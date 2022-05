Lewis Hamilton si stěžuje, že se už 29 let cítí osaměle, problém tím ale vytváří, ne řeší před 4 hodinami | Petr Miler

Tohle vzal Hamilton zas jednou za špatný konec. Pokud si přeje, aby někteří přestali na lidi pohlížet skrze to, jakou mají barvu pleti, musí na ni v prvé řadě sám přestat poukazovat. Takto sám působí jako rasista, jakkoli absurdně to může znít.

Když se potkám s člověkem, kterého neznám, snažím se ignorovat jeho „fyzické aspekty”. Podvědomému vnímání toho či onoho se asi nevyhnete, přesto se snažím nedělat si o nikom obrázek podle toho, jestli je žena nebo muž, jestli je starý nebo mladý, velký nebo malý, tlustý nebo tenký, černý, bílý nebo třeba fialový. Samotnému mi nebylo příjemné, když mě někdo podle toho či onoho aspektu hodnotil - jediná osobnost se skrývá uvnitř a dokud dotyčný nepromluví, neukáže své schopnosti, nezachová se tak či onak v důležitých momentech, nevíte o něm nic.

Jsem přesvědčený, že to je tak správné a celý život bojuji proti jakýmkoli předsudkům ve svém okolí. Jak? Snažím se přimět i ostatní, aby se o tyto věci nezajímali a nezařazovali lidi do škatulek, aniž by je poznali, není to fér. Jsem přesvědčený, že nebýt rasistou znamená nezajímat se o to, kdo má jakou barvu pleti, nikoli počítat, kolik je v tom či oboru takových nebo onakých lidí. To je pořád rasismus, byť někdy naruby. A mám pocit, že většina snah o onu diverzitu míří přesně tímto, tedy špatným směrem.

Připomíná to i Lewis Hamilton, sedminásobný šampion F1, který bojem za lepší svět už proslul. Nic proti tomu, věřím, že se v životě setkal s mnoha předsudky a je jistě obdivuhodné, že je tam, kde je. Stejně tak je správné, že se ze své pozice snaží změnit věci k lepšímu, jde na to ale fundamentálně špatně.

V rozhovoru pro televizní stanici ABC pár dnů před startem Velké ceny Miami řekl, že se v motorsportu cítí už 29 let osaměle. Tak dlouho se mu věnuje, 16 let z toho profesionálně, přesto byl on a jeho rodina vždy jedinou černou rodinou v okolí. Dále upozorňuje na to, že ze 40 tisíc lidí pohybujících se v profesionálním motorsportu, je prý jen 1 % černochů. A to je málo, proto založil a financuje The Hamilton Comission, která se to snaží změnit. Přijde mi to celé špatně.

Pokud se podíváte na 22 pilotů současné Formule 1 a vidíte 21 pilotů a 1 černocha, jste rasisté. A Hamilton to tak vidí. Já vidím 22 pilotů, víc ne. Že je jeden takový a druhý onaký, je normální a nevidím žádný důvod vyzdvihovat, že jeden je černý, další je Asiat, třetí Francouz... Jsou to lidé, kteří jsou tam - aspoň z valné většiny - díky tomu, co umí, co dovedou, ne pro to, jakou mají barvu či původ.

Pokud chce Hamilton dokázat to, co říká, nemůže začít u toho, že upozorňuje na něčí barvu pleti. To je absurdní, na hlavu postavené. Jedinou cestou, jak zabránit rasismu, je přestat lidi podle barvy pleti kastovat, přesně to on ale dělá a přehlíží podstatu věci. Ačkoli se mi zajídá, že taková statistika vůbec existuje, v NBA je 74,2 % hráčů černé pleti. Bude Hamilton bojovat za to, aby se tento zjevně neférový podíl změnil? A když jsme u toho, pod 1,8 metru výšky nemá skoro nikdo, v F1 zase není nikdo opravdu vysoký, budeme bojovat i proti tomu?

Možná by bylo lepší se smířit s tím, že všichni lidé nejsou stejní, někteří se pro něco hodí a pro něco jiného nehodí. A když v něčem uspějí, je to primárně proto, že jsou v tom dobří. Snahou lidí Hamiltonova typu by mělo být, aby věci byly fér, aby se na nikoho nekoukalo skrz prsty - ne aby místo umělých nevýhod někteří získali umělé výhody, se nikam neposuneme. Já vidím ve Formulu 1 dobré piloty, v NBA dobré hráče basketbalu. Pokud Hamilton vidí něco jiného - a takto vehementně na to upozorňuje - je rasistou víc než mnozí ti, proti kterým léta bojuje.

Lewis Hamilton už proslul svým bojem proti rasismu, měl by to ale dělat tak, abychom něčí barvu pleti přestali vnímat jako faktor. On na ni místo toho upozorňuje a označuje za problém určité procento těch či oněch v určitém prostředí. To je akorát rasismus naruby, nic jiného. Foto: Mercedes AMG F1 Team

