Lidový sporťáček a sen Čechů z dob sametové revoluce se dá koupit jako dodnes nejeté, zcela originální auto. Z jeho motoru by šlo jíst

Některé věci už se nevrátí, vy se ale k některým věcem vrátit můžete. Asi tak jednou za 10 let. V dobách své největší slávy bylo tohle auto na západě lidovým sportovním náčiním, u nás zůstávalo pro naprostou většinu lidí nesplnitelným snem. Jako „relikvie” levné není, přesto je dosažitelnější.

před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Global Car Management, publikováno se souhlasem

Pokud jste si na tomto světě odkroutili víc než pár dekád a alespoň trochu žijete auty, těžko vás mohly minout časy velké slávy japonských aut přelomu 80. a 90. let. Značky ze země vycházejícího slunce tehdy dostaly na trh řadu dnes nezřídka ikonických modelů se sportovním šmrncem, které byly rychlé, řidičsky podmanivé, a přesto dostupné. Jedním z těch nejslavnějších byla Honda CR-X druhé generace.

Je to jeden z těch vozů, které chtěl mít po Sametové revoluci kdekdo, vzhledem k místní životní úrovni si jej ale nemohl dovolit skoro nikdo. Někteří si tento sen stihli splnit alespoň na trhu ojetin třeba o dekádu později, dnes je druhá generace CR-X i v bazarech raritou. A naprostá většina nabízených kusů je beztak dávno na odpis. Nyní se ale v nabídce objevil stroj, který je všechno, jen ne to.

Je to CR-X generace EF z roku 1988, která byla jako nová prodána v Německu a... zůstala tam dodnes. Co je pikantní, celou tu dobu byla v majetku jediného člověka ročník 1933, který ji jednoduše neodložil v garáži, jak to občas někdo udělá, ale s autem pravidelně jezdil - přesně jednou za rok. Je to bizarní úkaz německé metodičnosti, ale takhle to prý majitel měl, jednou za rok po dlouhých 38 let a dál ani ťuk.

Výsledkem je auto, které je na jednu stranu dodnes prakticky nejeté (10 800 km) a kompletně originální (dokonce i pneu!), na tu druhou ale jezdilo a mělo pořád nějaký servis (naposledy olej a rozvody v roce 2019, tady běží čas pomalu). Těžko si představit o mnoho lepší historii vedoucí k tomu, že koupíte vůz sice „jako tenkrát”, současně ale bude zralý na výměnu poloviny dílů. Je to vážně mimořádná historie, která by se měla postarat o maximální originalitu i použitelnost současně. Něco takového je vhodné pro sběratele i nadšené řidiče, jakkoli ty druhé nějaké servisní práce přece jen čekají.

Vůz má v útrobách klasickou jedna-šestku, byť bohužel ne vrcholný VTEC se 150 až 160 koňmi (podle trhu), ten se tehdy ještě nedělal. I tak je to zajímavá verze se 130koňovým motorem 1,6 16V D16A9, který vozu s hmotností asi 825 kg ostudu rozhodně nedělá. O jejich přenos se stará pětistupňový manuál, který posílá celý výkon na přední kola. Při zmíněné hmotnosti je to docela rychlé auto schopné akcelerovat na stovku za 7,5 sekundy a rozjet se díky aerodynamicky příhodné, subtilní stavbě až na 212 km/h.

Nabízený kousek se skutečně zdá být v dokonalém stavu, i z motoru by se dalo jíst. Proč majitel s autem zacházel takto, už se asi nedozvíme, svých 93 let se nedožil. Zlobit se na něj ale nebudeme, stvořil skoro dokonalý stroj času v červeném laku s černo-černým interiérem a pořád parádním motorem. Nízkou cenu za takovou raritu pochopitelně nečekejte - prodejcem z německého Mnichova požadovaných 39 500 Eur, tedy bezmála 1 milion Kč, je na CRX soda. Něco nám ale říká, že víc Čechů dnes snadno složí milion na tohle CRX než pár set tisíc na nový vůz po roce 1989. A před ním to byl skutečně jen sen...


Kdo si nezvládl koupit Hondu CR-X EF v době její největší slávy jako novou ani ojetou, má nyní možnost vrátit se v čase do přelomu 80. a 90. a z Mnichova si přivézt jednu dodnes prakticky nejetou. Cena není nízká, přesto ji dnes snáz zaplatí víc Čechů než by si ve své době mohlo dovolit nové auto.

Zdroj: Honda CRX #Einzigartig# orig. 10800 Km !@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

