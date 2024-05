Lidé prostě chtějí velké motory, říká produktový šéf Astonu. Ani V6 nejsou dost dobré, proto vytáhl těžší kalibr před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Lidé někdy v obchodě moc přemýšlí a zapomínají na úplně základní pravidlo - dejte lidem to, co chtějí. Také Aston moc přemýšlel, s poptávkou se to ale nesetkalo, a tak se vrací k velkým spalovacím motorům.

Na ekonomických školách vás naučí hodně o tom, jak je člověk racionálně jednajícím tvorem snažícím se primárně co nejlépe uspokojovat své potřeby. Zejména druhá polovina této věty je velmi pravdivá, s onou racionalitou to ale bývá složitější. Firmy na to někdy mají tendenci zapomínat a „přesně podle síťového grafu” spřádají řešení, která by měla co nejlépe fungovat z racionální hlediska. Ale co když někdy lidé chtějí prostě to, co se jim libí? Co v nich vzbuzuje pozitivní emoce či jinou formu uspokojení?

Tak to zkrátka bývá, proto i v automobilovém světě často bývají úspěšné krásné vozy, které zase tak dobře nefungují. A naopak ty skvěle fungující, které ale pozitivně nedráždí smysly, kolikrát zapadnou. Proto by výrobci nikdy neměli zapomínat na to, že jsou tu primárně od toho, aby lidem dodávali, co si přejí - ať už je to cokoli.

Z automobilového světa se tento jednoduchý přístup v poslední době vytrácí, nedostatek zájmu o věci skvěle koncipované jen podle názoru výrobců ale nakonec automobilky obvykle vrátí zpátky na zem. Zjistil to i Aston Martin, který dlouho koketoval se snahou přejít na elektrické, hybridní či alespoň počtem válců a zdvihovým objemem menší motory, nakonec ale narazil a letos vytáhl nový dvanáctiválec. Proč? Protože zákazníci právě o takové motory stojí. A na ničem jiném nakonec nezáleží.

V rozhovoru pro Car Throttle to tak podává i Alex Long, šéf produktové strategie značky. Podle něj interní studie automobilky ukázala, že lidé prostě chtějí velké motory a hotovo deset. Aston Martin tak výhledově nepočítá ani s jednotkami V6, které by leckdo v dnešní době označil za velké. Podle Longa „skutečné emocionální spojení“ mezi řidičem a autem zajišťují jen motory V12 nebo aspoň V8, šestiválec něčeho takového podle něj alespoň „zatím“ schopen není.

Můžete namítnout, že konkurence vidí věci jinak, však ani Ferrari dnes šestiválce nesmrdí. Jenže Ferrari je v trochu jiné pozici - může si vzhledem ke své image dovolit nabízet méně, než by bylo žádoucí, Aston musí lidem vycházet vstříc a jejich očekávání naopak překonávat. Podle Longa by s menšími motory neuspěl - původně také koketoval s dvakrát přeplňovaným V6, ve výsledku ale zůstal nejméně u osmiválců a teď je tu dokonce s oním novým V12.

Upřímně řečeno nás takové zjištění nepřekvapuje, jen si říkáme, proč i automobilce, která má tak blízko ke svým klientům, trvalo tak dlouho, než na to přišla. Také Aston Martin totiž původně plánoval, že nejpozději do konce této dekády bude vyrábět jen elektromobily, to až šéf a majoritní vlastník automobilky Lawrence Stroll musel bouchnout do stolu, říci, že zákazníci prostě chtějí „zvuky a vůně“ spalovacích motorů a automobilka je bude prodávat tak dlouho, jak jen to bude legálně možné. Klientela méně specifických výrobců to může mít jinak, ale do jaké míry? Ze 100 procent určitě ne.

Aston Martin letos překvapivě ukázal nový motor V12 a teď vysvětluje, proč to udělal. Jeho klienti nic výrazněji menšího prostě nechtějí, tak proč se takovým směrem vydávat? Foto: Aston Martin

Zdroj: Car Throttle

