spíše než projev úcty k Leclercovi je tak z Hamiltonova vyjádření cítit spíše přetrvávají hořkost z loňské ztráty titulu mistra světa.

Slova jezdce Mercedesu tak Verstappen nemohl nechat bez odezvy. Psychologickými hrátkami svého soupeře se pak současný lídr šampionátu rozhodně nenechal rozhodit, právě naopak se Hamiltonovi v reakci na to pořádně vysmál. „Myslím, že je skvělé, když ve 37 letech dokážete trefit vrchol zatáčky. Učí se. To je pozitivní i pro mladší jezdce, když vidí, že se i v 37 letech pořád můžete naučit něco nového,“ řekl Verstappen s notnou dávkou sarkasmu před startem GP Rakouska.

Úřadující mistr světa mimo to dodal, že „Charles mu dal méně prostoru než já“. S tím lze plně souhlasit, neboť pokud srovnáme obě nehody, zjistíme, že letos se Hamilton pohyboval až na krajnici pravé strany tratě, zatímco loni byl uprostřed. Leclerc měl tedy letos dostatek prostoru k bezpečnému zatočení, Verstappen loni nikoli. Tehdy ale měl na kontě již pět výher v závodech oproti Hamiltonovým třem...

Právě z těchto důvodů považuje Verstappen slova britského pilota za „poněkud neomalená“. Dodává však, že jej nikterak neovlivní. Aktuálně pak ostatně nemá důvod k jakékoliv nervozitě, neboť na čele pořadí má slušný náskok, oproti šestému Hamiltonovi takřka dvojnásobný. Red Bul Ring mu navíc plně vyhovuje, loni zde totiž vyhrál oba závody, letos už má za sebou vítězství ve sprintu.

Max Verstappen zareagoval opravdu rázně... Foto: Honda



… na slova Lewise Hamiltona, jenž se týkají soubojů v zatáčce Corpse. Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Zdroj: De Telegraaf

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.