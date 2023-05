Lidový sporťák Hondy z dob Sametové revoluce je k mání dodnes nejetý a nepřihlášený, je jako stroj času

Petr Miler

Dnes je to legenda, svého času to ale bylo vlastně docela obyčejné auto, které si mohli koupit docela obyčejní lidé, pokud ovšem pobírali „západní” platy. U nás to byl skoro nesplnitelný sen, který si dnes můžete splnit za mnohem přijatelnější peníze.