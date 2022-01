Lewis Hamilton si klade tvrdé požadavky, aby byl ochoten se ještě někdy vrátit do Formule 1 před 2 hodinami | Petr Miler

O výsledku minulé sezóny Formule 1 se rozhodlo pomalu v poslední možné chvíli. Zdá se, že podobně tomu bude i v případě rozhodnutí Lewise Hamiltona, jestli ještě bude pokračovat ve své kariéře závodního pilota.

O sedminásobném mistrovi světa F1 z Velké Británie jsme na našich stránkách v posledních dnech jen mlčeli, není to ale nic ve srovnání s mlčením Lewise Hamiltona. Od 12. prosince minulého roku neposkytl jediné vyjádření médiím, nepřidal ani jediný příspěvek na své jinak velmi živé profily na sociálních sítích. Přesto - nebo možná právě proto - se o něm dál živě hovoří.

Ono mlčení je mnohými - včetně jeho bratra či šéfa F1 Mercedesu Tota Wolffa - interpretováno jako projev frustrace nad tím, co se stalo v posledním závodě sezóny, kdy měl být okraden o osmý titul postupem FIA a zejména ředitele závodu v závěrečných kolech. Toto vnímání chápeme, se stále větším časovým odstupem nám ale přijde stále více nemístné.

FIA se ve výsledku jen rozhodla nechat piloty soupeřící o titul v posledním kole férově závodit, což je nezaujatým pohledem fanouška sportu dobrá věc. Fakt, že to Hamiltona po jinak povedeném závodě dostalo do nevýhodné pozice, nelze popřít, ale za to může jak šťastně zvolená strategie soupeřů, tak nešťastně zvolená strategie jeho vlastního týmu. Kdyby Hamilton vyměnil pneumatiky, Verstappen by to pochopitelně neudělal a sázel by na to, že do cíle dojede první před safety carem. Byl by tedy před startem posledního kola první, celá hra by se ale otočila. A dnes bychom nejspíše psali o tom, jak senzačně Hamilton zvládl závěr sezóny a navzdory nepřízni osudu si v posledním kole utrhl zpět první místo a osmý titul mistra.

Nestalo se to, stalo se něco jiného a bylo by moudré vzít to jako fakt. To ale Hamilton nedělá a jeho mlčení vytváří dojem, že se spolu s Mercedesem snaží na pozadí tlačit na pro ně výhodné rozuzlení celé situace, protože... co by dnešní F1 byla bez Hamiltona? Přesně takto se prý věci mají podle zdroje Craiga Slatera, obvykle velmi dobře informovaného reportéra kanálu Sky Sports, dvorního dodavatele mediálních materiálů pro samotnou Formuli 1. Pokud někdo dnes ví, co se uvnitř F1 děje, je to on.

„Co mohu říci o Lewisi Hamiltonovi a jeho návratu: Jakým způsobem se z toho zklamání dostane, záleží na FIA a na tom, jak vyšetří události oněch posledních kol. Lewis chce vidět hmatatelné výsledky vyšetřování a musí přijít nejdříve,” uvádí Slater. To je velmi tvrdý požadavek, neboť FIA nepůsobí dojmem, že by vůbec ještě chtěla něco zásadního řešit. Pokud tato organizace řekne: „Neudělali jsme žádnou chybu,” je to v podstatě výsledek, ne začátek nějakého procesu.

Pokud tomu tak ale zůstane, podle Slatera dost možná Hamiltona už nikdy na startu závodu F1 neuvidíme. „Čím déle to bude trvat, čím déle se bude čekat na nějaký výsledek vyšetřování, čím později přijde závěr FIA a rozuzlení, jak dále postupovat, tím bude situace zhorší. To vše mi řekl vysoce postavený zdroj. I když byste asi čekali, že se Hamilton vrátí a bude bojovat o svůj osmý titul, ani jeho tým nyní neví, zda se to skutečně stane. Na stole jsou všechny možnosti, i úplný konec,” řekl dále Slater.

Možné to je, ale pořád nevěříme tomu, že by Hamilton reálně uvažoval o konci. Vnímáme to spíše jako tlak na FIA udělat více, než by jinak skutečně chtěla, třeba zbavit se ředitele závodů Masiho a do budoucna tak namalovat jistý precedens, že „kdo bude zlobit Mercedes, může jako ředitel skončit”. Jestli se ale Federace nechá natlačit do něčeho takového, je otázkou. Podle nás Masi minulý rok neodvedl špatnou práci, uvážíme-li, v jak komplikované situaci v bezprecedentně zamotané sezóně byl. Ale to je pochopitelně jen náš názor.

Budoucnost Lewise Hamiltona je podle obvykle velmi dobře informovaného reportéra Sky Sports nadále nejistá - po FIA chce pro své pozitivní rozhodnutí o další účasti v seriálu F1 více, než by jinak byla ochotna učinit. Foto: Mercedes-AMG F1

