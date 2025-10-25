Lidé prý po prvních testovacích jízdách hromadně ruší objednávky na novou Hondu Prelude. Diví se při její marnosti někdo?
Petr ProkopecTohle je přesně ten návrat, který ani nechcete, aby se vůbec odehrál. Automobilka vzala slavné jméno a dala jej novému vozu jakž takž podobné výchozí koncepce, dál ale v zachování původní idey nešla. Lidé objednávali v domnění, že dostanou starý Prelude v novém, už při první jízdě ale vidí realitu.
včera | Petr Prokopec
Tohle je přesně ten návrat, který ani nechcete, aby se vůbec odehrál. Automobilka vzala slavné jméno a dala jej novému vozu jakž takž podobné výchozí koncepce, dál ale v zachování původní idey nešla. Lidé objednávali v domnění, že dostanou starý Prelude v novém, už při první jízdě ale vidí realitu.
Honda letos vrátila do své nabídky kupé Prelude a bylo kolem toho slušné haló. Donedávna poslední, tedy pátá generace tohoto modelu z montážních linek zmizela před čtyřiadvaceti lety a do letoška se na ně nevrátila. Novinka tedy byla celkem nepřekvapivě dychtivě vyhlížena všemi, kteří měli možnost předchozí iterace poznat a nechat je zarýt si je pořádně pod kůži. Je ale otázkou, čeho se vlastně dočkali. A zda na místě nebyla od počátku o něco větší skepse.
Když totiž Japonci v roce 2023 ukázali na domácím autosalonu v Tokiu koncept nového Prelude, potvrdili, že i produkční verze dorazí s hybridním pohonem. Ten nutně nemusí být úplně špatný, musí ale být u sportovního modelu koncipován adekvátním způsobem. A to se u Preludu nepovedlo, jakkoli díky relativně skromnému pohonu zůstala aspoň nízko jeho hmotnost.
S 1 460 kilogramy na kontě nový Prelude na dnešní dobu vlastně i těší, jeho pohon ale disponuje ne zrovna ohromujícími 203 koňmi. Poměr výkonu a hmotnosti by tedy nutně problémem být nemusel, potíží je spíš naladění a výsledná dynamika. Ostatně data o zrychlení či nejvyšší rychlosti Honda při premiéře nezveřejnila a tají je dosud, jakkoli už ve své domovině odstartovala prodej.
Už to se ukázalo jako krok špatným směrem, neboť videa ukázala, jak pomalé tohle auto je. V normálním režimu se vůz dostal na stovku za 9,08 sekundy, ve sportovním pak dokonce za 9,1 sekundy. Nová generace tak rázem dramaticky zaostává za tou předchozí a má dynamiku, které se může smát i obyčejný Golf 1,5 TSI. Přidejte si k tomu automat eCVT, který je pro sportovní auta tou nejméně vhodnou volbou i s virtuálními převodovými stupni, a máte na stole recept na slušnou prodejní katastrofu. A to jsme ani nepřipomněli, že novinka je neskutečně drahá.
Zdálo se tak být jen otázkou času, než se vlna zájmu u klientely přetaví ve vlnu nezájmu. A ta zjevně přišla, jak si všiml japonský magazín Creative Trend z reakcí zákazníků. Jeden ohlas za všechny: „Po zkušební jízdě s Preludem jsem se rozhodl si ho nekoupit, protože je úplně jiný, než jsem očekával,” uvádí jeden z těch, kteří si auto objednali naslepo na základě prvních odhalení.
Dealeři něco takového popírají, ale to se dá čekat, nebudou si podřezávat větev, na které sedí. Tohle auto prostě nedokáže naplnit očekávání, která si s jeho jménem, vzhledem nebo cenou spojíte, a tak je nepřekvapivým zdrojem zklamání. Předpokládáme, že prvotní vlnu zájmu to úplně nezabije, jen omezí, ale co bude pak? Vsadili bychom si na pořádný prodejní propadák, který Honda zahraje do outu s tím, že lidé dnes o kupé nestojí atp. Přitom kdyby udělala skutečné sportovní kupé jako dříve, o zájemce by zjevně neměla nouzi...
Atraktivní vzhled nelze novému kupé Prelude odepřít, ale co dál? Mizerná dynamika za moře peněz a mdlý charakter takové auto opravdu neprodají. Foto: Honda
Zdroj: Creative Trend
