Lewis Hamilton se usvědčil z pokrytectví, sám se nafotil v autě, ve kterém prý už nejezdí | Petr Prokopec

Dělejte to, co říkám, ne to, co sám dělám. Tato slova lze vztáhnout nejen na politiky, ale i na Lewise Hamiltona, který se tváří jako velký bojovník za lepší svět. Už některé jeho proklamace působí samy o sobě přehnaně, v kontextu jeho vlastního chování to platí jen víc.

Jedním z lidí, kteří o elektrifikaci a udržitelné mobilitě mluví od rána do večera, je Lewis Hamilton, kterého brzy budeme znát pod jiným jménem. Stále „jen” sedminásobný šampion Formule 1 se pak snaží, aby za svými slovy nezaostával také svými činy. Proto ostatně prodal svůj soukromý tryskáč a stal se prý veganem. Mimo to už předloni oznámil, že svou garáž se supersporty nadobro zamyká a z jejího osazenstva se stanou svým způsobem motorizované sochy. Místo nich chtěl Hamilton používat už jen svůj elektrický Mercedes-Benz EQC, případně pak Smart ForTwo osazený taktéž elektrickým pohonem.

Těžko říci, jestli je horší s takovými auty jezdit, nebo si nechat vyrobit a pak s nimi nejezdit, víme ale, co je zaručeně nejhorší - výše zmíněné říkat a ve skutečnosti dělat něco úplně jiného. Přesně to platí v Hamiltonově případě.

Formule 1 dnes startuje novou sezónu v Bahrajnu, a tak Lewis H. neaktualizoval jen svůj vlastní profil na Instagramu fotkou přímo z místa konání se slovy o tom, jak bylo těžké se vrátit a jak s týmem pracoval na tom, aby byl zase nejlepší. Přidal i novou fotku na profil svého psa Roscoa, kterého v roce 2013 dokonce adoptoval. Má mimochodem 400 tisíc fanoušků, což je více než kdejaký skutečný instagrammer, čerstvě si pak „posteskl”, že jeho „táta” teď musí závodit a je mu z toho smutno. Ale ani o jedno tu teď nejde, podstatné je, co na poslední fotce je.

Hamilton v ní sedí za volantem faceliftovaného Mercedesu GT R, tedy auta, které má k modelu EQC nebo elektrickému Smartu hodně daleko. Je to ryzí supersport s osmiválcovým čtyřlitrem o 585 koních. Jistě příhodné auto nejen pro sedminásobného šampióna F1, ale také pro šampióna v pokrytectví. Hamilton si za to vysloužil kritiku, že stejně jako mnoha politikům i jemu více šmakuje víno, ačkoliv káže o vodě. Jistě, někdo může říci, že jde o starou fotku, ale skutečně budete pro banální aktualizaci profilu psa v březnu 2022 sahat po fotce staré nejméně dva roky? To nedává smysl. Navíc to není poprvé, co byl Hamilton v mezičase nachytán za volantem spalovacího supersportu. Jeho slib prostě zůstal jen prázdnou frází.

Samozřejmě, my jsme ti poslední, kteří by Hamiltonovi ježdění s tímto autem jako takové zazlívali nebo měli problém jej pochopit. Také ale nikomu nevyprávíme, jak jsou podobná auta špatná a že už s nimi nebudeme jezdit. Jde bohužel o typickou ukázku upřímnosti podobných aktivistů - ti nezřídka k něčemu burcují ostatní, sami se tak ale nechovají.

Lewis Hamilton mluví o tom, kterak používá jen svůj elektrický Mercedes, aktuálně se ale sám nafotil za volantem supersportovního Mercedesu GT R, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: roscoelovescoco@Instagram

Petr Prokopec

