Lež o nulových emisích elektromobilů už vadí i Britům. Více jak čtvrtina lidí jí pořád věří, mladých víc než třetina včera | Petr Prokopec

Je to ta nejprůhlednější ze lží, které se pojí s tímto druhem aut, přesto jí tolik lidí dál považuje za fakt. Poté, co takové prezentování elektromobilů postavili mimo zákon v Austrálii, se tak proti dalšímu šíření tohoto nesmyslu zvedá odpor i ve Velké Británii.

Nedávno jsme publikovali článek renomovaného německého psychologa Floriana Beckera, který na reálných datech ukazoval, jak zejména evropská společnost postupně hloupne. Děje se to už asi od počátku 80. let, v poslední době se navíc zhoršuje vzdělanost, a to i v těch nejzákladnějších aspektech. Dle jím citované studie zhruba 25 procent dětí neumí ani po základní škole pořádně číst a psát, polovina mladých lidí pak není schopna absolvovat autoškolu.

Ve stínu těchto dat je hned pochopitelnější, o kolik více manipulovatelnou se společnost stala. Stáčí mnohdy relativně základní znalosti, abyste sami věděli, že to či ono účelové tvrzení prostě není pravdivé, ale když je nemáte a „všichni to říkají”, tak to tak asi bude, ne? No nemusí to tak být, třeba informace o „nulových emisích” elektromobilů je od počátku vycucaná z prstu, přesto jí mnozí věří.

Ukázal to i průzkum společnosti Sustain citovaný britským Auto Expressem. Firma oslovila dva tisíce řidičů, aby u nich zjistila, jestli souhlasí se současnou britskou vládou, která touží po tzv. uhlíkové neutralitě, jíž chce dosáhnout mj. nařízením elektromobilů. Bateriový pohon je totiž dle mnohých bezemisní, což je mýtus mající základ leda v absenci výfuků. Jenže realita je pochopitelně diametrálně odlišná.

Přesto podle průzkumu hned 27 procent dotázaných skutečně bere elektromobily jako bezemisní. Této myšlenky se přitom drží hlavně mladší ročníky ve věku od 18 do 25 let (34 % dotázaných), což je skoro neuvěřitelné. Až u pětapadesátiletých či starších již daný podíl klesá na 16 procent, ale to je pořád hodně.

Zajímavé v tomto kontextu je, že samotní majitelé elektromobilů o svých vozech jako o bezemisních až tak moc nesmýšlí, hned 73 procent je totiž s emisemi spojuje, ať již jde o ty z výroby nebo z elektrárenských komínů. „U všech technologií musíme rozpoznat veškeré znečištění spojené s jejich celkovým životním cyklem. Tímto způsobem pak můžeme vypočítat jejich environmentální dopad, správně vše porovnat a vyhnout se zmatení veřejnosti,“ uvedl jeden z ředitelů firmy David Richardson. Ten dodává, že lepší informovanost je třeba v mnoha ohledech - třeba 61 procent lidí ani neví, že existují syntetická paliva, která často mohou životnímu prostředí prospět daleko víc.

V reakci na tato zjištění se tak britští kolegové proti frázím o „nulových emisích” bouří a koketují s myšlenkou, zda tato zřetelně lživá tvrzení nepostavit mimo zákon podobně jako v Austrálii. Nebyli bychom tak příkří, nechceme vytloukat nesmyslná nařízení nesmyslnými nařízeními, k přemýšlení nad tím, co je lidem jim sdělováno, bychom ale inspirovali rádi. Není zase tak těžké některé věci chápat, stačí pořádně zapojit hlavu...

Elektromobily možná neprodukují významné lokální emise, bezemisní ale samozřejmě nejsou, už jen jejich výroba je pro životní víc zatěžující, než je tomu u spalovacích aut. A provoz se bez emisí také neobejde. V případě emisí CO2 je navíc úplně jedno, kde vznikají, tam o žádnou lokálnost nejde. Spousta lidí ale zjevně nechápe ani to, že ony emise jsou značně nenulové, natož pak něco dalšího. Ilustrační foto: Škoda Auto

