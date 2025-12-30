Lidé dostávají zaplaceno 500 Kč jen za to, aby robotickým taxíkům zavírali dveře, tomu se říká nemoc doby
Petr ProkopecZní to poněkud surreálně, i to ale nakonec vykresluje, s jakými nenadálými situacemi se musí provozovatelé těchto aut potýkat. A jak obtížné je přestavět na nekompromisní robotický taxík jinak standardní osobní vůz.
Pokud máte děti, nejspíš víte, že jediné dveře, které jsou schopné spolehlivě zavírat, jsou ty od jejich pokoje. A to ještě jen ve chvílích, kdy touží po soukromí. Jinak ale nechají otevřené jakékoli - od koupelny, toalety, klidně i ty vchodové. Někteří z toho vyrostou, ale jiní zjevně ne, což aktuálně způsobuje komplikace provozovatelům robotických taxíků.
Jejich prototypy se dnes v rámci různých pilotních programů prohání hlavně po amerických městech, na ledabylé zacházení s dveřmi ale nejsou připravené. A způsobuje to mnohem větší komplikace, než by vás napadlo.
Jakmile totiž za sebou někdo nezavře dveře robotického taxíku, nesmí dál pokračovat v jízdě a neumí si s tím sám poradit. Místo další služby tedy zůstává stát na místě, na kterém předtím dle pokynů pasažérů zastavil, a je paralyzovaný jako brouk, který se překulil na záda. Někdy je výsledkem banální situace jako auto odstavené u kraje silnice, jindy ale může jít třeba o jednosměrnou ulici s podélně parkujícími aut, kde následně takový taxík zablokuje provoz pro všechny ostatní.
K paralyzování auta navíc není nutné, aby dveře byly otevřené dokořán, ke znehybnění stačí, aby je cestující při vystupování pořádně nedovřeli. V takové chvíli na první pohled ani není poznat, co vlastně způsobilo znehybnění auta. A neděje se to zřídka, jak informuje Washington Post.
Situace přitom zašla tak daleko, že Waymo, tedy největší provozovatel robotaxíků, začal platit lidem 24 dolarů, tedy zhruba 500 korun, jen za to, že dveře taxíků zavřou. Obvykle využívá služeb řidičů odtahovek, kteří jsou v terénu, přes aplikaci Honk. Ti navíc mohou zasáhnout, když je situace složitější - je-li nutný odtah vozu na kraj silnice, pak odměna narůstá až na 80 USD neboli na 1 650 Kč. Ani to ale ve finále nebývají tak zajímavé částky, jak se na první pohled zdá.
Evangelica Cuevas, majitelka společnosti JKK Towing, totiž uvedla, že aplikace Honk ne vždy uvede přesnou adresu vozu. Znehybněný robotaxík tak řidiči často dlouze hledají, než jej vůbec najdou. Když k tomu ještě přihodíte náklady na najeté kilometry, pak i ona zdánlivě lákavá pětistovka může být málo. A podobně je tomu u vyšších částek, pokud je nutný onen odtah. Waymo totiž užívá elektrické robotaxíky, které vyžadují proškolenou obsluhu i speciální odtahovky.
Podle Jesuse Ajuinigy, manažera sanfranciské firmy Aplha Towing and Recovery, si odtahovky běžně účtují 250 dolarů, tedy přibližně 5 150 Kč, za odtažení vozu s pohonem všech kol. Málokdo tedy na volání Wayma odpovídá, což situaci ve městech, kde se robotické taxíky pohybují, neuvěřitelně komplikuje. Situaci by ale měla změnit výměna firemní flotily, kdy stávající Jaguary I-Pace budou nahrazeny minivany čínského Zeekru s automaticky posuvnými bočními dveřmi. Na tom je pro změnu vidět, jak moc jsou běžná osobní auta pro toto využití nevhodná. A to z důvodu, který by málokoho napadl. Však dokázali byste opustit auto a nezavřít za sebou dveře? A pokud ano, vážně vám to přijde normální? Působí to jako jedna velká nemoc doby...
Waymo využívá elektrických Jaguarů I-Pace, jejichž dveře se otevírají klasicky do stran, a které je třeba zavřít ručně. Někteří cestující je ale prostě buď nechají otevřené, nebo je nedovřou, což následně vede k znehybnění vozu. A provozovatel musí živým lidem platit peníze za to, aby dveře vyrazili zavřít. Fascinující. Foto: Jaguar/Waymo
Zdroj: The Washington Post
